РПЛ

РИА НовостиРИА НовостиФутболисты «Спартака» Жиго и Шюррле пропустят матч с «Оренбургом»

Спартак — Оренбург
сегодня
в 09:30
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
Спартак
Расстановка 4‑5‑1
98
Максименко
  
92
Рассказов
  
29
Кутепов
  
14
Джикия
  
6
Дантас
  
10
Бакаев
  
47
Зобнин
  
8
Тил
  
7
Гулиев
  
25
Мельгарехо
  
19
Понсе
  
38
Климович
  
12
Малых
  
4
Радакович
  
31
Шахов
  
13
Терехов
  
15
Зотов
  
8
Мишкич
  
7
Рогич
  
5
Аюпов
  
10
Алвеш
  
9
Деспотович
  
Оренбург
Расстановка 4‑5‑1
Футболисты московского "Спартака" защитник Самуэль Жиго и полузащитник Андре Шюррле не сыграют в матче 11-го тура чемпионата России с "Оренбургом", сообщается на странице "красно-белых" в Twitter. Встреча состоится в воскресенье на стадионе "Спартака" в Москве и начнется в 16:30 мск.
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