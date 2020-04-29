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Спорт БИЗНЕС OnlineСпорт БИЗНЕС OnlineФутболисты «ПСЖ» отказались идти на понижение зарплат

Руководство «ПСЖ» никак не может договориться со своими футболистами о снижении зарплат на время пандемии коронавируса. Как сообщает Mundo Deportivo, стороны до сих пор ведут безрезультатные переговоры. Интересы команды представляют бразильские защитники Тиаго Силва и Маркиньос.
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Футболисты «ПСЖ» отказались идти на понижение зарплат

Спорт БИЗНЕС Online00:23

Футболисты «ПСЖ» отказываются идти на понижение зарплат. Переговоры зашли в тупик

Sport24.ru00:10

Игроки «ПСЖ» отказались от сокращения зарплат

ODDS.ruвчера в 05:54

Футболисты «ПСЖ» отказались пойти на сокращение зарплаты

Чемпионатвчера в 22:50

Игроки «ПСЖ» отказываются идти на снижение зарплат

Спорт-Экспрессвчера в 22:01

Игроки ПСЖ отказываются идти на понижение зарплат

Soccer.ruвчера в 09:30

Футболисты «ПСЖ» не хотят идти на сокращение зарплаты

Газета.Ruвчера в 23:01
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Общество

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В Москве режим самоизоляции продлен до конца майских праздников

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Минздрав расширил список препаратов для лечения коронавируса

Среди наиболее перспективных препаратов Минздрав назвал противомалярийные средства.
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Путин подвёл итоги борьбы с пандемией

Совещание Путина с главами субъектов РФ пройдёт полностью в открытом режиме через видео-конференц-связь.
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В Минздраве назвали главный симптом заражения коронавирусом

Самым важным симптомом заражения коронавирусной инфекцией является одышка, заявил во вторник, 28 апреля, главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев в эфире канала «Россия 1».
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Пентагон опубликовал видеозаписи с НЛО

Пентагон опубликовал на своем сайте видеозаписи, на которых запечатлены "неопознанные явления".
РИА Новости 27 апреля в 14:18
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В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве

В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.
Известия вчера в 22:30
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Путин: 9 мая парад Победы пройдет в небе

EastRussia вчера в 12:25
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В больнице Якутска умерли два пациента c коронавирусом

Якутск, 29 апреля 2020, 06:18 — REGNUM В клинической больнице Якутска 29 апреля скончались два пациента с коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
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Трамп решил приравнять мясокомбинаты к оборонке

Президент США Дональд Трамп намерен приравнять мясокомбинаты к оборонной промышленности в рамках закона о производстве продукции военного назначения времен Корейской войны (1950-1953), чтобы предприятия не прекращали работу во время пандемии.
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В Госдуму внесли проект о штрафах до пяти тысяч рублей за использование транспорта без специального пропуска при режиме повышенной готовности.
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