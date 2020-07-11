Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиФутболисты «Уфы» сдали отрицательные тесты на коронавирус

Футболисты "Уфы" прошли тестирование на коронавирус перед матчем чемпионата России против московского "Локомотива".
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РБК: У трех игроков «Уфы» подозрение на коронавирус после матча с «Ростовом»

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Футболисты «Уфы» сдали отрицательные тесты на коронавирус

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У трёх футболистов «Уфы» подозрение на коронавирус

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Стали известны результаты тестов на COVID-19 игроков «Уфы»

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Футболисты «Уфы» прошли очередное тестирование на коронавирус

Bobsoccerвчера в 04:38
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Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
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Власти Украины предложили возобновить подачу воды в обмен на возвращение полуострова.
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Газета.Ru 08:23
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У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
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В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
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Названы продукты, употребление которых в пищу тормозит мыслительную деятельность, а при постоянном присутствии в рационе — оказывает разрушительное действие на мозг.
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Прокуратура начала проверку после жесткой посадки самолета под Тверью

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Вероятность возникновения второй волны эпидемии COVID-19 зависит от соблюдения людьми мер безопасности, заявил главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Южной Кореи заявили, что в стране начал быстро распространяться новый штамм коронавируса, который получил обозначение GH.
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Украинский Boeing был сбит в Иране из-за неверных настроек ПВО

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Причиной возникновения депрессии назван вирус

Причиной возникновения депрессии назван вирус. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Может быть, придётся опуститься в ПФЛ.
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Париж, 10 июля 2020, 20:02 — REGNUM Французская компания Ubisoft прокомментировала факт утечки информации о шестой части игры Far Cry.
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Сын бывшего министра спорта насмерть сбил велосипедиста в Подмосковье

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