Башкирская «Уфа» сдала тесты на коронавирус перед встречей 25-го тура российской премьер-лиги против казанского «Рубина». Об этом сообщает пресс-служба клуба. Отмечается, все результаты тестов, сделанных методом ПЦР, оказались отрицательными.

Футболисты «Уфы» сдали тесты на коронавирус перед матчем с «Рубином»

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