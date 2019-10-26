Футбол
Soccer.ruФутболисты «Хайдука» забили курьезный гол
«Хайдук» обыграл «Славен Белупо» в рамках 13-го тура чемпионата Хорватии. Второй гол хозяев получился очень необычным. На 74-й минуте футболисты «Славена Белуло» решили, что отправили мяч в ворота.
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Поводом для беспокойства становятся и красные линии вдоль вен, так как они могут указывать на сгустки крови, пишет «МК в Волгограде.ру».
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