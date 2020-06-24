с чего всё началось

Футболисты и тренерский штаб московского "Локомотива" перешли на режим самоизоляции на базе в подмосковной Баковке, сообщается на официальном сайте столичного клуба. Команда приняла такое решение в связи участившимися случаями заражения коронавирусом в Российской Премьер-лиге (РПЛ).

Происшествия Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике Reuters передает, что местные службы сообщают о магнитуде 7,1. Агентство отмечает, что потенциальные разрушения от землетрясений такой силы могут быть катастрофическими. 25

Политика Лукашенко вылетел в Москву с сыновьями Минск, 23 июня 2020, 19:09 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился в Российскую Федерацию с рабочим визитом. 69

Экономика В России пенсии по старости могут быть увеличены В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля). 6,2K

Политика Путин публично не пожал руку Николаю Лукашенко Инцидент, произошедший перед Парадом Победы 24 июня в Москве, заслуживает отдельного внимания, так, президент России Владимир Путин, пожимая руки офицерам, прошедшим Великую Отечественную войну, и политикам, прибывшим на мероприятие в качестве гостей, проигнорировал младшего сына Александра Лукашенко Николая. 13

Футбол Руководство «Ротора» поставило перед командой задачу закрепиться в РПЛ Руководство волгоградского футбольного клуба "Ротор" ставит перед командой задачу на сезон-2020/21 закрепиться в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ).

Футбол Фанаты «Локомотива» поддержали болельщиков «Спартака» Объединение болельщиков московского "Локомотива" "United South" выразило поддержку фанатам столичного "Спартака", которых хотят привлечь к уголовной ответственности.

Политика Президент Сербии поделился эмоциями от парада Победы в Москве Президент Сербии Александар Вучич поделился впечатлениями от военного парада, который проводился в Москве 24 июня в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Экономика Кудрин оценил предложенное Путиным изменение ставки НДФЛ Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин считает, что предложенное президентом Владимиром Путиным изменение ставки НДФЛ аккуратное. 220

Политика Суд в США постановил закрыть дело экс-советника Трампа Майкла Флинна Апелляционный суд в Вашингтоне постановил прекратить дело экс-помощника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна, передает CNBC.

Политика Порошенко вызвали на допрос в качестве подозреваемого Бывшего президента Украины Петра Порошенко в качестве подозреваемого вызвали на допрос в госбюро расследований (ГБР).

Общество Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года. 98

Финансы Эксперты спрогнозировали курс валют на июль В беседе с "Газетой.Ru" замруководителя ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова рассказала, что по ее прогнозу в июле доллар будет колебаться в диапазоне 67-73 рубля за доллар и 76-82 за евро.

Происшествия В Чечне мать эксгумированной Мадины извинилась перед Кадыровым Мать многодетной матери Мадины Умаевой, умершей 12 июня при невыясненных обстоятельствах и спешно похороненной ночью, принесла извинения Рамзану Кадырову за свое ранее сделанное заявление о том, что ее дочка погибла от домашнего насилия. 98

Политика США заявили о расторжении торговой сделки с Китаем Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп принял решение прекратить торговую сделку с КНР в связи с растущей уверенностью США о происхождении коронавируса, вспышка которого началась в декабре прошлого года в Китае. 142

Общество Адвокатам по делу Ефремова сделали предупреждение Совет Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ сделал предупреждение защитнику актера Михаила Ефремова Эльману Пашаеву и его коллеге, представляющему интересы потерпевшей стороны, Александру Добровинскому. 27

Политика На парад Победы в Москве прибыли лидеры иностранных государств Ряд лидеров иностранных государств уже прибыл в Москву в преддверии парада Победы на Красной площади, который пройдет 24 июня. 1