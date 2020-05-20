Коронавирус

Rostov.ruRostov.ruФутболисты «Ростова» сдали тесты на коронавирус

Команду футбольного клуба «Ростов» обследовали на коронавирус. Об этом рассказали в пресс-службе команды. Тесты сдали спортсмены, тренеры и персонал.
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ФК «Ростов» получил результаты тестов на коронавирус

1rnd.ru04:09

В «Ростове» не выявлены случаи заражения коронавирусом

Sport24.ru02:52

В «Ростове» не выявлены случаи заражения COVID-19

Sport.ru03:14

В «Ростове» не выявлено заражённых коронавирусом

Чемпионат03:07

«Ростов» провел тестирование на коронавирус

Советский спорт03:49

«Ростов» сообщил об отсутствии положительных тестов на коронавирус в клубе

Матч ТВ02:48

Команда сдала отрицательные тесты на коронавирус

ФК Ростов02:34
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Армия и оружие

В ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность

Народная милиция самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик приведена в полную боевую готовность.
RT на русском 10:24
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Здоровье

Кардиолог назвала пять самых опасных для сердца продуктов

Врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич рассказала на своем YouTube-канале о продуктах, употребление которых необходимо сократить или совсем исключить для улучшения работы сердечно-сосудистой системы.
РИА Новости 01:00
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Общество

В Туле медсестру наказали за работу в купальнике

Медсестра Тульской областной клинической больницы, работающая в инфекционном госпитале с больными COVID-19, надела купальник под спецкостюм.
Российская газета 03:24
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Экономика

Россия сокращает вложения в госдолг США

Россия и другие страны сокращают вложения в государственный долг США, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:56
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Авто

К 2026 году АвтоВАЗ представит 17 новых моделей

В период с 2020 по 2026 годы «АвтоВАЗ» планирует выпустить 10 новых моделей и 7 рестайлинговых.
Автоновости дня вчера в 08:54
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Общество

У Мосгорсуда требуют полной блокировки YouTube в России

5 июня Мосгорсуд рассмотрит иск против Google (владеет видеохостингом YouTube), поданный компанией Ontarget, разработчиком онлайн-тестов для подбора персонала.
Вести.Ru 01:20
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Общество

«Роснефть» подала в суд на РБК

В компании отмечают, что утверждение РБК ввело в заблуждение общественность, регуляторов и представителей рынка, а также «намеренно исказило истинную суть сделки» по продаже венесуэльских активов «Роснефти».
Ведомости 06:12
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Происшествия

В Бурятии пациенты обсерватора напали на медсестер

Недовольные условиями размещения в обсерваторе в Бурятии пациенты напали на персонал и гоняли медсестер по лесу, заявили в детской республиканской клинической больнице (ДРКБ), которая в условиях коронавируса работает как обсерватор.
РИА Новости 09:50
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Общество

Путин проводит совещание по поддержке АПК в условиях пандемии

Президент России Владимир Путин проводит совещание по поддержке агропромышленного комплекса в условиях пандемии коронавируса.
РИА Новости 07:37
Происшествия

На Кубани депутат Заксобрания задержан за хищение денег дольщиков

REGNUM 09:26
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Происшествия

После обрушения дома в Энгельсе завели уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело после обрушения двух лестничных маршей в жилом четырехэтажном доме в городе Энгельсе Саратовской области, в результате чего пострадала женщина.
Вести.Ru 09:41
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Армия и оружие

Шойгу определил источник главной угрозы безопасности России

Самую серьёзную угрозу для военной безопасности РФ представляет западное стратегическое направление.
News.ru 09:22
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Экономика

Киносеть «Каро» снизит цены на билеты для привлечения зрителей

Цены разнятся в зависимости от времени сеанса, формата кинозала (2D или 3D) и т.д. За весь 2019 год кинотеатры продали около 219,4 млн билетов на общую сумму 55,5 млрд руб.
РБК 10:29
Шоу-бизнес

Екатерина Волкова: «Дочь попала в проект на общих основаниях»

Съемки для актрисы стали запоминающимися еще и тем, что на одной площадке с ней работала дочь Лера.
StarHit.ru вчера в 14:00
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Общество

Собянин предупредил о росте смертности среди больных с коронавирусом

Смертность от COVID-19 в мае будет в Москве значительно выше, чем в апреле, заявил мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».
Ведомости 07:08
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Армия и оружие

Минобороны создаст Военно-инженерную академию

Военно-инженерная академия, которая будет создана в России, станет главным вузом в стране по подготовке военных инженеров, заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.
Коммерсантъ 09:41
Общество

Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение

РИА Новости 07:33
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Общество

Свердловский губернатор пригрозил лишить «Красное и белое» лицензии

Екатеринбург, 20 мая 2020, 17:03 — REGNUM Сеть алкомаркетов «Красное и белое» может быть лишена лицензии.
REGNUM 10:03
Общество

Голикова рассказала о сроках решения по ЕГЭ

Вопрос о проведении ЕГЭ для выпускников школ разрешится в ближайшее время.
iReactor 04:34
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Общество

Работающим российским пенсионерам продлили больничные

Работающие российские пенсионеры смогут продлить свои электронные больничные до 29 мая. Об этом сообщается на сайте правительства России.
Lenta.ru вчера в 01:01
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Экономика

В России уменьшится размер ежемесячной накопительной пенсии

В 2021 году может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии в России.
Астрахань.Ру 18 мая в 08:40
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Политика

Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма

Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК 08:27
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Общество

США задержали помогавших экс-главе Nissan Гону бежать из Японии

Власти США задержали двух человек, которые помогли экс-главе Nissan Карлосу Гону бежать из Японии, передает Reuters со ссылкой на материалы суда в Вустере (штат Массачусетс).
Rambler News Service 09:35
Общество

Человек заразился коронавирусом от норки на звероферме в Нидерландах

Случай передачи коронавируса от норки человеку был зарегистрирован на звероводческой ферме в Нидерландах.
Московский Комсомолец 08:52
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Происшествия

Убийце главы нижегородского отделения РВИО дали десять лет

Десять лет лишения свободы получил убийца главы нижегородского отделения Российского военно-исторического общества Олега Казаринова.
Российская газета 09:18
Общество

Увеличенную копию пирамиды Хеопса обнаружили на Урале

Туристы обнаружили напоминающую египетскую пирамиду Хеопса гору на Приполярном Урале. Об это сообщает портал «Екатеринбург онлайн».
ФАН вчера в 11:15
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Общество

Суд отклонил иск оператора «Северного потока — 2» против директивы ЕС

Европейский суд отклонил иски компаний Nord Stream и Nord Stream 2 AG на решение о распространении норм европейского законодательства на газопроводы из третьих стран.
РИА Новости 10:27
Общество

Депутат Демченко опроверг невыплаты медикам в Абинском районе Кубани

Ранее депутат Госдумы от Краснодарского края Наталья Костенко объяснила проблемы с доплатами медикам за работу с больными COVID-19 «системной ошибкой» и пообещала разобраться в ситуации.
Политика Сегодня 18 мая в 13:40
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Политика

Путин поддержал выдвижение президента Татарстана на новый срок

Президент России Владимир Путин поддержал выдвижение главы Татарстана Рустама Минниханова на новый срок.
Lenta.ru 10:28
Общество

В Гидрометцентре составили предварительный прогноз на июнь

Москва, 19 мая 2020, 09:07 — REGNUM Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, во многих российских регионах погода ожидается в пределах климатической нормы.
REGNUM вчера в 02:07
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