Футбол
RT на русском«Спартак» отказался от турнира в США и проведёт сбор в ОАЭ
"Спартак" отказался от турнира в США и проведёт сбор в ОАЭ "К сожалению для нас, процесс оформления виз в США затягивался, и мы были вынуждены подготовить альтернативу по январскому сбору, чтобы не ставить под угрозу подготовку к решающему отрезку сезона", — цитирует генерального директора "Спартака" Томаса Цорна официальный сайт клуба.
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Футбол
УЕФА открыл дело против сборной Бельгии после матча с Россией
УЕФА открыл дисциплинарное дело против королевской бельгийской футбольной ассоциации из-за инцидента во время матча.
Политика
Украинский эксперт напал на американца в эфире «России 1»
В ходе обсуждения влияния России и США на политику Киева произошла потасовка украинского политолога Василя Вакарова с американским журналистом Грэгом Вайнером.
Экономика
В Госдуме предложили установить минимальную цену на сигареты
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия.
Армия и оружие
ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в городе Аксае Ростовской области российского военного, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ЦОС ФСБ.
Общество
Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав
Как отмечает РГ, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.
Кино
Сергея Бурунова парализовало в финальном трейлере нового «Полицейского с Рублевки»
Политика
Трамп назвал вторые слушания по импичменту «великим днем»
Последние слушания в Конгрессе по делу об импичменте президента США стали «великим днем для республиканцев».
Игры
Автор Dishonored и Prey Рафаэль Колантонио открыл новую студию — WolfEye Studios
Футбол
В Италии сообщили о свадьбе Роналду
Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду женился на своей подруге Джорджине Родригес, передает Mundo Deportivo со ссылкой на итальянский журнал Novella 2000.
Футбол
В РФС отреагировали на оскорбления Дзюбы на матче с Сан-Марино
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев высказался по поводу оскорблений капитана национальной команды Артёма Дзюбы со стороны российских фанатов во время матча отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино.
Футбол
Моуринью официально возглавил «Тоттенхэм»
Политика
В компании Huawei отреагировали на продление США лицензии
Лицензии Минторга истекли в понедельник, из-за чего организациям, которые вели бизнес с китайской компанией, могли грозить американские санкции.
Армия и оружие
Россия расконсервировала ракетоносец Ту-22М3
Российские войска сняли с консервации дальний ракетоносец Ту-22М3, который находился на базе Каменный Ручей под Хабаровском, сообщают СМИ.
Футбол
Россию могут лишить права на проведение матчей Евро-2020
России могут запретить проведение домашних матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года из-за несоответствия базы данных Московской антидопинговой лаборатории.
Культура
Глава ВТБ встретил инвесторов в образе героя из «Гарри Поттера»
Глава ВТБ Андрей Костин и топ-менеджмент группы встретили гостей традиционного приема в рамках инвестиционного форума «Россия зовет!» в стиле героев саги о Гарри Поттере.
Политика
В Кремле ответили на территориальные претензии Эстонии
По мнению спикера эстонского парламента, прогресс в утверждении пограничного договора может быть достигнут, только когда Москва признает Тартуский договор и границы прибалтийской республики в соответствии с ним.
Происшествия
Женщина напала на полицейского в аэропорту Пулково
Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело против женщины 1995 года рождения, ударившей полицейского в аэропорту Пулково.
Футбол
В «Реале» не оценили флаг, с которым Бэйл праздновал выход на Евро
В «Реале» не посчитали смешным флаг, с которым Гарет Бэйл вместе с другими игроками сборной Уэльса праздновал выход на Евро-2020.
Авто
В России вырос спрос на авто для разбора на запчасти
В 2019 году в России резко вырос спрос на автомобили для разбора на запчасти.
Происшествия
«Водоканал Санкт-Петербурга» подтвердил обыски у своих сотрудников
Ранее "Фонтанка.ру" сообщила об обысках по сорока адресам, в "Водоканале Санкт-Петербурга" и дома у подозреваемых, в том числе у двух бывших гендиректоров ГУПА и у действующего директора по проектам развития предприятия.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк начала самостоятельно ходить
Известная актриса Анастасия Заворотнюк идет на поправку: артистка может самостоятельно ходить, нормально слышит и разговаривает.
Происшествия
Сына бывшего президента Германии убили во время лекции
Врач Фриц фон Вайцзеккер, сын бывшего президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера, был смертельно ранен во время лекции.
Экономика
В гильдии пекарей и кондитеров сделали прогноз по росту цен на хлеб
Ранее гильдия прогнозировала, что по итогам 2019 года на 6,5-7% вырастут цены на хлеб и хлебобулочные изделия из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки.
Здоровье
Скворцова отреагировала на увольнение врача-трансплантолога Каабака
Операция, которую проводил уволенный из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) врач-трансплантолог Михаил Каабак, не является уникальной, даже если ее проводят маловесным детям.
Авто
Стартовало производство обновленной Lada 4x4
С 18 ноября "АвтоВАЗ" начнет выпускать каждый день по 6 внедорожников LADA 4x4 с модернизированным салоном, но будут это серийные или предсерийные авто - пока непонятно.
Спорт
В состав сборной России по биатлону на Кубок мира внесли изменения
Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило списки сборных на первые в сезоне этапы Кубка мира и Кубка IBU (второй дивизион мирового биатлона).
Происшествия
Сестры Хачатурян попросили суда присяжных
Защита сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, подала ходатайство о проведении судебного заседания при участии присяжных.
Армия и оружие
НАТО намерено признать космос сферой военной деятельности
Североатлантический альянс намерен признать космос сферой военной деятельности НАТО.