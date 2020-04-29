Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо продолжает переговоры с игроками о снижении зарплат в связи с пандемией коронавируса. По информации L'Equipe, сторонам не удается прийти к соглашению. Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса.

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