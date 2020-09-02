Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Вести.Ru
Вести.Ru

Футболисты «ПСЖ» Неймар, Ди Мария и Паредес заразились коронавирусом

Имена спортсменов не называются. По информации издания L’Equipe, инфекция выявлена у Неймара, Анхеля Ди Марии и Леандро Паредеса, который в стан парижан перешел из петербургского "Зенита".В источнике
Подробнее о событии
Чемпионат

Теперь и Неймар заболел! От второй волны больше всего страдают «ПСЖ» и «Челси»

Чемпионат11:15
Sport.ru

Неймар заразился коронавирусом, в «ПСЖ» подтвердили информацию

Sport.ru10:14
Советский спорт

Игроки «ПСЖ» Неймар, Ди Мария и Паредес заразились коронавирусом

Советский спорт09:52
РИА Новости

Неймар заразился коронавирусом

РИА Новости09:54
Матч ТВ

Неймар и Паредес — в числе тех, кто заразился коронавирусом в «ПСЖ»

Матч ТВ09:52
Спорт-Экспресс

L’Equipe: Неймар, Паредес и Ди Мария заразились коронавирусом

Спорт-Экспресс09:40
Sport24.ru

Неймар стал третьим футболистом «ПСЖ», заразившимся коронавирусом

Sport24.ru09:37

Навальный остается в реанимации на ИВЛ

Симптомы ингибирования холинэстеразы, вызванные отравлением, у оппозиционера Алексея Навального пропадают, однако он по-прежнему находится на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в реанимации в тяжелом состоянии, говорится в заявлении берлинской клиники «Шарите».
Навальный остается в реанимации на ИВЛ
Коммерсантъ11:24
3

Рубль ускорил падение на заявлениях Германии об отравлении Навального

Рубль заметно ускорил падение к доллару и евро вечером в среду, резко негативно отреагировав на заявление официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта о том, что оппозиционера Алексея Навального отравили в РФ нервнопаралитическим боевым веществом.
Рубль ускорил падение на заявлениях Германии об отравлении Навального
Интерфакс10:24
64

Спецпосланник ВОЗ оценил стратегию Швеции в борьбе с коронавирусом

Стратегия шведских властей, которые не стали вводить жестких ограничений в борьбе с распространением нового коронавируса, может стать в будущем образцом поведения в условиях пандемии для других государств, заявил спецпосланник ВОЗ доктор Дэвид Набарро, пишет «РИА Новости».
Ведомостивчера в 00:42
555

Путин поручит выделить деньги на капремонт водоснабжения Севастополя

Президент РФ Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым пообещал дать поручение правительству о выделении средств для капитального ремонта сетей водоснабжения региона.
РИА Новости07:48
530

В Китае раздают Far Cry 3 для PC, но его можно активировать и в России

Утром Ubisoft начала глобальную раздачу оригинальной The Division, однако в китайском магазине компании звездой акции стала Far Cry 3. При этом забрать игру могут все желающие: надо лишь перейти на страницу 8-летнего шутера, авторизоваться в своей учётной записи и активировать продукт.
Игромания.рувчера в 10:59
4

В Башкирии бывших сотрудников ФСИН подозревают в убийстве ветерана

Сотрудники управления уголовного розыска МВД по Башкирии и республиканского управления Следственного комитета России (СКР) задержали двоих подозреваемых в убийстве столетнего ветерана Великой Отечественной войны — жителя села Леуза Кигинского района Ивана Несмеянова.
Коммерсантъ07:51
120

Минпромторг объяснил идею запретить фотографировать книги в магазинах

«Именно на ограничение копирования и фотографирования печатных изданий на территории книжных магазинов до приобретения товара направлен пункт 78 предложенного к обсуждению проекта правил», — говорится в сообщении.
RT на русском11:28
1,1K

Лавров заявил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины

В Белоруссии находятся 200 украинских радикалов, цель которых - дестабилизировать ситуацию в республике, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.
Газета.Ru08:55
1,4K

Украина накопила рекордные объемы газа

Украина накопила рекордные объемы газа в подземных хранилищах, более 24 миллиардов кубометров, этот объем в 2020 году может увеличиться до 28 миллиардов кубометров, заявил во вторник глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.
РИА Новостивчера в 12:17
75