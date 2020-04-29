Коронавирус
Спорт-ЭкспрессИгроки «ПСЖ» отказываются идти на снижение зарплат
Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо продолжает переговоры с игроками о снижении зарплат в связи с пандемией коронавируса. По информации L'Equipe, сторонам не удается прийти к соглашению. Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса.
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Происшествия
ФСБ пресекла контрабанду ценных металлов на ₽200 млн в Германию
ФСБ совместно с МВД выявила и пресекла контрабанду драгоценных металлов из России в Германию.
РБК 03:05
Политика
Путин объявил о продлении режима нерабочих дней
Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости вчера в 13:29
Энергетика
Мировые цены на нефть демонстрируют рост
Москва, 29 апреля 2020, 10:37 — REGNUM Фьючерсы на нефть марок Brent и WTI выросли в цене, об этом свидетельствуют данные торгов 29 апреля.
REGNUM 03:37
Здоровье
В Британии среди детей распространяется новое вирусное заболевание
Накануне вечером в Великобритании было выпущено «срочное предупреждение» о новом вирусном заболевании, которое распространяется среди детей.
SterlitamakTime.ru 27 апреля в 07:54
Здоровье
В Приамурье выявили пять новых случаев коронавируса
Пять новых лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции зарегистрированы в Амурской области за сутки, сообщает правительство региона.
РИА Новости 03:36
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов
Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:25
Общество
В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая
«Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)», — говорится в документе.
РБК вчера в 17:21
Общество
В Москве запретили отключать услуги ЖКХ должникам до конца года
В Москве до 1 января 2021 года теперь запрещено отключать коммунальные услуги за долги, а также начислять должникам штрафы и пени за задержки или неполную плату за услуги, сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.
Интерфакс 03:08
Общество
Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август
Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD).
REGNUM вчера в 22:49
Здоровье
Омская область примет пациентов с коронавирусом из Якутии
Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области по состоянию на 28 апреля было подтверждено 82 случая заражения коронавирусом, в том числе 22 пациента выздоровели.
REGNUM 01:35
Общество
В Москве выявили 2 220 новых случаев заражения коронавирусом за сутки
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 2 220, Подмосковье - 686, Санкт-Петербурге - 290, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ.
РИА Новости 03:49
Политика
Вице-губернатор Климов покидает правительство Челябинской области
Челябинск, 29 апреля 2020, 10:26 — REGNUM Вице-губернатор Челябинской области Олег Климов покидает свой пост.
REGNUM 03:26
Шоу-бизнес
Айза Анохина сделала пластическую операцию
Анохина уже закачала себе в губы гель, сделала подтяжку лица, исправила переносицу, а после рождения второго ребенка увлеклась трехмерным моделированием и липосакцией.
RuNews24.ru 03:53
Экономика
Какие перемены ждут россиян в мае
С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
Вести.Ru вчера в 04:25
Происшествия
За рыбалку, поездки на мопеде и к бабушке наказали троих балашовцев
Мужчина по фамилии Сычев шел из леса, он гулял по Мостовой улице. Гражданин Куницын ехал на мопеде в гости к знакомому на Пригородной улице.
КП - Саратов 02:47
Биатлон
Адвокат: подпись Родченкова признали поддельной
Подпись бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова признана поддельной, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 27 апреля в 13:32
Политика
Россия не хочет обострять отношения с Чехией, заявила Захарова
Москва не хочет обострять отношения с Чехией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя последние события, в том числе обвинения Чехии в подготовке российских дипломатов покушения на пражских политиков.
РИА Новости 03:12
Технологии
В WhatsApp появилась новая функция
Как сообщают в блоге компании «WhatsApp», теперь в видеозвонках мессенджера сможет общаться в два раза больше людей, чем раньше.
Ореанда-Новости вчера в 15:08
Политика
Путин потребовал от регионов готовности к ЧП
27 апреля на совещании с губернаторами регионов по ситуации с паводками и лесными пожарами Владимир Путин призвал на 100% подготовиться к любому бедствию, сообщает пресс-служба Кремля.
ИжевскИнфо.РУ 27 апреля в 08:57
Общество
МВД попросило у Банка России доступ к банковской тайне
Министр внутренних дел полагает, что подход к передаче правоохранителям банковской информации нужно изменить для более эффективного противодействия преступлениям в этой сфере.
REGNUM 02:30
Общество
Минздрав озвучил причины низкой заболеваемости коронавирусом в России
Специалисты НИИ Минздрава РФ объяснили низкие показатели заражения COVID-19 в России невысокой плотностью населения.
NewInform 03:36
Общество
Листовые чаи Lipton и Brooke Bond уйдут с российского рынка
Чай марок Lipton и Brooke Bond будет продаваться в России только в формате чая в пакетиках, передает РБК слова пресс-службы российского подразделения Unilever.
Ведомости 01:55
Общество
В Москве число случаев заражения коронавирусом превысило 45 тысяч
Всего в столице к настоящему моменту зафиксирован 45 351 случай заражения коронавирусом.
RT на русском 27 апреля в 04:49
Общество
Хабиб Нурмагомедов просит дагестанцев оставаться дома
Sobytiya.news вчера в 14:01
Общество
Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России
Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин.
Известия вчера в 22:30
Космос
Крупный потенциально опасный астероид приблизится к Земле 29 апреля
РЕН ТВ 27 апреля в 06:20
Общество
На Украине митинг предпринимателей перерос в стычки с полицией
Киев, 29 апреля 2020, 10:32 — REGNUM У здания правительства Украины начался митинг предпринимателей, который попыталась разогнать полиция.
REGNUM 03:32