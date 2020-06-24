Коронавирус
RuNews24.ruФутболисты «Локомотива» ушли на самоизоляцию на клубной базе
Ранее был пересен матч 23-го тура РПЛ между "Краснодаром" и московским "Динамо", так как у игроков столичного клуба диагностировали коронавирус. Еще раньше на 14-дневный карантин ушел основной состав "Ростова".
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с чего всё началось
Как сообщается на сайте клуба, футболисты и тренерский штаб команды решили поселиться на базе в Баковке в связи с участившимися случаями заболевания коронавирусом в клубах Российской премьер-лиги (РПЛ).RT на русскомвчера в 08:50
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Гильерме: «Локомотив» борется за первые места. Мы не можем позволить себе рисковать
Чемпионатвчера в 08:52
«Локомотив» сел на самоизоляцию на клубной базе из-за случаев заражения COVID-19 в РПЛ
Sport24.ruвчера в 08:35
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Экономика
Эксперты предложили смягчить объявленный Путиным прогрессивный НДФЛ
Как заявил Путин, полученные от повышения налоговой планки средства (около 60 млрд рублей в год) будут направляться на лечение детей с орфанными заболеваниями.
Московский Комсомолец вчера в 10:38
Общество
Минфин разъяснил порядок начисления выплат семьям с детьми до 16 лет
Вторую единовременную выплату в размере 10 тыс. руб. для детей в возрасте от рождения до 16 лет в ходе обращения к нации 23 июня анонсировал президент России Владимир Путин.
РБК 23 июня в 14:43
Шоу-бизнес
Татьяна Брухунова: «Выгляжу я как бабушка»
Помощница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова ответила критикам своей внешности.
Суть событий 02:14
Общество
Три четверти российских работников вернулись с удаленки в офисы
Легко вернулись в привычный рабочий формат 40% опрошенных россиян, следует из опроса сервиса.
РБК вчера в 22:01
Общество
Audi разорвала контракт с Собчак из-за ее сообщения в Instagram
Автомобильная компания Audi приняла решение о разрыве рекламного контракта с Ксенией Собчак.
РБК вчера в 16:08
Общество
УрФУ занял четвертое место в рейтинге лучших вузов РФ по версии Forbes
Уральский федеральный университет (УрФУ) стал четвертым вузом в рейтинге лучших университетов России по версии журнала Forbes.
Коммерсантъ Екатеринбург 23 июня в 06:50
Общество
Власти Китая планируют отключить долларовую платежную систему
Главы Комитета по контролю над ценными бумагами Китая Фан Синхай считает, что зависимость от систем в долларовых расчетах делает страну уязвимым для потенциальных американских санкций.
RuNews24.ru 22 июня в 18:57
Происшествия
Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади
Lenta.ru вчера в 13:44
Политика
Украина направила РФ ноту протеста из-за парада Победы в Крыму
Киев, 25 июня 2020, 05:08 — REGNUM МИД Киева направил Москве ноту протеста из-за проведения парадов в честь 75-летия Победы в Крыму без согласия властей Украины.
REGNUM вчера в 22:08
Общество
У 34 жителей Кузбасса за сутки нашли коронавирус
Заражение коронавирусом за последние сутки выявлено еще у 34 жителей Кузбасса, столько же пациентов выздоровели, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
РИА Новости 01:09
Общество
В ЮВО дали оценку инциденту с Т-34 на параде в Севастополе
Ранее региональные СМИ, ссылаясь на зрителей парада, сообщили, что танк Т-34, который сохранился со времен Великой Отечественной войны и был отреставрирован специально к празднованию Дня Победы, не вписался в поворот и почти врезался в зрителей.
Газета.Ru вчера в 12:32
Общество
Большинство избирательных участков для голосования открылись в СЗФО
Большинство избирательных участков в субъектах Северо-Западного федерального округа (СЗФО) открылись в четверг для голосования по поправкам к Конституции РФ.
