РПЛ

Газета.RuГазета.RuФутболисты «Спартака» Жиго и Шюррле не сыграют с «Оренбургом»

Спартак — Оренбург
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
Илья Кутепов
6′
21′
Сергей Терехов
33′
Даниэль Мишкич
45′
Андрей Малых
Айртон Дантас
Андрей Ещенко
46′
63′
Джордже Деспотович
Лоренсо Мельгарехо
65′
Эсекиэль Понсе
Джордан Ларссон
70′
71′
Даниэль Мишкич
Аяз Гулиев
Резиуан Мирзов
74′
89′
Джордже Деспотович
Джоэл Фамейе
Зелимхан Бакаев
Защитник Самуэль Жиго и форвард Андре Шюррле не сыграют за московский "Спартак" в матче 11-го тура чемпионата России против "Оренбурга", передает ТАСС. Как сообщает пресс-служба команды, Жиго получил мышечную травму в матче 1/16 финала Олимп - Кубка России против КАМАЗа.
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Как сообщает
 пресс-служба московской команды, Жиго пропустит матч с «Оренбургом» из-за мышечной травмы, полученной в среду в игре Кубка России против КАМАЗа (2:1). Шюррле оказался вне заявки из-за простуды.
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