РПЛ

Говорит МоскваГоворит МоскваФутболисты «Спартака» обыграли «Локомотив» со счётом 3:0

Локомотив — Спартак
0 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Локомотив»
21′
Георгий Джикия
Владислав Игнатьев
41′
Дмитрий Баринов
42′
45′+1′
Зелимхан Бакаев
55′
Андре Шюррле
Джордан Ларссон
57′
Эсекиэль Понсе
Эдер
71′
73′
Наиль Умяров
Роман Зобнин
Мурило Серкейра
Александр Коломейцев
78′
79′
Джордан Ларссон
81′
Джордан Ларссон
85′
Зелимхан Бакаев
Аяз Гулиев
Ведран Чорлука
88′
На 57-й минуте забил Эсекель Понсе, на 79-й и 81-й отличился Джордан Ларссон. Матч 14-го тура чемпионата России по футболу прошёл на стадионе «Локомотива». «Спартак» одержал первую победу под руководством Доменико Тедеско.
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