ТАСС 01:48
Экономика
Танкеры с никому не нужной нефтью массово застряли в море
Заполненные никому не нужной венесуэльской нефтью танкеры застряли на много месяцев в морях по всему миру, поскольку мировые нефтеперерабатывающие компании массово опасаются попасть под санкции США.
Lenta.ru 01:42
Политика
Путин пригласил Лукашенко на открытие мемориала Советскому солдату
Российский президент Владимир Путин пригласил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко принять участие в церемонии открытия нового мемориала, посвященного Советскому солдату.
Комсомольская правда вчера в 16:51
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $40
Фьючерс на нефть сорта Brent снизился на 4,75%, до $39,60 на опасениях по поводу возможности новых карантинных мер из-за роста случаев заражения коронавирусом в некоторых штатах США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.
REGNUM 01:16
Экономика
Набиуллина пообещала, что сбережения граждан не обесценятся из-за ЦБ
Глава Банка России Эльвира Набиуллина представила в Госдуме отчет о деятельности регулятора за прошлый год.
Газета.Ru 23 июня в 10:03
Игры
Видео: 9 минут игрового процесса и подробности разработки ролевого экшена Biomutant
Как и было объявлено, в рамках фестиваля Summer of Gaming 2020 состоялась премьера нового отрывка игрового процесса ролевого экшена Biomutant от издательства THQ Nordic и студи Experiment 101.
3DNews 02:24
Происшествия
СК возбудил дело после обнаружения 5 младенцев в квартире в Москве
Российская газета 23 июня в 09:44
Общество
«Ведомости» узнали о рейсах «Аэрофлота» за рубеж вопреки карантину
Москва, 25 июня 2020, 09:08 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот», несмотря на запрет международных полетов, продолжает выполнять рейсы за границу.
REGNUM 02:08
Общество
Эпидемия коронавируса может продлиться до весны 2021 года
Эпидемиолог Китая Чжун Наньшань заявил, что пандемия коронавируса закончится лишь весной 2021 года.
Live24 вчера в 01:27
Общество
Хинштейн прокомментировал драку в Саратовской облдуме
Свободная Пресса вчера в 13:41
Происшествия
Число жертв землетрясения на юге Мексики возросло до 10
Число погибших при землетрясении у берегов штата Оахака на юге Мексики 23 июня возросло до 10.
ТАСС вчера в 21:23
Политика
В Раде назвали акции радикалов частью плана по уничтожению Украины
На Украине наблюдаются попытки оказать давление извне на представителей законодательной власти через радикальные группировки и превратить страну в колонию, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.
RT на русском 00:54
Технологии
В сети нашли ещё одно упоминание младшей версии Xbox Series X
В пояснительных записях для разработчиков упоминается два вида консолей: уже анонсированная Xbox Series X и пока не представленная публике Xbox Series S. Помимо этого, у девкита с кодовым названием Scarlett есть два профиля работы — Anaconda и Lockhart.
CyberSport.ru вчера в 23:42
Общество
В Госдуме предложили установить выплаты за отказ от места в детсаду
Депутат Госдумы Василий Власов предложил установить ежемесячную выплату для семей, которые откажутся от места в детском саду.
RT на русском вчера в 23:07
Культура
Джон Уоррен ушел из программы «Поедем поедим» после съемок в Курске
Kurskcity.ru вчера в 04:33
Общество
Гидрометцентр прогнозирует температурные аномалии в России в июне
Гидрометцентр до конца июня прогнозирует температурные показатели ниже нормы на 4 °С в центральной и западной частях Приволжского федерального округа и на Урале.
RT на русском вчера в 23:59
Происшествия
82 человека умерли от коронавируса в Новосибирской области
С начало пандемии регионе умерли уже 82 человека. По официальным данным, за сутки коронавирус подтвержден еще у 102 человек.
MedikForum.ru 02:32