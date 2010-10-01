Футболисты «Ростова» отправились в гости к «Спартаку». Пресс-служба желто-синих сообщает о том, что команда уже в аэропорту Платов.

Футболисты «Ростова» отправились в Москву на матч со «Спартаком»

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Политика Facebook удалил российские аккаунты, ориентированные на Африку Компания Facebook сообщила об удалении трёх сетей российских аккаунтов за «иностранное вмешательство» в дела стран Африки, сообщает 30 октября пресс-служба компании.

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Политика Венгрия наложила вето на заявление НАТО по Украине По словам министра, которого цитирует агентство MTI, послы стран НАТО хотели принять совместное заявление по Украине, однако представитель Венгрии наложил вето, потому что Киев не изменил политику.

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Здоровье В России могут начать бесплатно раздавать лекарства по рецепту Государство должно оплачивать россиянам лекарства, которые были выписаны им по рецепту, предложили научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Николай Авксентьев и директор НИФИ Минфина Владимир Назаров.