Полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Алекс Крал рассказал, что игроки команды подписали документ о запрете выезда за пределы Москвы из-за коронавируса. Я думаю, что теоретически мы можем тренироваться, но в основном дома.

Футболисты «Спартака» подписали документы о запрете выезда из Москвы

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