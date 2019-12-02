РПЛ

Нева СпортНева Спорт«Краснодар» и «Тамбов» сыграли вничью

Краснодар — Тамбов
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Краснодар»
Магомед-Шапи Сулейманов
12′
32′
Георгий Мелкадзе
56′
Антон Килин
Валерий Чуперка
Магомед-Шапи Сулейманов
Дмитрий Скопинцев
61′
Тонни Вильена
Кристоффер Ольссон
70′
73′
Михаил Костюков
Хызыр Аппаев
Маркус Берг
Иван Игнатьев
82′
88′
Георгий Мелкадзе
Олег Чернышев
Урош Спайич
90′+5′
В матче 18-го тура российской премьер-лиги «Краснодар» дома сыграл вничью с «Тамбовом» со счетом 0:0. Хозяева имели преимущество во владении мячом, владея им 69% игрового времени. Черно-зеленые нанесли десять ударов в сторону ворот гостей против четырех ударов у «Тамбова».
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