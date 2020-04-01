Коронавирус
ВедомостиФутболисты «Спартака» согласились на сокращение зарплаты на 40%
Футболисты «Спартака» согласились на 40%-ное сокращение зарплат из-за приостановки сезона, сообщается на сайте клуба. Сокращенные зарплаты футболисты будут получать на время самоизоляции из-за распространения коронавируса и до возобновления тренировочного процесса.
Читать в источнике
Оценить94
Подробнее о событии
Показать все источники
«Спартак» сократил зарплаты, «Адмирал» больше не в КХЛ, революция в российском биатлоне
Спорт-Экспрессвчера в 13:30
«Спартак» первым в РПЛ снизил зарплаты: игроки потеряют 40% в апреле и до конца карантина
Sport24.ruвчера в 08:15
Автоматически обработано 7130 источников, обновлено в 09:08, Ашберн
Политика
Путин снова обратится к гражданам России
Президент РФ Владимир Путин снова обратится к гражданам России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Происшествия
ФСБ пришла с обысками в Следственный департамент МВД по делу генералов
Сотрудники СКР и ФСБ проводят обыски в Следственном департаменте МВД по уголовному делу о коррупции, в котором фигурируют генералы полиции.
Общество
Матвиенко объяснила рост продаж водки при дефиците антисептиков
Динамика объясняется нехваткой дезинфицирующих средств, из-за которой водку стали использовать вместо антисептиков.
Общество
В Забайкалье запретили продажу алкоголя
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов запретил розничную продажу алкоголя на время действия режима самоизоляции из-за коронавируса, говорится в соответствующем постановлении.
Армия и оружие
Пентагон не планирует возвращать в порт авианосец «Теодор Рузвельт»
Пентагон не намерен возвращать атомный авианосец "Теодор Резвельт" в порт, несмотря на распространение коронавируса среди членов экипажа.
Общество
В Москве ввели штрафы за нарушение режима самоизоляции
Столичные власти ввели наказание за несоблюдение режима повышенной готовности, в частности самоизоляции.
Общество
Что изменится в российском законодательстве с 1 апреля 2020 года
В апреле 2020 года в России вступает в силу ряд новых законов и поправок к уже действующим нормативным актам.
Общество
Роспотребнадзор рекомендовал продлить нерабочую неделю
Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что необходимо продлить выходные дни в стране, как минимум ещё на неделю.
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в убийстве на парковке ТЦ «Авиапарк»
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве во время драки с поножовщиной на парковке торгового центра "Авиапарк" на Ходынском бульваре в Москве.
Энергетика
Белоруссия намерена покупать российскую нефть по $4 за баррель
Минск, 2 апреля 2020, 12:40 — REGNUM Белоруссия намерена в апреле импортировать из России 2 млн т нефти по цене около $4 за баррель.
Общество
Правительство выделит 500 млн рублей на помощь гражданам РФ за рубежом
Москва, 2 апреля 2020, 13:05 — REGNUM Россия окажет поддержку гражданам, оказавшимся за рубежом.
Общество
Путин провёл совещание с правительством по коронавирусу
Президент России Владимир Путин провёл совещание с правительством по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране в дистанционном режиме.
Политика
США оплатили половину доставленной из России медпомощи
Половину стоимости гуманитарного груза из России для США оплатил Российский фонд прямых инвестиций, вторая половина была оплачена американской стороной.
ЖКХ
Россиянам из-за коронавируса облегчат плату за услуги ЖКХ
Россиянам облегчат плату за услуги ЖКХ.
Общество
В России из-за коронавируса могут продлить действие водительских прав
С просьбой продлить на время пандемии коронавируса действие водительских удостоверений обратилась в правительство страны Федерация автовладельцев России.
Общество
Странные случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в Италии
Российские военные врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных случаях смерти пациентов с подтвержденным диагнозом.
Общество
47 тыс. пропусков для транспорта выдали на Кубани
Краснодар, 2 апреля 2020, 13:20 — REGNUM Около 47 тыс. пропусков для транспортных средств выдано на территории Краснодарского края за последние сутки.
Политика
Лукашенко сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Белоруссии
Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 апреля дал интервью представительству межгосударственной телерадиокомпании "Мир" в Беларуси President.gov.by Такое сравнение глава государства сделал, комментируя закрытие границы между Россией и Белоруссией.
Общество
В России разрешат производить медицинские маски без лицензии
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о принятом решении разрешить производство медицинских масок без получения лицензии.
Спорт
Коронавирус выявлен у одного из спортсменов на базе «Новогорск»
Глава базы "Новогорск" Николай Доморацкий сообщил, что у одного из спортсменов выявлен коронавирус.
Армия и оружие
Опубликованы фото многозарядного стреляющего ножа спецназа из Китая
В Сети появились фотографии необычного оружия, созданного в Китае - стреляющего ножа.
Общество
В России рассматривают различные сценарии парада Победы
Из-за распространения коронавирусной инфекции российские власти рассматривают несколько вариантов проведения парада Победы, сообщили принадлежащему Григорию Березкину РБК два источника, близких к Минобороны, и информатор, близкий к администрации президента.
Общество
Сбербанк и Mail.Ru Group станут владельцами сервиса доставки «Самокат»
Сервис экспресс-доставки продуктов «Самокат» войдет в совместное предприятие Сбербанка и Mail.Ru Group (MRG), сообщили компании.
Общество
РКН привлечет «Эхо Москвы» к ответственности за фейк о коронавирусе
Роскомнадзор примет решение о привлечении к ответственности редакции радиостанции "Эхо Москвы" за распространение фейков о коронавирусе.
Экономика
Заявления на пособия по безработице в США подали 6,6 млн человек
За неделю по 28 марта в США было подано рекордное количество заявок на пособие по безработице – 6,648 млн.
Общество
Экономист Гуриев: В условиях жесткого карантина через два месяца многим россиянам будет нечего есть
По мнению профессора экономики института Sciences Po в Париже Сергея Гуриева, в условиях введения жесткого карантина через два месяца многим россиянам будет нечего есть.
Футбол
Сон Хын Мин отправится на военные сборы в Корею
Как отмечает источник, корейские власти договорились с «Тоттенхэмом», что Сон отправится на сборы уже 20 апреля из-за паузы, вызванной пандемией коронавируса.
Происшествия
Умер историк Сергей Колтырин, соратник Юрия Дмитриева
Колтырина приговорили к девяти годам колонии по обвинению в педофилии. 24 марта историка освободили от наказания из-за состояния здоровья.