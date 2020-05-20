Команду футбольного клуба «Ростов» обследовали на коронавирус. Об этом рассказали в пресс-службе команды. Тесты сдали спортсмены, тренеры и персонал.

Здоровье Кардиолог назвала пять самых опасных для сердца продуктов Врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич рассказала на своем YouTube-канале о продуктах, употребление которых необходимо сократить или совсем исключить для улучшения работы сердечно-сосудистой системы. 1

Экономика Россия сокращает вложения в госдолг США Россия и другие страны сокращают вложения в государственный долг США, сообщает РИА "Новости". 495

Общество «Роснефть» подала в суд на РБК В компании отмечают, что утверждение РБК ввело в заблуждение общественность, регуляторов и представителей рынка, а также «намеренно исказило истинную суть сделки» по продаже венесуэльских активов «Роснефти». 159

Происшествия В Бурятии пациенты обсерватора напали на медсестер Недовольные условиями размещения в обсерваторе в Бурятии пациенты напали на персонал и гоняли медсестер по лесу, заявили в детской республиканской клинической больнице (ДРКБ), которая в условиях коронавируса работает как обсерватор. 17

Общество Путин проводит совещание по поддержке АПК в условиях пандемии Президент России Владимир Путин проводит совещание по поддержке агропромышленного комплекса в условиях пандемии коронавируса.

Происшествия После обрушения дома в Энгельсе завели уголовное дело Следователи возбудили уголовное дело после обрушения двух лестничных маршей в жилом четырехэтажном доме в городе Энгельсе Саратовской области, в результате чего пострадала женщина. 113

Экономика Киносеть «Каро» снизит цены на билеты для привлечения зрителей Цены разнятся в зависимости от времени сеанса, формата кинозала (2D или 3D) и т.д. За весь 2019 год кинотеатры продали около 219,4 млн билетов на общую сумму 55,5 млрд руб.

Общество Собянин предупредил о росте смертности среди больных с коронавирусом Смертность от COVID-19 в мае будет в Москве значительно выше, чем в апреле, заявил мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24». 1K

Армия и оружие Минобороны создаст Военно-инженерную академию Военно-инженерная академия, которая будет создана в России, станет главным вузом в стране по подготовке военных инженеров, заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

Общество Работающим российским пенсионерам продлили больничные Работающие российские пенсионеры смогут продлить свои электронные больничные до 29 мая. Об этом сообщается на сайте правительства России. 1,1K

Политика Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки». 478

Общество США задержали помогавших экс-главе Nissan Гону бежать из Японии Власти США задержали двух человек, которые помогли экс-главе Nissan Карлосу Гону бежать из Японии, передает Reuters со ссылкой на материалы суда в Вустере (штат Массачусетс).

Происшествия Убийце главы нижегородского отделения РВИО дали десять лет Десять лет лишения свободы получил убийца главы нижегородского отделения Российского военно-исторического общества Олега Казаринова.

Общество Увеличенную копию пирамиды Хеопса обнаружили на Урале Туристы обнаружили напоминающую египетскую пирамиду Хеопса гору на Приполярном Урале. Об это сообщает портал «Екатеринбург онлайн». 228

Общество Суд отклонил иск оператора «Северного потока — 2» против директивы ЕС Европейский суд отклонил иски компаний Nord Stream и Nord Stream 2 AG на решение о распространении норм европейского законодательства на газопроводы из третьих стран.

Общество Депутат Демченко опроверг невыплаты медикам в Абинском районе Кубани Ранее депутат Госдумы от Краснодарского края Наталья Костенко объяснила проблемы с доплатами медикам за работу с больными COVID-19 «системной ошибкой» и пообещала разобраться в ситуации. 20

Политика Путин поддержал выдвижение президента Татарстана на новый срок Президент России Владимир Путин поддержал выдвижение главы Татарстана Рустама Минниханова на новый срок.