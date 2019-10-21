Люди, которые должны успокаивать ситуацию, этого не сделали. Даже наоборот.

Во время матча 13 тура Российской премьер-лиги между командами «Оренбург» и «Крылья Советов» подрались игроки. Причиной побоища стал эпизод, в котором арбитр не назначил пенальти в ворота «Крыльев Советов» за игру рукой.

Футболисты «Крыльев Советов» и «Оренбурга» подрались во время матча

Общество СК завел три дела из-за обстрелов в Донбассе Следственный комитет завел три новых дела по фактам обстрелов украинскими силовиками гражданского населения в Донбассе.

Общество Половине россиян хватает денег только на еду и одежду Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Армия и оружие Минобороны опровергло сбой при запуске ракет «Калибр» В Министерстве обороны прокомментировали информацию РБК о сбое, якобы произошедшем при запуске ракет «Калибр» во время учений стратегических ядерных сил «Гром-2019».

Политика Комитет Госдумы поддержал идею восстановить систему вытрезвителей Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о восстановлении в России системы вытрезвителей.

Политика Трамп планирует заключить ядерную сделку с Россией и Китаем Намерение заключить ядерную сделку с Россией и Китаем высказал президент США Дональд Трамп во время интервью на телеканале Fox News.

Происшествия Мужчина в Новой Москве зарезал двух человек и ранил еще четырех Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на шестерых человек в Москве, двое из которых умерли от полученных ранений, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МВД.

Происшествия В Новосибирске нашли тело женщины на месте пожара на складе мебели В Новосибирске при разборе завалов после пожара на мебельном складе обнаружили тело женщины, на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

Армия и оружие Российские вертолеты сели на бывшей базе США в Сирии Вертолеты Воздушно-космических сил России приземлились на аэродроме Табка, где ранее находилась американская военная база.

Происшествия На месте прорыва дамбы в Красноярском крае обнаружили сейф В Красноярском крае, недалеко от места прорыва системы дамб золотодобывающей артели, в одной из осушенных заводей нашли металлический сейф.

Здоровье После отказа от курения необходимо есть растительную пищу Пережить отказ от сигарет поможет растительная пища. А вот сладкая и острая еда усиливают тягу к никотину.

Политика США и Япония обсудили вопрос размещения новых ракет средней дальности Власти Японии провели переговоры с высокопоставленным американским армейским чиновником по вопросу размещения в Азиатско-Тихоокеанском регионе США новых ракет средней дальности, 22 октября со ссылкой на источник сообщает японская газета Asahi Shimbun.

Происшествия Семь человек отравились в ходе ремонтных работ на Орском НПЗ Семь человек отравились при проведении ремонтных работ на Орском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ).

Кино Опубликован трейлер «Звездные Войны: Скайуокер. Восход» В последней части саги зрители увидят противостояния ситхов и джедаев, а также финал истории Скайуокеров.

Политика Матвиенко проведет переговоры с главой парламентской делегации КНДР Парламентская делегация КНДР 21 октября посетит Совет Федерации, в рамках визита запланированы переговоры спикера СФ Валентины Матвиенко и главы Верховного народного собрания республики Пак Тхэ Сона, сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

Общество Император Японии Нарухито официально вступил на престол В Японии император Нарухито официально вступил на престол, церемония интронизации состоялась сегодня, 22 октября, в Токио.

Политика Экс-премьер Латвии заявил, что страна находится в «пятой точке» Бывший премьер-министр Латвии Вилис Криштопанс раскритиковал в эфире передачи "Клуб национальных интересов" канала Riga24 политику властей страны.

Общество Клиенты Ozon смогут зарабатывать на заказах Онлайн-ритейлер Ozon открыл программу, которая дает возможность клиентам получать баллы за привлечение новых пользователей, а также генерацию повторных заказов.

Финансы Рубль подешевел к доллару и евро Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник вырос на 7 копеек – до 63,83 рубля, курс евро поднялся на 1 копейку, составив 71,2 рубля.

Армия и оружие Сеул заявил о «вторжении» российского самолёта в зону действия ПВО Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля Южная Корея заявила о том, что российский военный самолёт дважды вошёл в воздушное пространство страны над островами Токто, а ещё два самолета, российский и китайский, вошли в зону опознавания ПВО без предварительного уведомления.

Политика Два американских патрульных катера для ВМС Украины прибыли в Одессу Два американских патрульных катера класса Island прибыли в порт Одессы для эксплуатации Военно-морскими силами (ВМС) Украины.

Экономика Поставщики предупредили о росте цен на гречку в России Поставщики предупредили розничные сети о повышении цен на гречневую крупу в России.