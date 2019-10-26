Футбол
Soccer.ruФутболисты «Хайдука» забили курьезный гол
«Хайдук» обыграл «Славен Белупо» в рамках 13-го тура чемпионата Хорватии. Второй гол хозяев получился очень необычным. На 74-й минуте футболисты «Славена Белуло» решили, что отправили мяч в ворота.
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 19:55, Вашингтон
Происшествия
В Британии водителю грузовика предъявили обвинение по делу о 39 трупах
Водителю Морису Робинсону, задержанному по делу о гибели 39 человек, тела которых нашли в грузовике, предъявили обвинения.
РБК 14:18
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с автомобилем каршеринга в Петербурге
В результате аварии погибли два человека, еще два пострадали, сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции, передает ТАСС.
РБК 19:43
Футбол
Прибыль стадиона «Ростов-Арена» за 2024 год может составить 1 рубль
Rostov gazeta 09:09
Космос
Стало известно, когда сформируют облик нового российского робота
Свободная Пресса 19:07
Фигурное катание
Авербух назвал катастрофой выступление Медведевой
Выступление фигуристки Евгении Медведевой в короткой программе на втором этапе серии Гран-при в Канаде было катастрофически слабым.
Известия вчера в 23:02
Армия и оружие
Президент ЦАР объявил о создании российской военной базы
Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
Газета.Ru вчера в 08:18
Армия и оружие
Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США
Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет к потере первой Калининградской области.
Lenta.ru 17:02
Происшествия
СК начал проверку после исчезновения пилота самолета в Пермском крае
Следственные органы Уральского следственного управления на транспорте СК начали проверку по факту исчезновения в Пермском крае пилота легкомоторного самолета "Сеssпа 172", сообщает ведомство.
РИА Новости 13:54
Происшествия
В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев
Коммерсантъ вчера в 08:09
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 8T от Redmi Note 8 будет отличаться только NFC
Отличия Redmi Note 8T и Redmi Note 8 заключаются только в модуле для бесконтактной оплаты, а в остальном устройства идентичные.
Astera 16:50
Гаджеты
Ростех показал первый планшет на процессоре Эльбрус
The GEEK вчера в 16:19
Культура
«Дон Кихот» с хореографией Нуреева покажут в Москве
Орфей 24 октября в 11:19
Экономика
«Подойдет не всем»: эксперты о новой накопительной пенсионной системе
Минфин и ЦБ предложили новый способ копить на пенсию – гарантированный пенсионный план (ГПП), который начнет действовать с 2021 г. взамен так и не запущенного индивидуального пенсионного капитала (ИПК).
Ведомости 03:16
Общество
Европа переходит на зимнее время
Перевод часов на зимнее время пройдет почти во всех странах Европы в ночь с субботы, 26 октября, на воскресенье.
Газета.Ru 17:49
Политика
Премьер Грузии заявил о потере $350 млн от запрета полётов из России
Грузинский премьер-министр Георгий Гахария заявил, что Грузия потеряла $350 млн после того, как Россия запретила полёты в страну.
RT на русском 15:40
Общество
Категория вагонов «плацкарт» может исчезнуть из поездов в России
Как уточняется, в будущем наименование "плацкарт" может перестать существовать.
Российская газета вчера в 13:30
Шоу-бизнес
Звезды «Дома-2» Андрей Шабарин и Розалия Райсон сыграли свадьбу на Сейшелах
Не успела отгреметь церемония бракосочетания звезд "Дома-2" Розалии Райсон и Андрея Шабарина в Москве, как новоиспеченные муж и жена закатили роскошную свадьбу на Сейшелах.
Комсомольская правда вчера в 14:00
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП на трассе в Алтайском крае
Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября в ДТП в Крыловском районе Краснодарского края погибли три человека — двое взрослых и один ребенок.
REGNUM 00:35
Политика
Зеленский прокомментировал свой разговор с нацистами в Золотом
Президент Украины Зеленский прокомментировал свой разговор с нацистами «Азова»* в населенном пункте Золотое.
ИА Новороссия 16:00
Экономика
Госдума приняла в первом чтении закон о повышении МРОТа
Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей.
Известия 24 октября в 08:38
Кино
В прокат вышел триллер «Текст» по роману Дмитрия Глуховского
RuNews24.ru вчера в 14:02
Кино
Netflix опубликовал в Сети новые кадры из «Ведьмака»
Стриминговый сервис Netflix опубликовал новые кадры пилотного выпуска сериала «Ведьмак», сообщило ИА Nation News со ссылкой на итальянское издание Corriere.
Телеканал 360° 24 октября в 13:26
Происшествия
Жителя Подмосковья задержали по подозрению в убийстве родителей
В подмосковном Воскресенске по подозрению в убийстве собственных родителей задержали 25-летнего молодого человека, он признал вину.
Известия 17:55