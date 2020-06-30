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Футболисты «Уфы» сдали тесты на коронавирус перед матчем с «Рубином»

Футбольный клуб «Уфа» сдал тесты на наличие коронавирусной инфекции накануне матча с казанским «Рубином».В источнике
Подробнее о событии

Стали известны результаты теста на COVID-19 игроков ФК «Уфа»

ProUfu.ru04:23

Стали известны результаты тестов на коронавирус ФК «Уфа»

Башинформ02:59

Футболисты «Уфы» сдали тесты на коронавирус перед матчем с «Рубином»

Sport24.ru00:54

Тесты игроков «Уфы» на COVID-19 перед матчем с «Рубином» показали отрицательный результат

Матч ТВ01:16

Игроки «Уфы» сдали тесты на коронавирус перед матчем с «Рубином»

РИА Новости01:12

«Уфа» сдала тест на коронавирус перед матчем с «Рубином»

Спорт-Экспресс01:08

У игроков ФК «Динамо» не выявили коронавирус

Известия03:47
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Путин наградил посмертно волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова

«За самоотверженность, проявленную в борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19) наградить орденом Пирогова Анурьеву Светлану Борисовну – волонтера, Ульяновская область (посмертно)», — говорится в тексте указа.
Путин наградил посмертно волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова
Rambler News Serviceвчера в 12:30
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Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря

В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд.
Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря
Газета.Ru06:27
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Массовые очаги коронавируса в Липецкой области сходят на нет

Управление Роспотребнадзора по Липецкой области подготовило письмо в федеральную службу о том, что регион отвечает основным критериям перехода на второй этап снятия ограничений, введенных в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
LipetskMedia.ru04:25
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ВОЗ заявила об устойчивом снижении числа случаев коронавируса в России

По всей России в последнее время наблюдается устойчивое снижение новых выявленных случаев коронавируса, заявила РИА Новости представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович.
РИА Новости10:54
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В Минфине спрогнозировали ужесточение санкций после пандемии

России следует готовиться к ужесточению санкций после завершения пандемии, заявил заместитель директора департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Кику на онлайн-дискуссии международного дискуссионного клуба «Валдай».
РБК10:49

Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств

В соответствии с распоряжением с 1 октября будут повышены в 1,03 раза (на 3%) оклады как призывникам, так и тем, кто проходит службу в национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи.
РБК07:56
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Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля

О возобновлении рейсов из России в Турцию с 15 июля речи не идет, называть даты возобновления международного авиасообщения в данный момент преждевременно, сообщил журналистам министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих.
РИА Новости05:57
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Sohu: В США возникла паника после появления в РФ ослепляющего оружия

В минувшем году СМИ РФ сообщили о появлении у отечественного ВМФ нового вида оружия – станции визуально-оптических помех, которая может ослепить соперника и спровоцировать у него возникновение галлюцинаций.
Актуальные Новости08:23
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Астрономы заметили странное исчезновение массивной звезды

Карликовая галактика Кинмана находится слишком далеко (примерно в 75 миллионах световых лет от нас), чтобы астрономы могли увидеть ее отдельные звезды, но они могут обнаружить сигнатуры некоторых из них.
Популярная механика08:58
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