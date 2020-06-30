Коронавирус

Нева СпортНева СпортФутболисты «Уфы» сдали тесты на коронавирус перед матчем с «Рубином»

Башкирская «Уфа» сдала тесты на коронавирус перед встречей 25-го тура российской премьер-лиги против казанского «Рубина». Об этом сообщает пресс-служба клуба. Отмечается, все результаты тестов, сделанных методом ПЦР, оказались отрицательными.
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Тесты на COVID-19 у игроков ФК «Уфа» оказались отрицательными

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Тесты футболистов «Уфы» на коронавирус дали отрицательный результат перед игрой с «Рубином»

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Футболисты «Уфы» сдали тесты на коронавирус перед матчем с «Рубином»

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Игроки «Уфы» сдали тесты на коронавирус перед матчем с «Рубином»

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«Уфа» сдала тест на коронавирус перед матчем с «Рубином»

Спорт-Экспресс01:08

Тесты игроков «Уфы» на COVID-19 перед матчем с «Рубином» показали отрицательный результат

Матч ТВ01:16
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Общество

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По словам Учителя, Асмус дала свое согласие на съемки еще до выхода скандально нашумевшего фильма "Текст", в котором она снялась в очень откровенной сцене.
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Космос

Ученый оценила перспективу добычи полезных ископаемых в космосе

Через 20 лет добыча полезных ископаемых в космосе может стать потенциально рентабельной.
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Как заявил министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой, для того, чтобы сдержать темпы распространения болезни, нужно ввести карантинные меры на четыре недели.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Уфы. Основан 18 февраля 2009 года. С сезона 2014/2015 выступает в Российской премьер-лиге. Полуфиналист Кубка России сезона 2016/2017.
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