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Инфо24Инфо24Футболисты «Крыльев Советов» и «Оренбурга» подрались во время матча

Во время матча 13 тура Российской премьер-лиги между командами «Оренбург» и «Крылья Советов» подрались игроки. Причиной побоища стал эпизод, в котором арбитр не назначил пенальти в ворота «Крыльев Советов» за игру рукой.
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