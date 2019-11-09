Футбол
КП - ВолгоградФутболисты «Ротора» подарили песню на 90-летие Александры Пахмутовой
Волгоград отмечает 90-летие своей именитой землячки Александры Пахмутовой вместе с ней.
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Футболисты волгоградского «Ротора» спели песню Александры Пахмутовой «Надежда»
ИА Городские вести. Волгоград04:19
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