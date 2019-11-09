Волгоград отмечает 90-летие своей именитой землячки Александры Пахмутовой вместе с ней.

Политика Зеленский распорядился укрепить государство Украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ «О неотложных мерах по проведению реформ и укрепления государства», сообщается на сайте офиса президента.

Политика Россия приветствовала отвод сил у Петровского Полномочный представитель РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов заявил, что России приветствует начавшийся отвод сил у Богдановки и в районе села Петровского в Донбассе.

Общество Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2» Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.

Политика Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.

Шоу-бизнес Ляйсан Утяшева рассказала о сексуальных пристрастиях Павла Воли Знаменитая российская гимнастка Ляйсан Утяшева рассказала в одном из последних интервью о сексуальных пристрастиях своего супруга Павла Воли.

Политика Миллиардер Блумберг заявился на участие в выборах президента США Бывший мэр Нью-Йорка Майл Блумберг, который считает возможное переизбрание Дональда Трампа президентом США в следующем году «беспрецедентной угрозой», подал документы на участие в праймериз от Демократической партии и может стать реальным соперником действующему главе Белого дома.

Единоборства Нурмагомедов объяснил отказ выходить на бои с российским флагом Хабиб Нурмагомедов, чемпион UFC из РФ, во время беседы с представителями прессы рассказал о том, почему не выходит на октагон с флагом Российской Федерации.

Фигурное катание Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая Анна Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая, Елизавета Туктамышева, упавшая после фирменного "трикселя", осталась четвертой, а действующая чемпионка Европы Софья Самодурова заняла шестое место.

Хоккей Эксперт TSN назвал силовой прием Кучерова дешевым и подлым Эксперт TSN и экс-хоккеист Рэй Ферраро прокомментировал силовой прием российского форварда «Тампы» Никиты Кучерова против игрока «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ в Стокгольме.

Шоу-бизнес Московская налоговая выставила Анастасии Заворотнюк счет за долги Управление федеральной налоговой службы по Москве хочет взыскать с актрисы Анастасии Заворотнюк долг в 24 тыс. рублей, сообщает телеграм-канал Mash.

Экономика Жестокая рука рынка. На Украине подорожает электроэнергия Киев еще в 2015 году заложил выравнивание цен на электроэнергию для промышленности и населения согласно европейским стандартам Это необходимо для внедрения рынка электричества, при котором нынешние регуляторы перестанут существовать.

Экономика В России стали пить меньше пива Директор по корпоративным вопросам Heineken в России Кирилл Болматов отмечает, что растут также продажи пива с разными вкусами – сорта с фруктовыми добавками, ароматизированное пиво.

Шоу-бизнес Суд отказался разводить Лолиту с мужем Брак с Ивановым стал пятым по счету для Лолиты Милявской. Счастье супругов продлилось около девяти лет.

Общество Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР Ранее ряд СМИ опубликовал отдельные высказывания Чубайса из фильма "Гибель империи" о жизни в СССР.

Политика Чиновник в Карелии предложил расстреливать недовольных граждан Глава Олонецкого муниципального района в Карелии Сергей Прокопьев предложил расправляться с недовольными гражданами, расстреливая их.

Гаджеты Фонари на улицах России смогут заряжать гаджеты и раздавать Wi-Fi Как обещают разработчики, накопленной солнечной энергии устройству достаточно как для освещения улиц в темное время суток, так и для круглосуточной зарядки мобильных устройств и организации точки Wi-Fi доступа.

Музыка Опубликован рейтинг лучших музыкальных клипов десятилетия Лидером списка лучших музыкальных клипов десятилетия стал ролик Адель на песню Rolling in the Deep.

Политика Суд ООН поддержал Украину в споре с Россией Напомним, Украина подала иск 16 января 2017 года, обвинив РФ в нарушении двух конвенций: о борьбе с финансированием терроризма в связи с событиями в Донбассе и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Политика Русскоговорящих украинских силовиков назвали «москалями» Бывший депутат Верховной Рады Украины Ирина Фарион раскритиковала украинских силовиков, которые говорят на русском языке.

Шоу-бизнес Кристина Асмус заплакала из-за травли после съемок в эротической сцене Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кристина Асмус после травли за «Текст» решила отказаться от роли в новом фильме, где ей предстояло сниматься в нижнем белье.

Общество Игоря Верника госпитализировали Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».

Происшествия В Реутове загорелся мебельный цех Мебельный цех загорелся в Реутове Московской области, существует угроза распространения огня на все здание, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.

Политика Трамп назвал заявления о вмешательстве РФ в выборы самой большой ложью Утверждения о якобы российском вмешательстве в выборы 2016 года и о связях президента США Дональда Трампа с Россией являются самой большой ложью.

Футбол Зелимхан Бакаев — о «Спартаке», сборной России, Роналду и Хабибе На презентации новой формы сборной России от аdіdаs Зелимхан Бакаев ударил себя в грудь и сказал: "Главное, что на сердце есть герб".