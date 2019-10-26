Футбол

Soccer.ruSoccer.ruФутболисты «Хайдука» забили курьезный гол

«Хайдук» обыграл «Славен Белупо» в рамках 13-го тура чемпионата Хорватии. Второй гол хозяев получился очень необычным. На 74-й минуте футболисты «Славена Белуло» решили, что отправили мяч в ворота.
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Видео, команда пропустила гол из-за празднования своего забитого мяча

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В чемпионате Хорватии команда пропустила мяч в свои ворота, пока праздновала несуществующий гол

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В чемпионате Хорватии команда пропустила мяч в свои ворота, пока праздновала несуществующий гол

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Футболисты «Хайдука» забили курьезный гол

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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 19:55, Вашингтон
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