Футболисты московского "Спартака" защитник Самуэль Жиго и полузащитник Андре Шюррле не сыграют в матче 11-го тура чемпионата России с "Оренбургом", сообщается на странице "красно-белых" в Twitter. Встреча состоится в воскресенье на стадионе "Спартака" в Москве и начнется в 16:30 мск.

Футболисты «Спартака» Жиго и Шюррле пропустят матч с «Оренбургом»

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