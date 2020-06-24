Футболисты и тренеры «Локомотива» изолировались на клубной базе

Футболисты и тренерский штаб московского «Локомотива» приняли решение изолироваться на базе из-за ситуации с коронавирусом. Об этом в среду, 24 июня, сообщила пресс-служба клуба. В команде не отрицают, что пошли на такой шаг из-за участившихся случаев заболевания COVID-19 в лиге.