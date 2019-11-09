Общество
Волгоградская правдаФутболисты «Ротора» поздравили Александру Пахмутову с 90-летием
Футболисты волгоградского «Ротора» поздравили Александру Пахмутову с 90-летним юбилеем. Команда исполнила отрывок из песни «Надежда», композитором которой является наша землячка.
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Футболисты волгоградского «Ротора» спели песню Александры Пахмутовой «Надежда»
ИА Городские вести. Волгоград04:19
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