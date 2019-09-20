Футбольный клуб «Уфа» ждет встреча с проблемным «Спартаком». Самая популярная команда страны может лишиться главного тренера уже после матча с башкирским клубом в пятницу. Судьба Олега Кононова зависит от результата матча с «Уфой».

Футболисты «Уфы» готовятся к матчу со «Спартаком»

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