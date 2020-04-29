Коронавирус

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессИгроки «ПСЖ» отказываются идти на снижение зарплат

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо продолжает переговоры с игроками о снижении зарплат в связи с пандемией коронавируса. По информации L'Equipe, сторонам не удается прийти к соглашению. Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса.
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L`Equipe: Игроки «ПСЖ» отказались пойти на сокращение зарплаты

Матч ТВ01:40

Игроки «ПСЖ» отказываются идти на снижение зарплат

Спорт-Экспрессвчера в 22:01

Футболисты «ПСЖ» отказываются идти на понижение зарплат. Переговоры зашли в тупик

Sport24.ru00:10

Футболисты «ПСЖ» не хотят идти на сокращение зарплаты

Газета.Ruвчера в 23:01

Футболисты «ПСЖ» отказались пойти на сокращение зарплаты

Чемпионатвчера в 22:50

Футболисты «ПСЖ» отказались идти на понижение зарплат

Спорт БИЗНЕС Online00:23

Игроки ПСЖ отказываются идти на понижение зарплат

Soccer.ruвчера в 09:30
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Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 03:59, Ашберн
Происшествия

В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса

РИА Новости 00:52
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Происшествия

ФСБ пресекла контрабанду ценных металлов на ₽200 млн в Германию

ФСБ совместно с МВД выявила и пресекла контрабанду драгоценных металлов из России в Германию.
РБК 03:05
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Политика

Путин объявил о продлении режима нерабочих дней

Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости вчера в 13:29
4,9K
Энергетика

Мировые цены на нефть демонстрируют рост

Москва, 29 апреля 2020, 10:37 — REGNUM Фьючерсы на нефть марок Brent и WTI выросли в цене, об этом свидетельствуют данные торгов 29 апреля.
REGNUM 03:37
Здоровье

В Британии среди детей распространяется новое вирусное заболевание

Накануне вечером в Великобритании было выпущено «срочное предупреждение» о новом вирусном заболевании, которое распространяется среди детей.
SterlitamakTime.ru 27 апреля в 07:54
66
Здоровье

В Приамурье выявили пять новых случаев коронавируса

Пять новых лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции зарегистрированы в Амурской области за сутки, сообщает правительство региона.
РИА Новости 03:36
25
Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:25
4
Общество

В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая

«Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)», — говорится в документе.
РБК вчера в 17:21
108
Общество

В Москве запретили отключать услуги ЖКХ должникам до конца года

В Москве до 1 января 2021 года теперь запрещено отключать коммунальные услуги за долги, а также начислять должникам штрафы и пени за задержки или неполную плату за услуги, сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.
Интерфакс 03:08
3
Общество

МЧС предупредило москвичей о сильном западном ветре

РБК 03:41
Общество

Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август

Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD).
REGNUM вчера в 22:49
1,1K
Здоровье

Омская область примет пациентов с коронавирусом из Якутии

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области по состоянию на 28 апреля было подтверждено 82 случая заражения коронавирусом, в том числе 22 пациента выздоровели.
REGNUM 01:35
71
Общество

В Москве выявили 2 220 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 2 220, Подмосковье - 686, Санкт-Петербурге - 290, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ.
РИА Новости 03:49
Политика

Вице-губернатор Климов покидает правительство Челябинской области

Челябинск, 29 апреля 2020, 10:26 — REGNUM Вице-губернатор Челябинской области Олег Климов покидает свой пост.
REGNUM 03:26
Шоу-бизнес

Айза Анохина сделала пластическую операцию

Анохина уже закачала себе в губы гель, сделала подтяжку лица, исправила переносицу, а после рождения второго ребенка увлеклась трехмерным моделированием и липосакцией.
RuNews24.ru 03:53
8
Экономика

Какие перемены ждут россиян в мае

С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
Вести.Ru вчера в 04:25
327
Происшествия

За рыбалку, поездки на мопеде и к бабушке наказали троих балашовцев

Мужчина по фамилии Сычев шел из леса, он гулял по Мостовой улице. Гражданин Куницын ехал на мопеде в гости к знакомому на Пригородной улице.
КП - Саратов 02:47
Биатлон

Адвокат: подпись Родченкова признали поддельной

Подпись бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова признана поддельной, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 27 апреля в 13:32
1
Политика

Россия не хочет обострять отношения с Чехией, заявила Захарова

Москва не хочет обострять отношения с Чехией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя последние события, в том числе обвинения Чехии в подготовке российских дипломатов покушения на пражских политиков.
РИА Новости 03:12
Технологии

В WhatsApp появилась новая функция

Как сообщают в блоге компании «WhatsApp», теперь в видеозвонках мессенджера сможет общаться в два раза больше людей, чем раньше.
Ореанда-Новости вчера в 15:08
5
Политика

Путин потребовал от регионов готовности к ЧП

27 апреля на совещании с губернаторами регионов по ситуации с паводками и лесными пожарами Владимир Путин призвал на 100% подготовиться к любому бедствию, сообщает пресс-служба Кремля.
ИжевскИнфо.РУ 27 апреля в 08:57
500
Общество

МВД попросило у Банка России доступ к банковской тайне

Министр внутренних дел полагает, что подход к передаче правоохранителям банковской информации нужно изменить для более эффективного противодействия преступлениям в этой сфере.
REGNUM 02:30
29
Общество

Минздрав озвучил причины низкой заболеваемости коронавирусом в России

Специалисты НИИ Минздрава РФ объяснили низкие показатели заражения COVID-19 в России невысокой плотностью населения.
NewInform 03:36
92
Общество

Листовые чаи Lipton и Brooke Bond уйдут с российского рынка

Чай марок Lipton и Brooke Bond будет продаваться в России только в формате чая в пакетиках, передает РБК слова пресс-службы российского подразделения Unilever.
Ведомости 01:55
121
Общество

В Москве число случаев заражения коронавирусом превысило 45 тысяч

Всего в столице к настоящему моменту зафиксирован 45 351 случай заражения коронавирусом.
RT на русском 27 апреля в 04:49
Общество

Хабиб Нурмагомедов просит дагестанцев оставаться дома

Sobytiya.news вчера в 14:01
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Общество

Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России

Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин.
Известия вчера в 22:30
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Космос

Крупный потенциально опасный астероид приблизится к Земле 29 апреля

РЕН ТВ 27 апреля в 06:20
135
Общество

На Украине митинг предпринимателей перерос в стычки с полицией

Киев, 29 апреля 2020, 10:32 — REGNUM У здания правительства Украины начался митинг предпринимателей, который попыталась разогнать полиция.
REGNUM 03:32
Кино

Умерла звезда фильмов «Инферно» и «Миллионер из трущоб»

РЕН ТВ 03:41
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