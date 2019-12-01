РПЛ

Коммерсантъ ВоронежКоммерсантъ ВоронежФК «Тамбов» сыграл вничью с «Краснодаром»

Краснодар — Тамбов
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Краснодар»
Магомед-Шапи Сулейманов
12′
32′
Георгий Мелкадзе
56′
Антон Килин
Валерий Чуперка
Магомед-Шапи Сулейманов
Дмитрий Скопинцев
61′
Тонни Вильена
Кристоффер Ольссон
70′
73′
Михаил Костюков
Хызыр Аппаев
Маркус Берг
Иван Игнатьев
82′
88′
Георгий Мелкадзе
Олег Чернышев
Урош Спайич
90′+5′
В рамках 18-го тура Российской премьер-лиги ФК «Краснодар» 2 декабря принимал на своем поле «Тамбов». Перед командами сегодня стоят совершенно разные цели: хозяева пытаются вести борьбу за лидерство в чемпионате, а гости – сражаются за сохранение прописки в РПЛ.
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