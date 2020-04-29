Коронавирус
Спорт БИЗНЕС OnlineФутболисты «ПСЖ» отказались идти на понижение зарплат
Руководство «ПСЖ» никак не может договориться со своими футболистами о снижении зарплат на время пандемии коронавируса. Как сообщает Mundo Deportivo, стороны до сих пор ведут безрезультатные переговоры. Интересы команды представляют бразильские защитники Тиаго Силва и Маркиньос.
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Гаджеты
Xiaomi представила в России Redmi Note 9S
News.ru вчера в 15:05
Происшествия
Жители Иркутской области заподозрили чиновников в поджоге леса
В окрестностях города Усть-Кут Иркутской области местные жители поймали поджигателей леса, передает Байкал 24.
Газета.Ru 00:29
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце словами любви попросила у Павла Прилучного прощения
Агата Муцениеце опубликовала на персональной странице в Instagram стих о любви.
Актуальные Новости вчера в 03:36
Происшествия
СК опубликовал видео с места взрыва боеприпаса в Волгограде
Следственный комитет опубликовал видео с места взрыва боеприпаса в автомобиле в Волгограде. Ролик размещен на YouTube-канале ведомства.
ТАСС 27 апреля в 23:38
Здоровье
На Среднем Урале выявили ещё 85 случаев заражения коронавирусом
По всей стране подтверждено 6 тысяч 411 новых случаев заражения, выявленных за минувшие сутки.
REGNUM вчера в 04:02
Политика
Путин заявил о росте количества тестов на коронавирус в 60 раз
Президент России Владимир Путин заявил, что за март-апрель количество тест-систем на коронавирус выросло в 60 раз.
Московский Комсомолец вчера в 11:15
Политика
Путин назвал условие поездок на дачи в майские праздники
До 5 мая Роспотребнадзор должен подготовить общие рекомендации по поэтапному выходу из режимов ограничений, который начнется после майских праздников.
Московский Комсомолец вчера в 14:05
Политика
Чехия оценила необходимость выдворения из страны российского посла
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш оценил необходимость выдворения из страны российского посла. Его слова передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 22:26
Общество
Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август
Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD).
REGNUM вчера в 22:49
Общество
В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая
"Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе.
РИА Новости вчера в 13:05
Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии
Газета.Ru вчера в 20:43
Технологии
Эксперты составили портрет магазинного вора на карантине
Социально-демографический состав похитителей товаров в продовольственных торговых сетях с введением в России всеобщего режима изоляции в марте 2020 года изменился.
РБК 00:00
Здоровье
11 зараженных коронавирусом пациентов скончались в Псковской области
11 зараженных коронавирусной инфекцией пациентов скончались в Псковской области, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Instagram.
Псковское агентство информации вчера в 17:30
Политика
Путин поручил разработать рекомендации по снятию ограничений с 12 мая
Российский лидер Владимир Путин дал указание кабмину к 5 мая разработать рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений по новой коронавирусной инфекции с 12 мая.
Журналистская правда вчера в 11:00
Шоу-бизнес
Джиджи Хадид и Зейн Малик ждут ребенка
Хадид и Малик начали встречаться в 2015 году. Однако до сегодняшнего дня пара два раза расходилась и снова сходилась.
Газета.Ru вчера в 18:25
Общество
В Роспотребнадзоре названы примерные сроки отмены режима самоизоляции
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вскоре можно будет приступить к поэтапной отмене ограничений, введённых в связи с коронавирусной инфекцией.
ИА Новороссия 27 апреля в 12:30
Общество
В Москве режим самоизоляции продлен до конца майских праздников
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 режим повышенной готовности продлен в Москве по 11 мая включительно.
Коммерсантъ вчера в 13:06
Здоровье
Минздрав расширил список препаратов для лечения коронавируса
Среди наиболее перспективных препаратов Минздрав назвал противомалярийные средства.
Говорит Москва вчера в 09:41
Политика
Путин подвёл итоги борьбы с пандемией
Совещание Путина с главами субъектов РФ пройдёт полностью в открытом режиме через видео-конференц-связь.
Право.ру вчера в 11:43
Общество
В Минздраве назвали главный симптом заражения коронавирусом
Самым важным симптомом заражения коронавирусной инфекцией является одышка, заявил во вторник, 28 апреля, главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев в эфире канала «Россия 1».
Известия вчера в 16:17
Армия и оружие
Пентагон опубликовал видеозаписи с НЛО
Пентагон опубликовал на своем сайте видеозаписи, на которых запечатлены "неопознанные явления".
РИА Новости 27 апреля в 14:18
Происшествия
В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве
В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.
Известия вчера в 22:30
Политика
Путин: 9 мая парад Победы пройдет в небе
EastRussia вчера в 12:25
Происшествия
В больнице Якутска умерли два пациента c коронавирусом
Якутск, 29 апреля 2020, 06:18 — REGNUM В клинической больнице Якутска 29 апреля скончались два пациента с коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
REGNUM вчера в 23:18
Политика
Трамп решил приравнять мясокомбинаты к оборонке
Президент США Дональд Трамп намерен приравнять мясокомбинаты к оборонной промышленности в рамках закона о производстве продукции военного назначения времен Корейской войны (1950-1953), чтобы предприятия не прекращали работу во время пандемии.
Взгляд.ру вчера в 14:29
Общество
В Госдуму внесли проект о штрафах за езду без спецпропуска
В Госдуму внесли проект о штрафах до пяти тысяч рублей за использование транспорта без специального пропуска при режиме повышенной готовности.
РИА Новости вчера в 14:41
Общество
В Тюменской области расширили список работающих предприятий
Тюмень, 29 апреля 2020, 07:30 — REGNUM Правительство Тюменской области расширило список предприятий, которым можно возобновить работу во время действующего режима самоизоляции граждан.
REGNUM 00:30
Космос
Крупный потенциально опасный астероид приблизится к Земле 29 апреля
РЕН ТВ 27 апреля в 06:20
Спорт
Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан завершил карьеру
Шестикратный олимпийский чемпион в шорт-треке Виктор Ан объявил о завершении спортивной карьеры.
Коммерсантъ 27 апреля в 09:42
Общество
В Тульской области введут пропуска для въезда в регион
В Тульской области с 30 апреля введут цифровые пропуска, сообщили в областном правительстве.
РИА Новости вчера в 16:15