с чего всё началось

Футболисты и тренерский штаб московского "Локомотива" перешли на режим самоизоляции на базе в подмосковной Баковке, сообщается на официальном сайте столичного клуба. Команда приняла такое решение в связи участившимися случаями заражения коронавирусом в Российской Премьер-лиге (РПЛ).

Футболисты «Локомотива» перешли на режим самоизоляции на клубной базе

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