Руководство «ПСЖ» никак не может договориться со своими футболистами о снижении зарплат на время пандемии коронавируса. Как сообщает Mundo Deportivo, стороны до сих пор ведут безрезультатные переговоры. Интересы команды представляют бразильские защитники Тиаго Силва и Маркиньос.

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