с чего всё началось

Футболисты московского "Спартака" пошли на сокращение зарплаты на 40% до возобновления командных тренировок, сообщается на официальном сайте команды. Как отмечается в сообщении, такое решение принято игроками после обсуждения ситуации с руководством клуба.

Футбол ЦСКА обыграл «Спартак» в кибердерби Московский ЦСКА под управлением Федора Чалова и Константина Кучаева переиграл столичный "Спартак", которым руководили Георгий Джикия и Александр Соболев, в матче по FIFA 20.

Энергетика Экспортная цена российской нефти стала отрицательной Отрицательное значение Argus fip Западная Сибирь означает, что в последние два дня стоимость доставки нефти из Западной Сибири и экспортная пошлина превысили цену, по которой сорт Urals можно продать в Северо-Западной Европе и Средиземноморье, указывает он.

Общество Производители сигарет остановили российские фабрики Остановка работы крупнейших российских производителей сигарет может привести к недополученным поступлениям в бюджет в размере 10 млрд рублей в неделю, сказала Гуськова.

Общество В России сотовые операторы проследят за соблюдением карантина Если абонент не соблюдает условия карантина, ему пришлют СМС, а если систематически нарушает правила - операторы сообщат об этом в полицию.

Общество Россиянам объяснили отличие карантина от самоизоляции Член комитета Госдумы по охране здоровья и заслуженный врач Татарстана Борис Менделевич объяснил россиянам отличие карантина от самоизоляции.

Здоровье Медики есть среди заболевших коронавирусом в больнице Сыктывкара В одном из корпусов оборудованы два отделения полной изоляции - в таком карантине круглосуточно находятся больные с подтвержденным коронавирусом.

Здоровье В Ростове временно перестанут оказывать плановую медпомощь «Вводится временное ограничение на плановую госпитализацию пациентов во все городские стационары и плановую медицинскую помощь в поликлиниках города», - сообщили в администрации Ростова.