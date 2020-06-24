с чего всё началось

Ранее был пересен матч 23-го тура РПЛ между "Краснодаром" и московским "Динамо", так как у игроков столичного клуба диагностировали коронавирус. Еще раньше на 14-дневный карантин ушел основной состав "Ростова".

Футболисты «Локомотива» ушли на самоизоляцию на клубной базе

Экономика Эксперты предложили смягчить объявленный Путиным прогрессивный НДФЛ Как заявил Путин, полученные от повышения налоговой планки средства (около 60 млрд рублей в год) будут направляться на лечение детей с орфанными заболеваниями.

Общество Минфин разъяснил порядок начисления выплат семьям с детьми до 16 лет Вторую единовременную выплату в размере 10 тыс. руб. для детей в возрасте от рождения до 16 лет в ходе обращения к нации 23 июня анонсировал президент России Владимир Путин. 267

Общество Три четверти российских работников вернулись с удаленки в офисы Легко вернулись в привычный рабочий формат 40% опрошенных россиян, следует из опроса сервиса.

Общество Власти Китая планируют отключить долларовую платежную систему Главы Комитета по контролю над ценными бумагами Китая Фан Синхай считает, что зависимость от систем в долларовых расчетах делает страну уязвимым для потенциальных американских санкций. 252

Общество У 34 жителей Кузбасса за сутки нашли коронавирус Заражение коронавирусом за последние сутки выявлено еще у 34 жителей Кузбасса, столько же пациентов выздоровели, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев. 31

Общество В ЮВО дали оценку инциденту с Т-34 на параде в Севастополе Ранее региональные СМИ, ссылаясь на зрителей парада, сообщили, что танк Т-34, который сохранился со времен Великой Отечественной войны и был отреставрирован специально к празднованию Дня Победы, не вписался в поворот и почти врезался в зрителей. 556

Общество Большинство избирательных участков для голосования открылись в СЗФО Большинство избирательных участков в субъектах Северо-Западного федерального округа (СЗФО) открылись в четверг для голосования по поправкам к Конституции РФ. 3

Экономика Танкеры с никому не нужной нефтью массово застряли в море Заполненные никому не нужной венесуэльской нефтью танкеры застряли на много месяцев в морях по всему миру, поскольку мировые нефтеперерабатывающие компании массово опасаются попасть под санкции США.

Политика Путин пригласил Лукашенко на открытие мемориала Советскому солдату Российский президент Владимир Путин пригласил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко принять участие в церемонии открытия нового мемориала, посвященного Советскому солдату. 7

Энергетика Цена нефти Brent упала ниже $40 Фьючерс на нефть сорта Brent снизился на 4,75%, до $39,60 на опасениях по поводу возможности новых карантинных мер из-за роста случаев заражения коронавирусом в некоторых штатах США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов. 3

Игры Видео: 9 минут игрового процесса и подробности разработки ролевого экшена Biomutant Как и было объявлено, в рамках фестиваля Summer of Gaming 2020 состоялась премьера нового отрывка игрового процесса ролевого экшена Biomutant от издательства THQ Nordic и студи Experiment 101.

Политика В Раде назвали акции радикалов частью плана по уничтожению Украины На Украине наблюдаются попытки оказать давление извне на представителей законодательной власти через радикальные группировки и превратить страну в колонию, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива. 552

Технологии В сети нашли ещё одно упоминание младшей версии Xbox Series X В пояснительных записях для разработчиков упоминается два вида консолей: уже анонсированная Xbox Series X и пока не представленная публике Xbox Series S. Помимо этого, у девкита с кодовым названием Scarlett есть два профиля работы — Anaconda и Lockhart.

Общество Гидрометцентр прогнозирует температурные аномалии в России в июне Гидрометцентр до конца июня прогнозирует температурные показатели ниже нормы на 4 °С в центральной и западной частях Приволжского федерального округа и на Урале. 250