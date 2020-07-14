Футболисты донецкого "Шахтера" обыграли "Колос" из Ковалевки в матче 31-го тура чемпионата Украины. Встреча, прошедшая в среду в Киеве, завершилась со счетом 2:0 в пользу горняков. У победителей мячи забили Маркос Сиприано (49-я минута) и Жуниор Мораес (90).

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Политика В Nord Stream 2 AG отреагировали на угрозы США ввести санкции Компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором проекта "Северный поток — 2", прокомментировала угрозы Госдепа ввести санкции против задействованных в строительстве газопровода компаний.

Экономика В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса. 1,1K

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Футбол Мусаев убежден, что «Краснодар» не потерял шансы на серебро РПЛ Футболисты "Краснодара" не потеряли шансы на серебряные медали чемпионата России после ничьей в матче 29-го тура Российской премьер-лиги против самарских "Крыльев Советов", заявил главный тренер краснодарцев Мурад Мусаев.

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Политика В ЕСПЧ зарегистрировали иск Нидерландов против России по делу MH17 В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) получили и зарегистрировали иск Нидерландов против России по делу о крушении пассажирского самолета MH17 на востоке Украины в 2016 году, передает "Интерфакс". 306

Политика Госдума приняла во II чтении поправки о многодневном голосовании Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней. 692

Армия и оружие Дрон ВВС США провел разведку у южных рубежей России По данным агентства, беспилотник RQ-4A Global Hawk пролетел вдоль южного побережья Крыма, а также Краснодарского края, после чего вошел в воздушное пространство Грузии, где проводил наблюдение вблизи границ России на Кавказе, а также Абхазии, Южной Осетии, Армении и Азербайджана. 1

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Здоровье Доктор Мясников призвал изменить методы борьбы с коронавирусом Как сообщил один из самых популярных теледокторов страны Александр Мясников, все мы должны признать очевидное – коронавирус никогда не исчезнет полностью.

Здоровье Киевские эксперты назвали реальное число зараженных COVID-19 на Украине С 22 июня на Украине регионом с широким распространением COVID-19 считается территория, где инфекционные стационары, принимающие пациентов с COVID-19, загружены более чем на 50%, в последние 7 дней показатель тестирований методом ПЦР и ИФА менее 24 на 100 тысяч человек, коэффициент выявления заражений — более 11%; а показатель динамики роста числа инфицированных — более 10%.