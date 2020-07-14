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РИА НовостиФутболисты «Шахтера» обыграли «Колос» в матче чемпионата Украины
Футболисты донецкого "Шахтера" обыграли "Колос" из Ковалевки в матче 31-го тура чемпионата Украины. Встреча, прошедшая в среду в Киеве, завершилась со счетом 2:0 в пользу горняков. У победителей мячи забили Маркос Сиприано (49-я минута) и Жуниор Мораес (90).
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Армия и оружие
На Украине анонсировали учения с участием кораблей НАТО
RT на русском 13:51
Футбол
Федун: предлагаю создать хэштег «судите „Спартак“ как „Зенит“»
Председатель совета директоров московского "Спартака" Леонид Федун призвал всех арбитров судить "красно-белых", как петербургский "Зенит", и тогда "Спартак" снова станет чемпионом России по футболу.
РИА Новости 13:36
Общество
Сбор подписей за отмену результатов голосования по Конституции проходит в Москве и Петербурге
В Москве на Пушкинской площади оппозиция начала сбор подписей под коллективным иском в суд с требованием отменить результаты голосования по поправкам к Конституции.
Коммерсантъ 13:06
Политика
Президент Польши оценил звонок российских пранкеров
Как сообщила ранее радиостанция RMF FM, польские спецслужбы будут проводить проверку по факту разговора российских пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова (Вован и Лексус) от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша с Дудой.
РИА Новости 09:44
Политика
В Nord Stream 2 AG отреагировали на угрозы США ввести санкции
Компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором проекта "Северный поток — 2", прокомментировала угрозы Госдепа ввести санкции против задействованных в строительстве газопровода компаний.
Газета.Ru 13:44
Экономика
В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров
Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
Известия 13 июля в 08:51
Энергетика
Россия в июне выполнила сделку ОПЕК+ по сокращению нефти на 99%
Россия в июне выполнила сделку ОПЕК+ по сокращению добычи нефти на 99%, заявил министр энергетики Александр Новак.
Газета.Ru 12:17
Общество
Суд в Архангельске признал законным отправку сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова в военную часть без связи
Архангельский гарнизонный военный суд признал законным перевод сотрудника Фонда борьбы с коррупцией политика Алексея Навального (ФБК) Руслана Шаведдинова на военную базу без мобильной связи, которая находится на архипелаге Новая Земля.
Новая газета 12:51
Общество
В ГД предложили платить россиянам за найденную просрочку
Депутат Госдумы Василий Власов направил главе Роспотребнадзора Анне Поповой письмо, в котором предлагает выплачивать россиянам, обнаружившим на прилавке просроченные продукты, половину от штрафа, выписанного магазину за это нарушение, передает RT.
Газета.Ru вчера в 23:57
Общество
Общая задолженность по алиментам в России достигла 156 млрд рублей
Сумма общей задолженности по алиментам в России достигла 156 млрд рублей.
Известия 05:33
Общество
В Хабаровске жители снова вышли на митинг в поддержку Фургала
Жители Хабаровска снова вышли на несанкционированный митинг в поддержку арестованного по обвинению в организации убийств губернатора края Сергея Фургала.
РБК 08:03
Политика
На Украине задержали «ключевого свидетеля» по делу «Боинга»
На Украине задержан один из главных свидетелей по делу MH17.
Утро.ru 13:46
Общество
У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб
Телеведущая ТСН на украинском телеканале "1+1" Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб.
РИА Новости 08:36
Происшествия
Москвич признан виновным в вымогательстве липовой взятки в 20 млн
Суд установил, что мужчина с соучастниками, используя служебное положение одного из них, занимавшего должность заместителя начальника второго отдела контрольно-методического управления Следственного департамента МВД России, завладел 310 тыс. долларов (около 20 млн рублей).
Mockva.ru 14:04
Футбол
Мусаев убежден, что «Краснодар» не потерял шансы на серебро РПЛ
Футболисты "Краснодара" не потеряли шансы на серебряные медали чемпионата России после ничьей в матче 29-го тура Российской премьер-лиги против самарских "Крыльев Советов", заявил главный тренер краснодарцев Мурад Мусаев.
РИА Новости 13:31
Футбол
Аршавин хочет стать президентом «Зенита»
Piter.tv 12:54
Культура
Большой театр впервые выступит на фестивале в Херсонесе
Впервые Большой театр выступит с концертами в севастопольском музее-заповеднике «Херсонес Таврический».
Орфей 08:46
Общество
Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак
По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет вчера в 11:14
Шоу-бизнес
Популярный блогер Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности
В Instagram девушка рассказывала подписчикам о своей жизни, и в конце 2019 года она сообщала, что ждет ребенка.
Evo-rus.com 11:26
Политика
В ЕСПЧ зарегистрировали иск Нидерландов против России по делу MH17
В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) получили и зарегистрировали иск Нидерландов против России по делу о крушении пассажирского самолета MH17 на востоке Украины в 2016 году, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 12:39
Политика
Госдума приняла во II чтении поправки о многодневном голосовании
Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней.
РИА Новости 06:04
Армия и оружие
Дрон ВВС США провел разведку у южных рубежей России
По данным агентства, беспилотник RQ-4A Global Hawk пролетел вдоль южного побережья Крыма, а также Краснодарского края, после чего вошел в воздушное пространство Грузии, где проводил наблюдение вблизи границ России на Кавказе, а также Абхазии, Южной Осетии, Армении и Азербайджана.
Известия 12:45
Общество
РФ и Турция договорились о возобновлении авиасообщения
Москва, 15 июля 2020, 13:10 — REGNUM Авиасообщение между Россией и Турцией, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет возобновлено уже в ближайшее время.
REGNUM 06:10
Общество
Белоруссия отменила двухнедельный карантин для въезжающих из России
Роспотребнадзор с 15 июля отменил двухнедельную изоляцию для прибывающих в Россию из-за границы.
Известия 13:14
Здоровье
Доктор Мясников призвал изменить методы борьбы с коронавирусом
Как сообщил один из самых популярных теледокторов страны Александр Мясников, все мы должны признать очевидное – коронавирус никогда не исчезнет полностью.
Live24 вчера в 03:20
Происшествия
Следствие заявило о новых эпизодах в деле экс-министра Абызова
BFM.ru вчера в 08:12
Здоровье
Киевские эксперты назвали реальное число зараженных COVID-19 на Украине
С 22 июня на Украине регионом с широким распространением COVID-19 считается территория, где инфекционные стационары, принимающие пациентов с COVID-19, загружены более чем на 50%, в последние 7 дней показатель тестирований методом ПЦР и ИФА менее 24 на 100 тысяч человек, коэффициент выявления заражений — более 11%; а показатель динамики роста числа инфицированных — более 10%.
НТВ 11:16
Театры
Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко
Режиссер Андрей Кончаловский объяснил замену Александра Домогарова на Гошу Куценко в спектакле "Сцены из супружеской жизни" тем, что у актера своя "индивидуальность".
Газета.Ru 06:38