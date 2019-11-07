Футбол

ИзвестияИзвестияФутболисты «Краснодара» победили «Трабзонспор» в Лиге Европы

Краснодар — Трабзонспор
3 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Стадион «Краснодар»
Урош Спайич
19′
Серкан Асан
27′
Мануэл Фернандеш
35′
Мануэл Фернандеш
Даниил Уткин
63′
65′
Гастон Кампи
65′
Донис Авдияй
Энтони Нвакаэме
Ари
Иван Игнатьев
66′
72′
Мухаммет Акпынар
Александр Сёрлот
Кристоффер Ольссон
Руслан Камболов
77′
87′
Кямиль Чёрекчи
Юсуф Сари
Иван Игнатьев
90′+3′
90′+4′
Энтони Нвакаэме
Футболисты российского «Краснодара» обыграли турецкий «Трабзонспор» в четвертом туре группового этапа Лиги Европы. Встреча в Краснодаре закончилась со счетом 3:1. В составе хозяев отличились Мануэл Фернандеш и Иван Игнатьев. Автогол на счету полузащитника «Трабзонспора» Асана Серкана.
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