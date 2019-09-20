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Аргументы и Факты - УфаАргументы и Факты - УфаФутболисты «Уфы» победили «Спартак» благодаря автоголу

Уфа — Спартак
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Нефтяник»
Николай Рассказов
13′
16′
Самуэль Жиго
Оливье Тилль
26′
33′
Аяз Гулиев
58′
Аяз Гулиев
Алекс Крал
Вячеслав Кротов
Ловро Бизяк
65′
69′
Эсекиэль Понсе
Джордан Ларссон
72′
Андре Шюррле
Джемал Табидзе
74′
Оливье Тилль
Андрес Вомбергар
78′
79′
Гус Тил
Данила Емельянов
Артем Голубев
80′
81′
Андре Шюррле
Лоренсо Мельгарехо
86′
Илья Кутепов
Матч, состоявшийся в Уфе 20 сентября между ФК «Уфа» и «Спартак», завершился победой хозяев поля со счетом 1:0. Уфимцы не стушевались перед грозным соперником и с первых минут вели со спартаковцами борьбу на равных. А моментов, которые принято называть голевыми, имели даже больше.
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