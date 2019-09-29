с чего всё началось

Защитник Самуэль Жиго и форвард Андре Шюррле не сыграют за московский "Спартак" в матче 11-го тура чемпионата России против "Оренбурга", передает ТАСС. Как сообщает пресс-служба команды, Жиго получил мышечную травму в матче 1/16 финала Олимп - Кубка России против КАМАЗа.

Футболисты «Спартака» Жиго и Шюррле не сыграют с «Оренбургом»

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