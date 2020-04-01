Коронавирус

ВедомостиВедомостиФутболисты «Спартака» согласились на сокращение зарплаты на 40%

Футболисты «Спартака» согласились на 40%-ное сокращение зарплат из-за приостановки сезона, сообщается на сайте клуба. Сокращенные зарплаты футболисты будут получать на время самоизоляции из-за распространения коронавируса и до возобновления тренировочного процесса.
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Футболисты «Байера» согласились на понижение зарплаты из-за коронавируса

Газета.Ru01:10

«Спартак» сократил зарплаты, «Адмирал» больше не в КХЛ, революция в российском биатлоне

Спорт-Экспрессвчера в 13:30

«Спартак» первым в РПЛ снизил зарплаты: игроки потеряют 40% в апреле и до конца карантина

Sport24.ruвчера в 08:15

Футболисты «Спартака» первыми в РПЛ пошли на значительное понижение зарплат

Матч ТВвчера в 06:49

Футболисты «Спартака» согласились на сокращение зарплат

РИА Новостивчера в 06:44

Футболисты «Спартака» пошли на сокращение зарплат на время карантина

Чемпионатвчера в 06:39

Игроки «Спартака» согласились на сокращение зарплаты

Sport.ruвчера в 08:29
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Транспорт

Челябинскую область закрыли для въезда автомобилей из других регионов

РБК 08:36
Политика

Путин снова обратится к гражданам России

Президент РФ Владимир Путин снова обратится к гражданам России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:04
Общество

Умершая от пневмонии пермская журналистка была заражена коронавирусом

Интерфакс 02:56
Происшествия

ФСБ пришла с обысками в Следственный департамент МВД по делу генералов

Сотрудники СКР и ФСБ проводят обыски в Следственном департаменте МВД по уголовному делу о коррупции, в котором фигурируют генералы полиции.
Lenta.ru 08:35
Общество

Матвиенко объяснила рост продаж водки при дефиците антисептиков

Динамика объясняется нехваткой дезинфицирующих средств, из-за которой водку стали использовать вместо антисептиков.
FlashNord 08:03
Общество

В Забайкалье запретили продажу алкоголя

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов запретил розничную продажу алкоголя на время действия режима самоизоляции из-за коронавируса, говорится в соответствующем постановлении.
Ведомости 08:50
Армия и оружие

Пентагон не планирует возвращать в порт авианосец «Теодор Рузвельт»

Пентагон не намерен возвращать атомный авианосец "Теодор Резвельт" в порт, несмотря на распространение коронавируса среди членов экипажа.
ТАСС вчера в 18:44
Общество

В Москве ввели штрафы за нарушение режима самоизоляции

Столичные власти ввели наказание за несоблюдение режима повышенной готовности, в частности самоизоляции.
РИА Новости 08:38
Общество

Что изменится в российском законодательстве с 1 апреля 2020 года

В апреле 2020 года в России вступает в силу ряд новых законов и поправок к уже действующим нормативным актам.
Полиграф.Медиа вчера в 04:39
Общество

Роспотребнадзор рекомендовал продлить нерабочую неделю

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что необходимо продлить выходные дни в стране, как минимум ещё на неделю.
Магсити74 вчера в 12:49
Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в убийстве на парковке ТЦ «Авиапарк»

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве во время драки с поножовщиной на парковке торгового центра "Авиапарк" на Ходынском бульваре в Москве.
ТАСС 07:11
Энергетика

Белоруссия намерена покупать российскую нефть по $4 за баррель

Минск, 2 апреля 2020, 12:40 — REGNUM Белоруссия намерена в апреле импортировать из России 2 млн т нефти по цене около $4 за баррель.
REGNUM 05:40
Общество

Правительство выделит 500 млн рублей на помощь гражданам РФ за рубежом

Москва, 2 апреля 2020, 13:05 — REGNUM Россия окажет поддержку гражданам, оказавшимся за рубежом.
REGNUM 06:05
Общество

