«За самоотверженность, проявленную в борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19) наградить орденом Пирогова Анурьеву Светлану Борисовну – волонтера, Ульяновская область (посмертно)», — говорится в тексте указа.
В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд.
Управление Роспотребнадзора по Липецкой области подготовило письмо в федеральную службу о том, что регион отвечает основным критериям перехода на второй этап снятия ограничений, введенных в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
России следует готовиться к ужесточению санкций после завершения пандемии, заявил заместитель директора департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Кику на онлайн-дискуссии международного дискуссионного клуба «Валдай».
В соответствии с распоряжением с 1 октября будут повышены в 1,03 раза (на 3%) оклады как призывникам, так и тем, кто проходит службу в национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи.
О возобновлении рейсов из России в Турцию с 15 июля речи не идет, называть даты возобновления международного авиасообщения в данный момент преждевременно, сообщил журналистам министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих.
В минувшем году СМИ РФ сообщили о появлении у отечественного ВМФ нового вида оружия – станции визуально-оптических помех, которая может ослепить соперника и спровоцировать у него возникновение галлюцинаций.
Карликовая галактика Кинмана находится слишком далеко (примерно в 75 миллионах световых лет от нас), чтобы астрономы могли увидеть ее отдельные звезды, но они могут обнаружить сигнатуры некоторых из них.