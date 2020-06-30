Коронавирус

МК-СпортМК-СпортФутболисты «Уфы» сдали тесты на коронавирус перед матчем с «Рубином»

Футбольный клуб «Уфа» сдал тесты на наличие коронавирусной инфекции накануне матча с казанским «Рубином».
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В «Уфе» не обнаружено зараженных коронавирусом перед матчем с «Рубином»

Bobsoccer01:12

Тесты на COVID-19 у игроков ФК «Уфа» оказались отрицательными

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Тесты игроков «Уфы» на COVID-19 перед матчем с «Рубином» показали отрицательный результат

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Игроки «Уфы» сдали тесты на коронавирус перед матчем с «Рубином»

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Стали известны результаты тестов на коронавирус ФК «Уфа»

Башинформ02:59

«Уфа» сдала тест на коронавирус перед матчем с «Рубином»

Спорт-Экспресс01:08

Футболисты «Уфы» сдали тесты на коронавирус перед матчем с «Рубином»

Sport24.ru00:54
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 03:28, Ашберн
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ФСБ задержала готовившего теракт во Владикавказе сторонника ИГ

Во Владикавказе ФСБ задержала сторонника запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ).
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В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии

Соединенные Штаты потрясены решением России прекратить участие в механизме деконфликтинга в Сирии в рамках ООН.
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Общество

Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина

Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
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Общество

Забайкальские военные заразились коронавирусом при подготовке к параду

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Культура

В Плёсе откроется выставка работ Сальвадора Дали

2 июля в Левитановском культурном центре Плёсского музея-заповедника начнёт свою работу выставка картин Сальвадора Дали.
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Общество

Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году

Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году.
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ФК «Спартак» стал лидером РПЛ по выплатам вознаграждений посредникам

Наибольшее среди клубов российской Премьер-лиги вознаграждение посредникам за трансферы игроков в 2019 году заплатил московский футбольный клуб «Спартак», 29 июня сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.
ИА Красная Весна вчера в 17:41
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Экономика

Клиенты банков жалуются на пересмотр кредитных условий

В ЦБ напомнили, что ранее уже предупреждали банки о недопустимости недостаточного информирования клиентов о собственных программах каникул.
РЕН ТВ вчера в 18:21
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Транспорт

По Крымскому мосту открыли движение грузовых поездов

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих и глава Крыма Сергей Аксенов во вторник запустили грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту.
BFM.ru 03:01
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Общество

Загитова рассказала о своем первом опыте голосования

Олимпийская чемпионка в фигурном катании Алина Загитова рассказала подписчикам в Instagram о своем первом опыте голосования.
РИА Новости 03:24
Транспорт

Открыт участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе

Компания «Автодор» запустила движение по третьему, 23-километровому участку ЦКАД-5 от Можайского шоссе до Новорижского шоссе, сообщает «Интерфакс».
Моя Москва.онлайн вчера в 11:19
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Политика

Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2020 году.
РБК вчера в 09:10
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Общество

Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября

Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
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Здоровье

Астраханские больницы приступили к плановому приему больных

На первом этапе плановую помощь начинают оказывать специалисты по 25 профилям подготовки, в их числе сотрудники поликлиник, стоматологий, диспансеров.
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Происшествия

На руднике «Алросы» в Якутии произошел пожар

Ведомости 02:45
Политика

В США предложили выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона

РБК вчера в 20:06
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Политика

Ведущий гостелеканала отказался пиарить обнуление Путина и уволился

Ведущий и корреспондент программы «Вести» на государственном телеканале «Россия 1. Красноярск» Владимир Жаринов отказался освещать голосование по обнулению президентских сроков и уволился.
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Политика

ВЦИОМ: поправки в Конституцию поддержали 75 процентов проголосовавших

За период с 25 по 28 июня 76 процентов респондентов, принявших участие в голосовании, поддержали изменения в Конституцию РФ.
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Шоу-бизнес

Саша Зверева стала мамой в четвертый раз

28 июня 39-летняя певица Саша Зверева в очередной раз стала мамой.
Uznayvse.ru 28 июня в 14:08
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В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины

Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
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Здоровье

В Алтайском крае за сутки умерли четыре пациента с коронавирусом

Четыре зараженных коронавирусом пациента скончались в Алтайском крае за сутки, количество летальных исходов достигло 67, сообщают в региональном оперштабе по противодействию COVID-19.
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Происшествия

Жена заступилась за подозреваемого в изнасиловании дочери в Татарстане

Газета.Ru 02:28
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Общество

КПРФ обратилась к генпрокурору из-за «надомников» в Раменках

Коммунист попросил организовать проверку на предмет нарушений при проведении надомного голосования и председателя ЦИК Памфилову.
РБК вчера в 14:46
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Происшествия

В Краснодаре на улице застрелили предпринимателя

Убийцы расстреляли мужчину на улице в центре Краснодара и скрылись на автомобиле Lada Granta.
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Общество

Автознак «Инвалид» утрачивает статус

Как пояснили в минтруде, теперь вместо знака "Инвалид" будет выступать запись в Федеральном реестре инвалидов об используемом транспортном средстве.
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«Барселона» объявила о переходе полузащитника «Ювентуса» Пьянича

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Три прототипа российской вакцины от COVID-19 показали эффективность

Три прототипа российской вакцины от коронавируса показали свою эффективность.
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Актер Marvel обвинил создателей фильма «Черная пантера» в расизме

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В Финляндии разработали высокотехнологичный метод диагностики COVID-19

По словам Пекка Риссанена, генерального директора компании Deep Sensing Algorithms, одного из разработчиков технологии, метод может применяться и для диагностики ряда других заболеваний.
РБК Санкт-Петербург 03:05
Наука

Потенциально опасный свиной грипп выявлен в Китае

Новый тип свиного гриппа выявили ученые из Китая.
Соловей.Инфо 02:33
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