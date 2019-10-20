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Инфо24Инфо24Футболисты «Крыльев Советов» и «Оренбурга» подрались во время матча

Во время матча 13 тура Российской премьер-лиги между командами «Оренбург» и «Крылья Советов» подрались игроки. Причиной побоища стал эпизод, в котором арбитр не назначил пенальти в ворота «Крыльев Советов» за игру рукой.
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Миодраг Божович
Люди, которые должны успокаивать ситуацию, этого не сделали. Даже наоборот.
— Миодраг Божович, югославский футболистСпорт-Экспресс 20 октября в 12:15

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