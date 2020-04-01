Футболисты «Спартака» согласились на 40%-ное сокращение зарплат из-за приостановки сезона, сообщается на сайте клуба. Сокращенные зарплаты футболисты будут получать на время самоизоляции из-за распространения коронавируса и до возобновления тренировочного процесса.

Футболисты «Спартака» согласились на сокращение зарплаты на 40%

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