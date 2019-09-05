Футбол
ТАССФутболисты Гогуа и Сантос вошли в заявку ЦСКА на матчи Лиги Европы
Ивуарийский защитник Седрик Гогуа и бразильский полузащитник Лукас Сантос включены в заявку ЦСКА для участия в групповом этапе футбольной Лиги Европы сезона-2019/20. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
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Глава комитета Верховной рады Украины по свободе слова Нестор Шуфрич назвал ситуацию с телеканалом NewsOne политически ангажированной.
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Минобороны отрицает гибель российских военных в Сирии
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Коммерсантъ 10:54
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Называется "Инфекционный сервис". Они по итогам выпишут ту же самую диагностическую карту.
ТАСС 08:06
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Ивлеева сменила фамилию на Узенюк
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Тела пилотов разбившегося Су-25 на Ставрополье нашли
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АТВмедиа вчера в 06:30
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Происшествия
В Крыму затонул прогулочный катер
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Анастасия Заворотнюк не стала отвечать на вопрос о раке
Ранее ряд СМИ сообщил, что у актрисы рак мозга. Когда Заворотнюк напрямую спросили, правда ли это, она промолчала, сообщает «Лента.ру».
МИР 24 07:01
Хоккей
Панарин: не знаю, будем ли теперь ходить с Овечкиным на ужины
Раньше ходили на ужины вместе, теперь даже не знаю - будем ли.
Pravda.Ru 10:59
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В Сочи нашли квартиру для выселенного из пансионата онкобольного
В Сочи разгорелся скандал с выселением судебными приставами на улицу онкобольного с женой из временного жилья, расположенного в пансионате "Нептун" Адлерского района.
Российская газета 04:35
Политика
Абэ предложил Путину заключить мирный договор
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Глушаков извинился перед болельщиками «Спартака»
Хочу извиниться перед болельщиками "Спартака", которые слушали и невольно стали участниками всей этой грязи.
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Общество
Суд во Франции разрешил петуху Морису кукарекать рано утром
Во французской коммуне суд отклонил иск местных жителей к хозяйке петуха Мориса, который начинал кукарекать слишком рано утром, тем самым разрешив птице возвещать на всю округу о наступлении нового дня.
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Транспорт
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C 1 ноября в нескольких регионах попавшие в аварию водители смогут оформить ДТП по европротоколу, не вызывая инспектора ГИБДД, не заполняя документов на бумаге, а всего лишь отправив электронное извещение через интегрированное с ЕСИА (Единая система интеграции и аутентификации; «Госуслуги») мобильное приложение.
РБК вчера в 23:00
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Собчак поделилась интимным снимком с книгой Богомолова
Ведущая показала свое типичное утро Несколько часов назад на личной странице «Инстаграма» Ксении Собчак появилось неожиданное откровенное фото.
WomanHit.ru 11:38
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В афганской провинции Баглан началась операция по уничтожению боевиков
4 сентября официальные представители местных властей провинции Баглан (столица провинции — г. Пули-Хумри) заявили, что ночью 3 сентября Специальные силы Афганистана начали операцию по уничтожению боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории столицы региона.
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Экономика
Путин: на Дальнем Востоке начнут выдавать ипотеку под 2%
Молодые семьи смогут получить кредит на покупку жилья под 2%. Она начнет действовать уже в этом году за счет федерального бюджета из средств Фонда развития Дальнего Востока.
Ведомости 03:38
Экономика
ЦБ обнаружил вывод активов из банка «Иваново»
Временная администрация, назначенная ЦБ РФ в коммерческий банк "Иваново", у которого в апреле 2019 года была отозвана лицензия, выявила операции, направленные на вывод активов из кредитной организации, говорится в сообщении регулятора.
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Баскетбол
Определились все участники второго раунда чемпионата мира
Стали известны все участники второго группового этапа чемпионата мира в Китае. Последним участником этой стадии стала сборная Греции.
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«Транснефть» отразит в отчетности выплаты компенсаций из-за ЧП с «Дружбой»
"Транснефть" по итогам девяти месяцев отразит в отчетности резерв для выплаты компенсаций из-за ЧП на "Дружбе", сообщил первый вице-президент компании Максим Гришанин.
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