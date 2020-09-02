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Имена спортсменов не называются. По информации издания L’Equipe, инфекция выявлена у Неймара, Анхеля Ди Марии и Леандро Паредеса, который в стан парижан перешел из петербургского "Зенита".В источнике
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