РПЛ
Bash.NewsФутболисты «Уфы» готовятся к матчу со «Спартаком»
Футбольный клуб «Уфа» ждет встреча с проблемным «Спартаком». Самая популярная команда страны может лишиться главного тренера уже после матча с башкирским клубом в пятницу. Судьба Олега Кононова зависит от результата матча с «Уфой».
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Происшествия
Мосгорсуд освободил актера Устинова под подписку о невыезде
В пятницу, 20 сентября, Мосгорсуд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры об освобождении актера Павла Устинова из СИЗО до рассмотрения апелляции на приговор (назначено на 26 сентября).
Коммерсантъ 06:06
Происшествия
Детей из России облили горящим маслом в Турции
Газета.Ru вчера в 20:11
Общество
В России могут отменить несколько профессиональных праздников
В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».
RT на русском вчера в 23:25
Происшествия
На вокзале в Брянске застрелили двух сотрудников спецсвязи
На вокзале в Брянске при ограблении застрелили двух сотрудников отделения спецсвязи, сообщили в Следственном комитете.
РИА Новости 03:27
Шоу-бизнес
Светлана Лобода опубликовала милое видео с годовалой дочерью Тильдой
Если фотографии с 8-летней Евой худо-бедно появляются в микроблоге Светланы, то публикации с годовалой дочкой Тильдой — это настоящая редкость и подарок для поклонников.
Woman.ru вчера в 12:20
Общество
За поддержавшего ЛГБТ российского студента вступились в Минобрнауки
Ранее проректор УрГЭУ по социальной работе Роман Краснов заявил, что вуз не планирует отчислять студента, который состоит в сообществе в соцсети, поддерживающем ЛГБТ.
Lenta.ru 05:53
Армия и оружие
На учениях «Центр-2019» прошло массовое десантирование
Массовое десантирование военных и техники прошло в ходе розыгрыша основного этапа стратегических командно-штабных учений "Центр-2019", сообщает в пятницу Минобороны РФ.
РИА Новости 05:33
Политика
МИД России отреагировал на слова генерала США о плане по прорыву ПВО
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала слова американского генерала Джеффри Ли Харригяна, который заявил о наличии у США плана по прорыву ПВО в Калининграде на случай «агрессии» со стороны России.
RT на русском 04:47
Политика
Визит Мадуро в Россию готовится, заявил Песков
Подготовка визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию идет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:24
Политика
Аксенова переизбрали главой Крыма
Lenta.ru 05:39
Происшествия
Прапорщик разобрал и распродал сотни компьютеров Академии ФСБ
Старший техник Академии ФСБ Артур Хайруллин приговорен к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении за продажу компьютеров учебного заведения.
Lenta.ru 03:27
Гаджеты
TCL готовит два телефона-раскладушки с 4G и голосовым помощником
Телефоны включают в себя приложения YouTube, Google Maps, Google Поиск и голосовой помощник Google Assistant, позволяющий выполнять различные действия, включая диктовку сообщений, звонки и запуск приложений.
Игромания.ру вчера в 13:35
Кино
Умер актер из фильма «Игрушка» Шарль Жерар
Российскому зрителю актер запомнился ролями в фильмах «Чудовище», «Игрушка», «Мужчина и женщина: 20 лет спустя» и многих других.
ТК Звезда вчера в 16:51
Происшествия
Главу красноярской колонии отстранили после банкета со стриптизом
Врио начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в Сети видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.
РБК 05:18
Экономика
ФНС прекратит обмен финансовой информацией с Великобританией
Федеральная налоговая служба (ФНС) России может прекратить автоматический обмен финансовой информацией с Великобританией и ее территориями - островом Мэн, Гернси и Джерси, следует из пояснительной записки к проекту приказа ФНС, опубликованной на портале проектов нормативных правовых актов.
ТАСС 05:19
Армия и оружие
Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совбеза ООН по Идлибу
Россия и Китай наложили вето на проект резолюции «гуманитарной тройки» —Германии, Бельгии и Кувейта — по прекращению огня в сирийском Идлибе.
РБК вчера в 13:40
Общество
Роструд назвал регионы с самыми высокими зарплатами
Больше всего вакансий с высокими зарплатами отмечено в Красноярском крае, Якутии, Москве, Ханты- Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Санкт-Петербурге, сообщил журналистам замглавы Роструда Денис Васильев со ссылкой на данные портала "Работа в России".
Российская газета 02:21
Армия и оружие
В Минобороны раскритиковали систему ПВО Саудовской Аравии
Комплексы противовоздушной обороны (ПВО) американского производства, стоящие на вооружении Саудовской Аравии, не смогли отразить атаку беспилотников из-за несоответствия заявленным характеристикам.
Известия вчера в 10:28
Шоу-бизнес
Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие
В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.
WomanHit.ru 18 сентября в 09:51
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Дарья Клюкина вышла замуж
Подписчиков удивил выбор одежды – Дарья Клюкина явилась в ЗАГС в брючном костюме, хотя перед этим купила шикарное платье во Франции.
Gazeta.SPb вчера в 15:28
Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM 04:42
Футбол
Кариус допустил ужасную ошибку в матче Лиги Европы
19 сентября «Бешикташ» играет на выезде в Братиславе против местного «Слована» в матче группового этапа Лиги Европы.
Sport24.ru вчера в 15:57
Политика
В «Нафтогазе» оценили трёхсторонние переговоры по газу
Исполнительный директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко на своей странице в Facebook оценил трёхсторонние консультации по газу в формате Россия — Евросоюз — Украина.
RT на русском вчера в 20:29
Экономика
Единый фонд страхования жилья от ЧС предложили создать за счет россиян
Минфин и Банк России предложили создать единый фонд страхования жилья от чрезвычайных ситуаций за счет граждан.
РБК 03:58
Общество
Росгидромет опубликовал прогноз на грядущую зиму
Российские метеорологи проанализировали данные о температурном режиме на грядущий отопительный сезон (с октября по март 2019-2020 годов) и выяснили, что на большей части территории страны температурный фон будет около и выше нормы.
Интерфакс 04:57