Футболисты «Спартака» согласились на 40%-ное сокращение зарплат из-за приостановки сезона, сообщается на сайте клуба. Сокращенные зарплаты футболисты будут получать на время самоизоляции из-за распространения коронавируса и до возобновления тренировочного процесса.

Футболисты «Спартака» согласились на сокращение зарплаты на 40%

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Политика США оплатили половину доставленной из России медпомощи Половину стоимости гуманитарного груза из России для США оплатил Российский фонд прямых инвестиций, вторая половина была оплачена американской стороной.

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