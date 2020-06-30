Коронавирус
МК-СпортФутболисты «Уфы» сдали тесты на коронавирус перед матчем с «Рубином»
Футбольный клуб «Уфа» сдал тесты на наличие коронавирусной инфекции накануне матча с казанским «Рубином».
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Происшествия
ФСБ задержала готовившего теракт во Владикавказе сторонника ИГ
Во Владикавказе ФСБ задержала сторонника запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ).
Lenta.ru 02:46
Политика
В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
Соединенные Штаты потрясены решением России прекратить участие в механизме деконфликтинга в Сирии в рамках ООН.
Известия вчера в 23:57
Общество
Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина
Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости вчера в 07:35
Общество
Забайкальские военные заразились коронавирусом при подготовке к параду
Тайга.инфо вчера в 23:25
Культура
В Плёсе откроется выставка работ Сальвадора Дали
2 июля в Левитановском культурном центре Плёсского музея-заповедника начнёт свою работу выставка картин Сальвадора Дали.
Inc-news.ru вчера в 11:47
Общество
Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году
Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году.
Evo-rus.com вчера в 04:06
Футбол
ФК «Спартак» стал лидером РПЛ по выплатам вознаграждений посредникам
Наибольшее среди клубов российской Премьер-лиги вознаграждение посредникам за трансферы игроков в 2019 году заплатил московский футбольный клуб «Спартак», 29 июня сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.
ИА Красная Весна вчера в 17:41
Экономика
Клиенты банков жалуются на пересмотр кредитных условий
В ЦБ напомнили, что ранее уже предупреждали банки о недопустимости недостаточного информирования клиентов о собственных программах каникул.
РЕН ТВ вчера в 18:21
Транспорт
По Крымскому мосту открыли движение грузовых поездов
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих и глава Крыма Сергей Аксенов во вторник запустили грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту.
BFM.ru 03:01
Общество
Загитова рассказала о своем первом опыте голосования
Олимпийская чемпионка в фигурном катании Алина Загитова рассказала подписчикам в Instagram о своем первом опыте голосования.
РИА Новости 03:24
Транспорт
Открыт участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе
Компания «Автодор» запустила движение по третьему, 23-километровому участку ЦКАД-5 от Можайского шоссе до Новорижского шоссе, сообщает «Интерфакс».
Моя Москва.онлайн вчера в 11:19
Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2020 году.
РБК вчера в 09:10
Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
Здоровье
Астраханские больницы приступили к плановому приему больных
На первом этапе плановую помощь начинают оказывать специалисты по 25 профилям подготовки, в их числе сотрудники поликлиник, стоматологий, диспансеров.
Astrakhanpost.ru 03:21
Происшествия
На руднике «Алросы» в Якутии произошел пожар
Ведомости 02:45
Политика
Ведущий гостелеканала отказался пиарить обнуление Путина и уволился
Ведущий и корреспондент программы «Вести» на государственном телеканале «Россия 1. Красноярск» Владимир Жаринов отказался освещать голосование по обнулению президентских сроков и уволился.
Русская Планета вчера в 06:20
Политика
ВЦИОМ: поправки в Конституцию поддержали 75 процентов проголосовавших
За период с 25 по 28 июня 76 процентов респондентов, принявших участие в голосовании, поддержали изменения в Конституцию РФ.
Вести.Ru вчера в 03:50
Шоу-бизнес
Саша Зверева стала мамой в четвертый раз
28 июня 39-летняя певица Саша Зверева в очередной раз стала мамой.
Uznayvse.ru 28 июня в 14:08
Политика
В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины
Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
BFM.ru 00:54
Здоровье
В Алтайском крае за сутки умерли четыре пациента с коронавирусом
Четыре зараженных коронавирусом пациента скончались в Алтайском крае за сутки, количество летальных исходов достигло 67, сообщают в региональном оперштабе по противодействию COVID-19.
РИА Новости 27 июня в 05:11
Происшествия
Жена заступилась за подозреваемого в изнасиловании дочери в Татарстане
Газета.Ru 02:28
Общество
КПРФ обратилась к генпрокурору из-за «надомников» в Раменках
Коммунист попросил организовать проверку на предмет нарушений при проведении надомного голосования и председателя ЦИК Памфилову.
РБК вчера в 14:46
Происшествия
В Краснодаре на улице застрелили предпринимателя
Убийцы расстреляли мужчину на улице в центре Краснодара и скрылись на автомобиле Lada Granta.
Коммерсантъ 03:13
Общество
Автознак «Инвалид» утрачивает статус
Как пояснили в минтруде, теперь вместо знака "Инвалид" будет выступать запись в Федеральном реестре инвалидов об используемом транспортном средстве.
Российская газета вчера в 11:50
Футбол
«Барселона» объявила о переходе полузащитника «Ювентуса» Пьянича
Российская газета вчера в 16:42
Общество
Три прототипа российской вакцины от COVID-19 показали эффективность
Три прототипа российской вакцины от коронавируса показали свою эффективность.
Деловое.ТВ 01:46
Кино
Актер Marvel обвинил создателей фильма «Черная пантера» в расизме
Evo-rus.com вчера в 06:31
Наука
В Финляндии разработали высокотехнологичный метод диагностики COVID-19
По словам Пекка Риссанена, генерального директора компании Deep Sensing Algorithms, одного из разработчиков технологии, метод может применяться и для диагностики ряда других заболеваний.
РБК Санкт-Петербург 03:05
Наука
Потенциально опасный свиной грипп выявлен в Китае
Новый тип свиного гриппа выявили ученые из Китая.
Соловей.Инфо 02:33