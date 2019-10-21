Футбол
Инфо24Футболисты «Крыльев Советов» и «Оренбурга» подрались во время матча
Во время матча 13 тура Российской премьер-лиги между командами «Оренбург» и «Крылья Советов» подрались игроки. Причиной побоища стал эпизод, в котором арбитр не назначил пенальти в ворота «Крыльев Советов» за игру рукой.
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Матч принципиальных соперников: ФК «Оренбург» принимает ФК «Крылья Советов»
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