Путин провёл совещание с правительством по коронавирусу

Президент России Владимир Путин провёл совещание с правительством по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране в дистанционном режиме.
RT на русском вчера в 11:23
Политика

США оплатили половину доставленной из России медпомощи

Половину стоимости гуманитарного груза из России для США оплатил Российский фонд прямых инвестиций, вторая половина была оплачена американской стороной.
BFM.ru 07:17
ЖКХ

Россиянам из-за коронавируса облегчат плату за услуги ЖКХ

Россиянам облегчат плату за услуги ЖКХ.
Lenta.ru 08:52
Общество

В России из-за коронавируса могут продлить действие водительских прав

С просьбой продлить на время пандемии коронавируса действие водительских удостоверений обратилась в правительство страны Федерация автовладельцев России.
Астрахань FM вчера в 12:57
Общество

Странные случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в Италии

Российские военные врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных случаях смерти пациентов с подтвержденным диагнозом.
REGNUM 01:20
Общество

47 тыс. пропусков для транспорта выдали на Кубани

Краснодар, 2 апреля 2020, 13:20 — REGNUM Около 47 тыс. пропусков для транспортных средств выдано на территории Краснодарского края за последние сутки.
REGNUM 06:20
Политика

Лукашенко сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Белоруссии

Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 апреля дал интервью представительству межгосударственной телерадиокомпании "Мир" в Беларуси President.gov.by Такое сравнение глава государства сделал, комментируя закрытие границы между Россией и Белоруссией.
REGNUM 06:51
Общество

В России разрешат производить медицинские маски без лицензии

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о принятом решении разрешить производство медицинских масок без получения лицензии.
RT на русском 08:42
Спорт

Коронавирус выявлен у одного из спортсменов на базе «Новогорск»

Глава базы "Новогорск" Николай Доморацкий сообщил, что у одного из спортсменов выявлен коронавирус.
РЕН ТВ 08:50
Армия и оружие

Опубликованы фото многозарядного стреляющего ножа спецназа из Китая

В Сети появились фотографии необычного оружия, созданного в Китае - стреляющего ножа.
Discover24 06:52
Общество

В России рассматривают различные сценарии парада Победы

Из-за распространения коронавирусной инфекции российские власти рассматривают несколько вариантов проведения парада Победы, сообщили принадлежащему Григорию Березкину РБК два источника, близких к Минобороны, и информатор, близкий к администрации президента.
Газета.Ru 06:03
Общество

Сбербанк и Mail.Ru Group станут владельцами сервиса доставки «Самокат»

Сервис экспресс-доставки продуктов «Самокат» войдет в совместное предприятие Сбербанка и Mail.Ru Group (MRG), сообщили компании.
Ведомости 08:43
Общество

РКН привлечет «Эхо Москвы» к ответственности за фейк о коронавирусе

Роскомнадзор примет решение о привлечении к ответственности редакции радиостанции "Эхо Москвы" за распространение фейков о коронавирусе.
NewInform 08:39
Экономика

Заявления на пособия по безработице в США подали 6,6 млн человек

За неделю по 28 марта в США было подано рекордное количество заявок на пособие по безработице – 6,648 млн.
Ведомости 08:53
Общество

Экономист Гуриев: В условиях жесткого карантина через два месяца многим россиянам будет нечего есть

По мнению профессора экономики института Sciences Po в Париже Сергея Гуриева, в условиях введения жесткого карантина через два месяца многим россиянам будет нечего есть.
Эхо Москвы 03:53
Футбол

Сон Хын Мин отправится на военные сборы в Корею

Как отмечает источник, корейские власти договорились с «Тоттенхэмом», что Сон отправится на сборы уже 20 апреля из-за паузы, вызванной пандемией коронавируса.
ODDS.ru вчера в 12:32
Происшествия

Умер историк Сергей Колтырин, соратник Юрия Дмитриева

Колтырина приговорили к девяти годам колонии по обвинению в педофилии. 24 марта историка освободили от наказания из-за состояния здоровья.
BFM.ru 05:44
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