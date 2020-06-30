Футбольный клуб «Уфа» сдал тесты на наличие коронавирусной инфекции накануне матча с казанским «Рубином».

Футболисты «Уфы» сдали тесты на коронавирус перед матчем с «Рубином»

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