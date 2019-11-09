Футбол

КП - ВолгоградКП - ВолгоградФутболисты «Ротора» подарили песню на 90-летие Александры Пахмутовой

Волгоград отмечает 90-летие своей именитой землячки Александры Пахмутовой вместе с ней.
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Игроки «Ротора» спели песню «Надежда» в честь 90-летия Пахмутовой

Sports.ru06:45

Музыкальный подарок: футболисты волгоградского «Ротора» спели песню Александры Пахмутовой (ВИДЕО)

Высота 10204:05

Футболисты волгоградского «Ротора» спели песню Александры Пахмутовой «Надежда»

ИА Городские вести. Волгоград04:19

«Ротор» поздравил композитора Пахмутову с 90-летием песней в исполнении команды

Чемпионат04:15

Футболисты «Ротора» поздравили Александру Пахмутову с 90-летием

Волгоградская правда05:02

«После игры собираемся в караоке»: футболисты «Ротора» спели для Александры Пахмутовой

V1.ru04:01

Футболисты «Ротора» подарили песню на 90-летие Александры Пахмутовой

КП - Волгоград03:10
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Россия приветствовала отвод сил у Петровского

Полномочный представитель РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов заявил, что России приветствует начавшийся отвод сил у Богдановки и в районе села Петровского в Донбассе.
Московский Комсомолец 06:23
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Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»

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Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве

Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
РИА Новости вчера в 10:59
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Бывший мэр Нью-Йорка Майл Блумберг, который считает возможное переизбрание Дональда Трампа президентом США в следующем году «беспрецедентной угрозой», подал документы на участие в праймериз от Демократической партии и может стать реальным соперником действующему главе Белого дома.
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Хабиб Нурмагомедов, чемпион UFC из РФ, во время беседы с представителями прессы рассказал о том, почему не выходит на октагон с флагом Российской Федерации.
Discover24 02:52
Фигурное катание

Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая

Анна Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая, Елизавета Туктамышева, упавшая после фирменного "трикселя", осталась четвертой, а действующая чемпионка Европы Софья Самодурова заняла шестое место.
Газета.Ru вчера в 14:00
Хоккей

Эксперт TSN назвал силовой прием Кучерова дешевым и подлым

Эксперт TSN и экс-хоккеист Рэй Ферраро прокомментировал силовой прием российского форварда «Тампы» Никиты Кучерова против игрока «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ в Стокгольме.
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Шоу-бизнес

Московская налоговая выставила Анастасии Заворотнюк счет за долги

Управление федеральной налоговой службы по Москве хочет взыскать с актрисы Анастасии Заворотнюк долг в 24 тыс. рублей, сообщает телеграм-канал Mash.
БИЗНЕС Online вчера в 02:15
Экономика

Жестокая рука рынка. На Украине подорожает электроэнергия

Киев еще в 2015 году заложил выравнивание цен на электроэнергию для промышленности и населения согласно европейским стандартам Это необходимо для внедрения рынка электричества, при котором нынешние регуляторы перестанут существовать.
Украина.ру вчера в 07:17
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В России стали пить меньше пива

Директор по корпоративным вопросам Heineken в России Кирилл Болматов отмечает, что растут также продажи пива с разными вкусами – сорта с фруктовыми добавками, ароматизированное пиво.
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Шоу-бизнес

Суд отказался разводить Лолиту с мужем

Брак с Ивановым стал пятым по счету для Лолиты Милявской. Счастье супругов продлилось около девяти лет.
Слово и Дело вчера в 18:03
Общество

Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР

Ранее ряд СМИ опубликовал отдельные высказывания Чубайса из фильма "Гибель империи" о жизни в СССР.
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Чиновник в Карелии предложил расстреливать недовольных граждан

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Газета.Ru вчера в 13:15
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Фонари на улицах России смогут заряжать гаджеты и раздавать Wi-Fi

Как обещают разработчики, накопленной солнечной энергии устройству достаточно как для освещения улиц в темное время суток, так и для круглосуточной зарядки мобильных устройств и организации точки Wi-Fi доступа.
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Опубликован рейтинг лучших музыкальных клипов десятилетия

Лидером списка лучших музыкальных клипов десятилетия стал ролик Адель на песню Rolling in the Deep.
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Зеленский перечислил изобретения украинцев

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Суд ООН поддержал Украину в споре с Россией

Напомним, Украина подала иск 16 января 2017 года, обвинив РФ в нарушении двух конвенций: о борьбе с финансированием терроризма в связи с событиями в Донбассе и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
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Русскоговорящих украинских силовиков назвали «москалями»

Бывший депутат Верховной Рады Украины Ирина Фарион раскритиковала украинских силовиков, которые говорят на русском языке.
Lenta.ru 05:07
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Более 5 тысяч билетов на поезда в Крым продано за первые сутки

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Кристина Асмус заплакала из-за травли после съемок в эротической сцене

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кристина Асмус после травли за «Текст» решила отказаться от роли в новом фильме, где ей предстояло сниматься в нижнем белье.
Пятый канал вчера в 22:46
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«Аэрофлоту» продлили «плоские» тарифы на билеты на Дальний Восток

«Аэрофлоту» утвердили «плоские» тарифы на авиабилеты на Дальний Восток в 2020 году.
Rambler News Service вчера в 11:12
Общество

Игоря Верника госпитализировали

Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
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Общество

В Германии отмечают 30-летие падения Берлинской стены

ТАСС вчера в 16:03
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В Реутове загорелся мебельный цех

Мебельный цех загорелся в Реутове Московской области, существует угроза распространения огня на все здание, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
РИА Новости 05:46
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Трамп назвал заявления о вмешательстве РФ в выборы самой большой ложью

Утверждения о якобы российском вмешательстве в выборы 2016 года и о связях президента США Дональда Трампа с Россией являются самой большой ложью.
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Футбол

Зелимхан Бакаев — о «Спартаке», сборной России, Роналду и Хабибе

На презентации новой формы сборной России от аdіdаs Зелимхан Бакаев ударил себя в грудь и сказал: "Главное, что на сердце есть герб".
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Шэрон Стоун воссоздала известную сцену из «Основного инстинкта»

Американская актриса Шэрон Стоун воссоздала известную сцену из фильма "Основной инстинкт" на премии GQ Men of the Year Awards в Германии.
Sputnik Литва 05:20
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Александра Пахмутова
Композитор
Советский и российский композитор, пианистка, автор более 400 песен, общественный деятель. Герой Социалистического Труда. Народная артистка СССР. Лауреат двух Государственных премий СССР, Государственной премии РФ и Премии Ленинского комсомола. Кавалер двух Орденов Ленина. Жена и соавтор поэта Николая Николаевича Добронравова.
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Ротор
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Волгограда, выступающий в первенстве ФНЛ с сезона 2017/18. 2-кратный серебряный призёр чемпионата России, бронзовый призёр чемпионата России, финалист Кубка России и Кубка Интертото, чемпион РСФСР, 2-кратный победитель зоны «Юг» Второго дивизиона, обладатель Кубка короля Таиланда и Кубка Дальневосточных чемпионов.
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