Коронавирус

News.ruNews.ruФутболисты «Спартака» подписали документы о запрете выезда из Москвы

Полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Алекс Крал рассказал, что игроки команды подписали документ о запрете выезда за пределы Москвы из-за коронавируса. Я думаю, что теоретически мы можем тренироваться, но в основном дома.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Крал: подписал документ о запрете выезда из Москвы

Чемпионат10:53

Крал подписал документ о запрете выезда из Москвы

Матч ТВ13:46

Крал: «Мы подписали бумаги о запрете покидать пределы Москвы»

Sport24.ru14:15

Алекс Крал: Мы подписали документ, что не должны покидать Москву

Советский спорт12:46

Футболист «Спартака» Крал подписал документ, который запрещает ему выезд из Москвы

Metaratings12:21

Футболист «Спартака» Крал сообщил, что подписал документ о запрете выезда из Москвы

ТАСС Спорт12:08

Краль: «Мы подписали документ о запрете выезда из Москвы»

Евро-футбол.ру12:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 14:46, Ашберн
Происшествия

В Оренбурге умер заразившийся коронавирусом мужчина

Коммерсантъ 02:43
Происшествия

Задержан сбежавший из-под карантина петербуржец

Сотрудники полиции Петербурга задержали мужчину, сбежавшего из-под карантина в Петербурге и ставшего фигурантом уголовного дела, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
Интерфакс 11:49
Экономика

Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

Сбербанк предоставит кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам клиентам, пострадавшим от коронавируса.
РБК 05:43
Происшествия

Ростовские власти рассказали, как начался крупный пожар на берегу Дона

Крупный ландшафтный пожар на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону начался недалеко от ресторана сразу с четырех очагов, сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области.
РИА Новости 14:38
Общество

Правительство обсудило возможность ограничения передвижения по России

Правительство рассматривает возможность ограничения передвижения по России.
Daily 04:25
Происшествия

Детский врач вернулась из Австрии в Россию и пошла на работу

Заведующая детской больницей №1 в Ярославле съездила в Австрию и после возвращения в Россию не стала самоизолироваться, а пошла на работу, сообщает 76.ru.
Lenta.ru вчера в 10:52
Здоровье

Кремлевские врачи дали рекомендации на период пандемии коронавируса

Врач посоветовал строго выполнять все рекомендации и войти в режим жесткой самоизоляции.
РИА Новости 02:12
Общество

Банки обязали сообщать клиентам о причинах блокировки карт

К закону «О национальной платежной системе» добавили поправки, согласно которым банки РФ и другие платежные сервисы будут информировать своих клиентов о причинах блокировки платежного средства.
Live24 07:14
Политика

В России ограничат движение через пункты пропуска на границе

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные и другие пункты пропуска на российской границе из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 10:24
Общество

Спецпоезд отправился из Москвы в Киев

Вести.Ru 13:02
Общество

Лукашенко ответил на слова о влиянии вирусов на его график

Известия 11:52
Шоу-бизнес

Актриса Ольга Куриленко излечилась от коронавируса

Зараженная коронавирусом актриса украинского происхождения Ольга Куриленко выздоровела. Об этом она сама сообщила в Instagram.
Росбалт 11:46
Здоровье

Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России

Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
РИА Новости вчера в 11:00
Экономика

«Роснефть» сообщила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов

«Роснефть» прекратит свою работу в Венесуэле и продаст активы, связанные с деятельностью в этой стране, говорится в сообщении российской нефтегазовой компании.
РБК 13:53
Происшествия

В Москве на улице выстрелили в ребенка

На улице Ташкентская на юго-востоке Москвы ранен из пневматического оружия 10-летний мальчик.
Вести.Ru 13:23
Экономика

Кабмин составил список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

По информации Forbes, в список самых пострадавших от коронавируса отраслей попали сферы спорта, туризма, общественного питания, досуга и развлечений, а также гостиничный бизнес и авиаперевозки.
РБК 26 марта в 15:50
Общество

Минздрав считает марлевые маски эффективными против коронавируса

Четырехслойные марлевые маски могут защищать от инфекции, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Коммерсантъ 09:28
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Помимо Москвы и Подмосковья новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 24 регионах России, лидирует по числу зараженных Санкт-Петербург.
Lenta.ru 05:14
Общество

Стал известен диагноз Игоря Николаева

"Пятый канал" сообщает, что певцу и композитору Игорю Николаеву диагностировали очаговую пневмонию.
Газета.Ru 26 марта в 19:41
Авто

УАЗ выпустил самосвал на базе УАЗ «Буханки»

Evo-rus.com 02:46
Политика

Президент Италии обратился к нации в связи с пандемией коронавируса

Для борьбы с пандемией коронавируса необходимы новые европейские подходы, заявил президент Италии Серджо Маттарелла 27 марта в телеобращении к гражданам Италии.
Красная весна вчера в 15:42
Авто

Назвали самые «выносливые» бюджетные автомобили

Новые автомобили 25 марта в 11:21
Армия и оружие

Россия вывела с главной базы на Тихом океане сразу 18 боевых кораблей

Во Владивостоке с главной базы Тихоокеанского флота российского ВМФ были выведены сразу 18 боевых кораблей.
Суть событий 08:56
Общество

Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 13:10
Культура

Что представляет собой сериал «Последний министр»

RT на русском 26 марта в 16:17
Здоровье

В России создали препарат для лечения коронавирусной инфекции

РИА Новости 09:03
Политика

Кучма о «вежливых людях» в Крыму: «их надо было уничтожить»

Экс-президент Украины Леонид Кучма считает, что в феврале 2014 года руководство страны должно было принять решение об уничтожении "вежливых людей", которые взяли под контроль административные здания в Симферополе и обеспечили мирное проведение референдума 16 марта.
РИА Новости Крым 07:37
Шоу-бизнес

Олег Газманов ужаснулся вечеринке с заразившимся коронавирусом Лещенко

Lenta.ru 13:01
Здоровье

Врачи предупредили о новом симптоме коронавируса

Специалисты Американской академии офтальмологии рассказали, что одним из ранних симптомов заражения коронавирусом является воспаление слизистой оболочки глаза — конъюнктивит.
Вечерняя Москва 03:01
Экономика

Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные

Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
REGNUM вчера в 03:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алекс Крал
Чешский футболист
Чешский футболист, полузащитник московского «Спартака» и сборной Чехии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Спартак
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, основан 18 апреля 1922 года. Самый популярный российский клуб по исследованию «Яндекса», один из самых популярных футбольных клубов страны по исследованию ВЦИОМ.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное