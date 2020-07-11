Коронавирус
РИА НовостиФутболисты «Уфы» сдали отрицательные тесты на коронавирус
Футболисты "Уфы" прошли тестирование на коронавирус перед матчем чемпионата России против московского "Локомотива".
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Политика
Песков назвал безумцами тех, кто отрицает опасность коронавируса
Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков считает безумцами тех людей, кто отрицает опасность новой коронавирусной инфекции.
Российская газета 06:45
Гаджеты
IPhone 12 сравнили с iPhone SE 2016 и 2020
iXBT.com 00:51
Политика
Путин высказал отношение к критике в свой адрес
Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru 06:30
Политика
Вассерман обвинил Украину в военном преступлении против России
Власти Украины предложили возобновить подачу воды в обмен на возвращение полуострова.
URA.Ru вчера в 23:32
Общество
Сбежавшая в США вирусолог из Китая раскрыла правду о коронавирусе
Вирусолог из Гонконга, доктор Ли-Мэн Янь, сбежавшая в США, в интервью Fox News рассказала о сокрытии властями Китая правды об опасности коронавируса.
Lenta.ru вчера в 19:36
Футбол
Акинфеев оценил чувство юмора Слуцкого
Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением о чувстве юмора бывшего главного тренера команды Леониа Слуцкого, который сейчас возглавляет казанский "Рубин".
Газета.Ru 08:23
Политика
Путин отверг связь между Крымом и ухудшением отношений Москвы с Киевом
Ухудшение отношений Москвы и Киева «в принципе не связано» с присоединением Крыма к России.
РБК 07:58
Шоу-бизнес
Богомолов опубликовал нежное видео с Собчак
Модный режиссер Константин Богомолов не перестает восхищаться красотой своей жены Ксении Собчак, с которой прожил в браке уже почти год.
Вечерний курьер 05:24
Общество
Субботний ураган повалил 75 деревьев в Петербурге
75 деревьев за сутки упали в городе из-за сильного ветра в субботу 11 июля. 30 стволов ураган повалил на тротуары и проезжую часть.
Город+ 08:06
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 04:27
Политика
Совбез ООН принял резолюцию о продлении трансграничной помощи Сирии
Совет Безопасности ООН с четвертой за неделю попытки принял резолюцию о продлении на год трансграничного механизма помощи Сирии.
РБК вчера в 20:47
Происшествия
«Норникель» сообщил о почти 45 тоннах разлившегося на Таймыре керосина
Около 44,5 тонны авиационного топлива разлилось у поселка Тухард Красноярского края из разгерметизированного трубопровода, принадлежащего АО "Норильсктрансгаз" (входит в ГМК "Норникель"), сообщает пресс-служба "Норникеля" в воскресенье.
Интерфакс 06:38
Единоборства
Российский боксер Пётр Ян стал чемпионом UFC в легчайшем весе
Российский боксер взял верх техническим нокаутом. Таким образом Ян стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе.
REGNUM 00:22
Армия и оружие
ВВС США заменят часть истребителей F-16 Fighting Falcon беспилотниками
Piter.tv вчера в 05:55
Политика
В Кремле назвали последствия отказа Киева от Минских соглашений
«Насильно мил не будешь, но выход Украины из минского комплекса мер очевидно не понравится ни Берлину, ни Парижу, ни Москве», – ответил представитель главы государства на вопрос о готовности России к выходу Украины из Минских договоренностей.
Взгляд.ру 08:04
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
Здоровье
Диетолог рассказала о разрушающих мозг продуктах
Названы продукты, употребление которых в пищу тормозит мыслительную деятельность, а при постоянном присутствии в рационе — оказывает разрушительное действие на мозг.
Lenta.ru 05:42
Здоровье
В Минздраве оценили риск второй волны эпидемии коронавируса
Вероятность возникновения второй волны эпидемии COVID-19 зависит от соблюдения людьми мер безопасности, заявил главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.
РИА Новости 06:01
Здоровье
Вкусный и доступный напиток снижает риск цирроза печени
Американские ученые раскрыли секрет здоровой печени. Они назвали вкусный и полезный напиток, который может снизить риск цирроза.
ToDay News Ufa 05:59
Общество
Составлен рейтинг городов России с самым доступным сексом
Соблазнители составили рейтинг городов России с самым доступным сексом по обоюдному согласию.
МедиаПоток 06:17
Общество
Заразность коронавируса SARS-CoV-2 возросла на 30%
Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Южной Кореи заявили, что в стране начал быстро распространяться новый штамм коронавируса, который получил обозначение GH.
REGNUM 06:13
Политика
Юрий Кот: украинцы перейдут на сторону России, если ВСУ решат воевать
Подавляющее большинство военнослужащих ВСУ в Крыму в 2014 году перешли на сторону Российской Федерации.
Политическая Экспертиза вчера в 09:12
Наука
Причиной возникновения депрессии назван вирус
Причиной возникновения депрессии назван вирус. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 23:46
Футбол
«Химки» могут отправиться в ПФЛ вместо РПЛ
Может быть, придётся опуститься в ПФЛ.
Евро-футбол.ру 08:01
Общество
Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6
Париж, 10 июля 2020, 20:02 — REGNUM Французская компания Ubisoft прокомментировала факт утечки информации о шестой части игры Far Cry.
REGNUM 10 июля в 13:02
Общество
Лукашенко заявил, что белорусы никогда не стояли на коленях
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его сердце «окончательно и бесповоротно отдано» белорусскому народу.
Коммерсантъ вчера в 19:31
Происшествия
Сын бывшего министра спорта насмерть сбил велосипедиста в Подмосковье
Оформленная на мать Артема Иванюженкова BMW X6 уже фигурировала в серьезном ДТП: в 2016 году старший сын Бориса Иванюженкова, занимавшего должность министра спорта РФ в 1999-2000 годах, врезался в автобусную остановку и сбил двух человек все в том же Подольске.
Вести.Ru 02:58