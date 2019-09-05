Футбол

ТАССТАССФутболисты Гогуа и Сантос вошли в заявку ЦСКА на матчи Лиги Европы

Ивуарийский защитник Седрик Гогуа и бразильский полузащитник Лукас Сантос включены в заявку ЦСКА для участия в групповом этапе футбольной Лиги Европы сезона-2019/20. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
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