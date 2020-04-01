Коронавирус
РИА НовостиФутболисты «Спартака» согласились на сокращение зарплат
Футболисты московского "Спартака" пошли на сокращение зарплаты на 40% до возобновления командных тренировок, сообщается на официальном сайте команды. Как отмечается в сообщении, такое решение принято игроками после обсуждения ситуации с руководством клуба.
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с чего всё началось
Как сообщает официальный сайт "спартаковцев", на время самоизоляции, вызванной пандемией коронавируса, и до возобновления тренировочного процесса игроки будут получать на 40 процентов меньше своих стандартных зарплат.Вести.Ru07:07
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