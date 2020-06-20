Происшествия

Вести.RuВести.Ru«Спартак» попросил отпустить задержанных болельщиков

Как сообщает ТАСС, "Спартак" обратился к правоохранительным органам столицы отпустить задержанных болельщиков. При этом клуб призвал своих болельщиков соблюдать все нормы правопорядка. Также клуб попросил болельщиков не посещать выездные матчи, так как это запрещено регламентом.
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Георгий Джикия: «Если будут штрафы для фанатов, мы узнаем всё и компенсируем»

Матч ТВвчера в 13:20

Против фанатов «Спартака» завели уголовное дело после файер-шоу. Клуб за них вступился, а игроки заплатят штрафы

Sports.ruвчера в 11:41

Полиция возбудила дело в связи с перекрытием фанатами дороги у стадиона «Открытие Арена»

ТАССвчера в 03:27

Джикия готов оплатить штраф за болельщиков «Спартака»

Спорт-Экспрессвчера в 12:26

Джикия: «Мы готовы заплатить штрафы за болельщиков „Спартака“»

Sport24.ruвчера в 12:22

«Спартак» выступил с заявлением в связи с задержаниями болельщиков

Metaratingsвчера в 10:25

«Готов взять всё на себя». Георгий Джикия — об уголовном деле против фанатов «Спартака»

Чемпионатвчера в 12:40
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Гаджеты

Мини-смартфон Unihertz Jelly 2 получит 3-дюймовый экран

По сравнению с нынешними смартфонами, Unihertz Jelly 2 имеет в 2 раза уменьшенный дисплей.
Evo-rus.com 03:51
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Происшествия

В многоэтажном доме в Дарницком районе Киева произошел взрыв газа

"21 июня в 10:00 в Дарницком районе по улице Григоренко, 41 в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв, по предварительным данным газовоздушной смеси, с последующим обрушением перекрытий 4, 5, 6 и 7 этажей", - говорится в сообщении на сайте спасательного ведомства.
ТАСС 03:59
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Футбол

«Краснодар» согласился перенести матч с «Динамо» из-за вируса

РБК вчера в 17:19
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Армия и оружие

Российский «Пересвет» рассекретили

Lenta.ru вчера в 13:10
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Происшествия

В протестующем американском городе произошла стрельба

В американском городе Миннеаполис, штат Миннесота, где проходят протесты после смерти чернокожего Джорджа Флойда, скончавшегося в результате жестких действий полицейских при его аресте, произошла стрельба.
Lenta.ru 04:32
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Происшествия

В Астрахани нашли мертвым пропавшего ребенка

ТАСС вчера в 05:44
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Армия и оружие

На Украине допустили удар новой ракетой по кораблям в Новороссийске

Украинский военный эксперт Михаил Жирохов заявил в своей статье для издания "Деловая столица", что новая крылатая противокорабельная крылатая ракета Р-360 комплекса "Нептун" "может дотянуться" до российских кораблей в Новороссийске.
РИА Новости вчера в 21:25
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Политика

Путин рассказал, чем занимается в свободное время

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» рассказал, чем занимается в свободное время.
RT на русском 05:16
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Религия

Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия

Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ 19 июня в 13:41
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Культура

Актер Добронравов уволился из Театра Сатиры

РЕН ТВ вчера в 10:53
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Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон подарила принцу Уильяму на 38-летие фото с детьми

Наследнику британского престола принцу Уильяму 21 июня исполнилось 38 лет.
Московский Комсомолец 04:27
Общество

В планетарии рассказали о солнечном затмении 21 июня

Редкое кольцеообразное затмение, совпавшее с Днем летнего солнцестояния, смогут наблюдать жители России в ночь 21 июня.
Известия вчера в 02:43
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Общество

В Москве выявили меньше тысячи новых случаев коронавируса

Впервые с 9 апреля число выявленных за сутки случаев коронавируса в Москве не превышает 1 тысячи, уменьшение количества зафиксированных случаев COVID-19 в Москве по сравнению с предыдущим днем составляет 8%, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
РИА Новости 04:02
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Происшествия

Верзилов из Pussy Riot написал о взломе своей квартиры и исчез

Активист сообщил об этом изданию, после чего исчез. Отмечается, что в 7:16 по московскому времени Верзилов написал: «У меня дверь ломают».
Lenta.ru 05:12
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Единоборства

Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC

Лас-Вегас, США, 21 июня 2020, 07:54 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проиграл американцу Кёртису Блэйдсу на турнире UFC, который прошёл в ночь с 20 на 21 июня в Лас-Вегасе.
REGNUM 00:54
5
Здоровье

На Украине резко возросло число инфицированных коронавирусом

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины сообщил о рекордном приросте случаев заражения коронавирусом за сутки.
BFM.ru 18 июня в 05:45
Армия и оружие

Авиабомбу комплекса «Золотая Орда» испытали в США

В США провели испытания авиабомбы GBU-53/B StormBreaker комплекса "Золотая Орда".
Газета.Ru вчера в 22:17
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Общество

Гидрометцентр предупредил о заморозках в России

В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru вчера в 10:48
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Армия и оружие

Рассекречены документы о первых днях Великой Отечественной войны

Минобороны России опубликовало на сайте исторические документы о начале Великой Отечественной войны.
Вестник Кавказа 19 июня в 01:38
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Авто

Седан Aurus Senat добрался до Азербайджана

Один из экземпляров российского представительского седана Aurus Senat добрался до Баку.
Автоновости дня вчера в 15:20
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Происшествия

В Британии в результате нападения мужчины с ножом погибли три человека

В субботу вечером в британском городе Рединг в 60 км к западу от Лондона неизвестный напал с ножом на людей в городском парке, в результате чего погибли три человека и еще как минимум двое пострадали.
РБК вчера в 18:08
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Финансы

Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента

Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета 19 июня в 06:35
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Армия и оружие

Египетский президент предупредил о возможном вторжении в Ливию

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о легитимности любого возможного вмешательства в Ливию. Об этом сообщает Sky News Arabia.
Газета.Ru 00:40
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Музыка

Артур Пирожков презентовал новый трек «Перетанцуй меня»

По мнению ряда пользователей, песня «Перетанцую меня» может стать новым хитом в репертуаре Пирожкова.
NewInform вчера в 12:48
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Общество

Путин подписал указ о награждении медиков за борьбу с коронавирусом

Российский президент Владимир Путин подписал указ о награждении медицинских работников орденами Пирогова и медалями Луки Крымского, а также о присвоении звания Героев Труда пяти врачам за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 03:15
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Политика

Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине

На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru вчера в 17:49
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Политика

Путин оценил заявления Зеленского

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о Великой Отечественной войне могут негативно сказаться на отношениях России и Украины.
Вести.Ru 04:39
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Общество

Тульская медсестра в бикини стала моделью

Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК 19 июня в 10:38
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Космос

Российский «Спектр-РГ» построил лучшую в мире рентгеновскую карту неба

Вести.Ru вчера в 09:15
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Наука

Колибри могут видеть цвета, недоступные человеку

Американские ученые выяснили, что колибри и некоторые другие виды птиц обладают четвертой чувствительной к свету колбочкой, которая позволяет им видеть цвета в ультрафиолетовом спектре.
NewInform 18 июня в 03:23
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