РПЛ
Инфо24Футболисты «Крыльев Советов» и «Оренбурга» подрались во время матча
Во время матча 13 тура Российской премьер-лиги между командами «Оренбург» и «Крылья Советов» подрались игроки. Причиной побоища стал эпизод, в котором арбитр не назначил пенальти в ворота «Крыльев Советов» за игру рукой.
Читать в источнике
Оценить
Люди, которые должны успокаивать ситуацию, этого не сделали. Даже наоборот.
— Миодраг Божович, югославский футболистСпорт-Экспресс 20 октября в 12:15
Подробнее о событии
Показать все источники
Широков о драке в матче «Оренбург» – «Крылья»: «Когда такие гении судят, приходится сдерживать себя»
Sports.ru20 октября в 20:23
Судья Валерий Флегонтов: «Гол „Крыльев“ „Оренбургу“ засчитан правильно»
Волжская коммунавчера в 12:23
Широков — о судействе Казарцева: «Когда такие гении судят, то приходится сдерживать себя»
Спорт-Экспресс20 октября в 18:49
Автоматически обработано 7039 источников, обновлено в 10:22, Ашберн
Кино
Создатели «Гемини» потеряли 75 миллионов долларов
По оценкам аналитиков, на «Гемини» кинокомпании потеряли 75 миллионов долларов.
Экономика
Орешкин отчитался о снижении инфляции в стране
Годовая инфляция в РФ продолжает снижаться, следует из слов главы Минэкономразвития Максима Орешкина.
Происшествия
В Новой Москве мужчина убил двоих и ранил еще четверых
В Новой Москве полиция задержала мужчину, которого подозревают в убийстве двоих человек.
Политика
Министр экономики Украины не обиделся на Коломойского за «дебила»
Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября украинский олигарх Игорь Коломойский назвал «дебилом» министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Милованова, заявившего, что номер «Квартал 95» о сгоревшем доме экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой отрицательно повлияет на инвестиционный климат в стране.
Политика
В Кремле считают, что переговоры Путина с Эрдоганом будут сложными
Днем во вторник, 22 октября, в Кремле заявили, что переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана будут сложными, обстоятельными и небыстрыми.
Наука
Ученые: люди не верят в собственную смертность
Люди не верят в собственную смертность, выяснили израильские специалисты.
Общество
В России могут появиться крепкие безалкогольные напитки
В России могут появиться крепкие безалкогольные напитки Основатель сети товаров для дома «Старик Хоттабыч» и бывший совладелец магазинов OBI Игорь Сосин намерен вывести на российский рынок безалкогольные напитки со вкусом виски, джина и бренди.
Политика
Украинский комик Сергей Сивохо займется восстановлением Донбасса
Как сообщается в Facebook, он занял пост советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
Происшествия
В Москве умерла дочь иранского посла
Авто
АвтоВАЗ приостановил выпуск Lada Vesta CNG и Lada Largus CNG
1 октября 2019 года «АвтоВАЗ» приостановил производство битопливных LADA Vesta CNG и LADA Largus CNG из-за прекращения госпрограммы EcoGAZ.
Общество
Половине россиян хватает денег только на еду и одежду
Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Политика
Член СПЧ Тамара Морщакова сообщила о выходе из совета
Член Совета по правам человека (СПЧ), бывшая судья Конституционного суда РФ Тамара Морщакова вышла из состава СПЧ.
Футбол
Вратарь забил красивый гол со штрафного на последних минутах матча
Голкипер «Улл/Киса» смог забить гол на последних минутах матча против команды «Шейд», обеспечив свой клуб победой.
Шоу-бизнес
Анна Исаева опубликовала неизвестное видео с Юлией Началовой
Пиар-директор Анна Исаева опубликовала ранее неизвестное видео с поющей Юлией Началовой.
Происшествия
Сигнал бедствия у берегов Норвегии подал ледокол «Тор»
Стало известно, что сигнал бедствия у берегов Норвегии подал ледокол "Тор", передает ТАСС.
Технологии
Медик дала советы по сохранению зрения при использовании смартфона
Кандидат медицинских наук и врач-офтальмолог Татьяна Павлова дала рекомендации по сохранению зрения при использовании смартфона.
Шоу-бизнес
Игорь Петренко изменял первой супруге с Екатериной Климовой
В рамках телешоу «Судьба человека» киноактер Игорь Петренко решил признаться, что изменял первой супруге, которая родила ему двух детей, с Екатериной Климовой.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова купила квартиру в Москве за 120 миллионов рублей
Площадь квартиры звезды составит 200 квадратных метров. За нее Бузова отдала 120 миллионов рублей.
Общество
Украинское КБ может передать Китаю технологии по Ан-225
Ранее News.ru сообщал, что Ан-225 продолжает использоваться Украиной для грузоперевозок по всему миру.
Экономика
Счетная палата сочла неэффективной господдержку Северного Кавказа
Счетная палата назвала неэффективными меры господдержки, которые в 2017-2019 году были выделены на социально-экономическое развитие регионов Северного Кавказа.
Экономика
«Денег не дадим»: Россия может отказать Белоруссии в кредите
Минск рассчитывает занять у Москвы 600 миллионов долларов. Эти деньги нужны для погашения уже имеющихся долгов.
Политика
Захарова ответила на слова Цукерберга о вмешательствах в выборы США
Представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о том, что компания зафиксировала попытки России, Китая и Ирана «вмешаться в выборы США 2020 года».
Политика
Песков объяснил сложности с «нормандским саммитом»
Подготовка к саммиту в «нормандском формате» не может вестись из-за того, что постоянно меняется запросная позиция одной из сторон, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Общество
Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику
Порядка 18% опрошенных порталом Hi-Tech Mail.ru россиян назвали мультиварку самой бесполезной покупкой из бытовой техники.
Происшествия
В тюменской деревне произошла вспышка неизвестной болезни
"Предположительно фактором передачи послужило употребление рыбы всеми членами семьи, которую они выловили сами", – цитирует Ura.ru пресс-службу Роспотребнадзора по Тюменской области.
Фигурное катание