Коронавирус

ВедомостиВедомостиФутболисты «Спартака» согласились на сокращение зарплаты на 40%

Футболисты «Спартака» согласились на 40%-ное сокращение зарплат из-за приостановки сезона, сообщается на сайте клуба. Сокращенные зарплаты футболисты будут получать на время самоизоляции из-за распространения коронавируса и до возобновления тренировочного процесса.
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Футболисты «Спартака» согласились на понижение зарплаты из-за коронавируса

Москва 2408:39

Игроки «Спартака» согласились на сокращение зарплаты

Sport.ru08:29

Томас Цорн: «Сокращение зарплат игроков „Спартака“ пока касается только апреля»

Спорт-Экспресс08:02

«Спартак» первым в РПЛ снизил зарплаты: игроки упадут на 40% в апреле и до конца карантина

Sport24.ru08:15

Футболисты «Спартака» пошли на сокращение зарплат на время карантина

Чемпионат06:39

Футболисты «Спартака» первыми в РПЛ пошли на значительное понижение зарплат

Матч ТВ06:49

Футболисты «Спартака» могут пойти на понижение зарплаты из-за коронавируса

Вечерняя Москвавчера в 15:44
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RT на русском 30 марта в 12:21
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В Москве мужчина ворвался в магазин с мачете

На севере столицы в магазин "Магнит" ворвался мужчина с мачете, сообщает агентство "Москва".
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ТАСС 06:57
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Слепаков записал матерную песню про коронавирус

Автор песни опубликовал видео на YouTube. Семен Слепаков записал матерную песню про коронавирус.
Piter.tv 05:47
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В Карелии ограничили продажу алкоголя

В Карелии ввели режим всеобщей самоизоляции. Соответствующее распоряжение главы региона Артура Парфенчикова опубликовано во «ВКонтакте».
RT на русском вчера в 20:15
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Самолет ВКС России вылетел в США с грузом медпомощи

Минобороны РФ направило в США второй борт ВКС России с грузом гуманитарной помощи.
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Мишустин уволил замминистра здравоохранения Костенникова

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Дмитрия Костенникова от должности статс-секретаря — заместителя министра здравоохранения.
РИА Новости 08:36
Энергетика

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Цена российской нефти Urals (CIF порт Роттердам) в понедельник, 30 марта, снизилась до $13 за баррель, сообщило агентство Argus.
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Путин подписал закон о защите капиталовложений

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Депутаты Госдумы одобрили в третьем, окончательном чтении закон, разрешающий продажу через интернет безрецептурных лекарств, за исключением наркотических и психотропных препаратов, а также спиртосодержащих лекарств с объемной долей этилового спирта более 25%.
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Энергетика

США назвали победителем в нефтяной войне с Россией

Индустрию сланцевой нефти в США, которая, как считается, сильнее других пострадала от ценовой войны Саудовской Аравии и России, назвали главным возможным победителем нефтяного конфликта.
Lenta.ru 05:48
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ВОЗ: Россия может избежать «европейского» сценария с коронавирусом

Действия по сдерживанию распространения коронавируса, которые предпринимают российские власти, могут помочь стране избежать "европейского" пути развития ситуации с заражением, об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью "России 24".
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Госдума одобрила уголовное наказание для нарушителей карантина

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Волгоградский единоросс-миллионер просит Путина вызволить его с Фиджи

Евразия Daily вчера в 11:33
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Анфиса Резцова подаст в суд на Губерниева

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила о том, что планирует подать в суд иск на спортивного телекомментатора Дмитрия Губерниева.
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на помощь России в борьбе с распространением коронавируса.
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На Украине за сутки выявили 120 новых случаев заражения COVID-19

За сутки было подтверждено 120 новых случаев. Всего заражение выявлено во всех 24 областях Украины и в городе Киеве.
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В Оренбургской области ввели режим полной самоизоляции

В Оренбургской области вводятся новые меры против распространения коронавируса.
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Минкомсвязи запустило систему слежения за носителями коронавируса

Минкомсвязи подготовило систему слежения за гражданами, которые контактировали с больными коронавирусом.
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