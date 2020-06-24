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Футболисты и тренеры «Локомотива» изолировались на клубной базе

Футболисты и тренерский штаб московского «Локомотива» приняли решение изолироваться на базе из-за ситуации с коронавирусом. Об этом в среду, 24 июня, сообщила пресс-служба клуба. В команде не отрицают, что пошли на такой шаг из-за участившихся случаев заболевания COVID-19 в лиге.В источнике
С чего всё началось
Как сообщается на сайте клуба, футболисты и тренерский штаб команды решили поселиться на базе в Баковке в связи с участившимися случаями заболевания коронавирусом в клубах Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском08:50
Подробнее о событии

«Локомотив» изолировался на базе из-за случаев заражения коронавирусом в РПЛ

Sports.ru09:25

«Локомотив» сел на самоизоляцию на клубной базе в Баковке

Metaratings09:02

Гильерме: «Локомотив» борется за первые места. Мы не можем позволить себе рисковать

Чемпионат08:52

Футболисты «Локомотива» перешли на режим самоизоляции на клубной базе

РИА Новости08:41

«Локомотив» сел на самоизоляцию на клубной базе из-за случаев заражения COVID-19 в РПЛ

Sport24.ru08:35

Игроки «Локомотива» сели на самоизоляцию в Баковке

Спорт-Экспресс08:27

Футболисты «Локомотива» самоизолировались из-за угрозы коронавируса

РБК08:50
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В трех американских штатах выявили рекордное число случаев COVID-19

Власти трех штатов США – Аризоны, Техаса и Калифорнии – зарегистрировали во вторник рекордное число случаев заражения коронавирусной инфекции за сутки, следует из данных местных отделений департаментов здравоохранения.
В трех американских штатах выявили рекордное число случаев COVID-19
РИА Новости04:40
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Минтруд рассчитал темпы повышения пенсий на 3 года

Социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению (индексируются ежегодно с первого апреля) в 2021 году планируется повысить на 1,5 процента до 9 977 рублей, в 2022 году — на 3,9 процента до 10 307 рублей, в 2023 году — на 3,7 процента до 10 693 рубля, сообщило издание "Российская газета" со ссылкой на проект бюджета ПФР.
Вести.Ruвчера в 05:40
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Майкл Китон ведет переговоры о возвращении к роли Бэтмена

Похоже, что у Warner Bros. еще не угасла надежда вылепить из киновселенной DC нечто стройное и связанное, потому что, как сообщает The Wrap, студия в настоящее время ведет переговоры с Майклом Китоном о его возвращении к роли Бэтмена.
Российская газетавчера в 04:59
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«Роскосмос» сфотографировал с орбиты парад Победы в Москве

Российский спутник дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» сделал с орбиты снимки военного парада в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне, который прошел на Красной площади в Москве 24 июня.
РБК09:44
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Путину объяснили, куда посылать сомневающихся в силе России

Руководитель учреждения в ходе получения госпремии в области литературы и искусства 2019 года за создание музея-усадьбы и просветительскую деятельность рассказал президенту России, куда ссылать сомневающихся в силе и мощи страны.
Smolnarod.ru09:06
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Путин поднял тост за ветеранов на приеме в честь гостей парада Победы

Президент России Владимир Путин на приеме в честь иностранных лидеров, приехавших на парад Победы в Москву, поднял тост за ветеранов и победы и заверил, что память о тех, кто не вернулся с войны, не уйдет.
РИА Новости07:22
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СК возбудил дело после обнаружения пятерых младенцев в Москве

Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова сообщила, что по факту обнаружения в одной из квартир в Москве на улице Аргуновская пятерых младенцев возбуждено уголовное дело.
Московский Комсомолецвчера в 09:29
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Владельцы коммерческой недвижимости заявили о сохранении арендаторов

8 июня президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий малым и средним предпринимателям из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей расторгать договоры аренды недвижимости в текущем году, если арендодатель не согласится снизить плату или изменить иные условия договора, причем без возмещения ему упущенной выгоды.
РИА Новости22 июня в 07:11
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