РПЛ
Коммерсантъ ВоронежФК «Тамбов» сыграл вничью с «Краснодаром»
Магомед-Шапи Сулейманов
|12′
|32′
Георгий Мелкадзе
|56′
Антон Килин
Валерий Чуперка
Магомед-Шапи Сулейманов
Дмитрий Скопинцев
|61′
Тонни Вильена
Кристоффер Ольссон
|70′
|73′
Михаил Костюков
Хызыр Аппаев
Маркус Берг
Иван Игнатьев
|82′
|88′
Георгий Мелкадзе
Олег Чернышев
Урош Спайич
|90′+5′
Краснодар
Расстановка 4‑5‑1
39
Сафонов
98
Петров
5
Спайич
3
Фьолусон
6
Рамирес
11
Скопинцев
8
Газинский
9
Ари
14
Ольссон
10
Вандерсон
17
Игнатьев
88
Шелия
2
Рыбин
55
Осипенко
30
Таказов
58
Ойеволе
92
Чуперка
14
Аппаев
25
Карасев
3
Тетрашвили
7
Чернышов
13
Обухов
Тамбов
Расстановка 5‑4‑1
В рамках 18-го тура Российской премьер-лиги ФК «Краснодар» 2 декабря принимал на своем поле «Тамбов». Перед командами сегодня стоят совершенно разные цели: хозяева пытаются вести борьбу за лидерство в чемпионате, а гости – сражаются за сохранение прописки в РПЛ.
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