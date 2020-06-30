Коронавирус
Нева СпортФутболисты «Уфы» сдали тесты на коронавирус перед матчем с «Рубином»
Башкирская «Уфа» сдала тесты на коронавирус перед встречей 25-го тура российской премьер-лиги против казанского «Рубина». Об этом сообщает пресс-служба клуба. Отмечается, все результаты тестов, сделанных методом ПЦР, оказались отрицательными.
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Политика
Лидеры России и Белоруссии откроют мемориал под Ржевом
Вести.Ru вчера в 23:05
Авто
Японец провел тест-драйв внедорожника УАЗ «Хантер»
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Picsnews.net вчера в 14:39
Армия и оружие
Сенаторы призвали США к незамедлительному продлению СНВ-3
Сенаторы конгресса Дайэнн Файнстайн и Эдвард Марки призвали США как можно скорее продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) с Россией.
Lenta.ru 00:24
Общество
Министр просвещения назвал дату начала нового учебного года
Российская газета 01:57
Политика
США ужесточили ограничения для экспорта в Россию
Власти Соединенных Штатов ввели в действие с 29 июня ужесточенные экспортные ограничения в отношении России.
ТАСС 01:16
Общество
Глава ВОЗ заявил об ускорении распространения коронавируса в мире
Распространение пандемии коронавируса в мире ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в некоторых государствах.
Известия вчера в 22:23
Происшествия
В Перми вынесли приговор учителю за сексуальное насилие над школьницей
Газета.Ru вчера в 10:23
Политика
В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины
Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
BFM.ru 00:54
Космос
Астроном рассказала об особенностях наблюдения за парадом планет
Парад планет, который будет проходить почти весь июль, нельзя будет наблюдать полностью: Солнце затмит Меркурий, а Уран и Нептун не видны невооруженным глазом, сообщила РИА Новости научный директор Московского планетария Фаина Рублева.
РИА Новости 01:20
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 28 июня в 18:20
Культура
Шнуров стал генеральным продюсером международного телеканала
Lenta.ru вчера в 16:25
Политика
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Помимо лидеров Германии и Великобритании агрессивным нападкам со стороны Трампа подвергались президент Франции Эммануэль Макрон, канадский и австралийский премьеры Джастин Трюдо и Скотт Моррисон.
Lenta.ru вчера в 21:52
Общество
Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина
Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости вчера в 07:35
Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2020 году.
РБК вчера в 09:10
Гаджеты
Lenovo выпустила компактные ПК ThinkCentre M75n и M75n IoT Nano
CNews вчера в 08:03
Общество
Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно
РИА Новости вчера в 12:25
Политика
В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
Соединенные Штаты потрясены решением России прекратить участие в механизме деконфликтинга в Сирии в рамках ООН.
Известия вчера в 23:57
Общество
Названо число выявленных штаммов коронавируса в России
С начала эпидемии в России было выявлено свыше 100 различных штаммов коронавируса.
Lenta.ru вчера в 20:26
Политика
Россию включили в пятерку потенциальных стран-лидеров в мире
В число лидеров, по мнению эксперта, помимо России выходят Китай и Индия. Однако РФ занимает только четвертое место в списке.
Газета.Ru вчера в 14:17
Гаджеты
Смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C будут представлены 30 июня
Малазийское отделение компании Xiaomi в Facebook сообщило, что новые смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C официально представят 30 июня.
Piter.tv вчера в 07:22
Культура
Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки
По словам Учителя, Асмус дала свое согласие на съемки еще до выхода скандально нашумевшего фильма "Текст", в котором она снялась в очень откровенной сцене.
Piter.tv вчера в 01:11
Происшествия
Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова
Сторона обвинения попросила октябрьский районный суд Санкт-Петербурга исследовать переписку историка Олега Соколова и аспирантки Анастасии Ещенко на закрытом заседании.
Известия вчера в 15:44
Политика
В США предложили выкупить С-400 у Турции
Документ позволяет Вашингтону купить у Анкары российские зенитные ракетные системы С-400.
BFM.ru вчера в 23:07
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В водоемах древних майя выявлены токсичные загрязнения
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Космос
Ученый оценила перспективу добычи полезных ископаемых в космосе
Через 20 лет добыча полезных ископаемых в космосе может стать потенциально рентабельной.
Профиль вчера в 23:36
Футбол
«Оренбургу» присудили техническое поражение в поединке с «Краснодаром»
LiveResult.Ru вчера в 17:28
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Объявившая о разводе с Харламовым Асмус начала приводить себя в форму
Популярная российская актриса Кристина Асмус заявила, что начала себя приводить в форму перед разводом с юмористом гариком Харламовым.
ФАН вчера в 13:59
Происшествия
Экс-президента Киргизии Атамбаева перевели из СИЗО в больницу
Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 году по итогам президентских выборов.
РИА Новости 00:27
Здоровье
В Казахстане могут на месяц ввести карантин из-за COVID-19
Как заявил министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой, для того, чтобы сдержать темпы распространения болезни, нужно ввести карантинные меры на четыре недели.
Live24 01:42