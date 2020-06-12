Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиФутболисты «Уфы» в пятый раз сдали тесты на коронавирус

Футболисты "Уфы" в пятый раз сдали тесты на коронавирус и второй раз кровь на наличие антител к инфекции, сообщается на странице команды в Instagram.
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«Уфа» сдала тесты на коронавирус

Газета.Ru05:58

В «Уфе» провели пятое тестирование на коронавирус

Bobsoccer03:37

Футболисты «Уфы» в пятый раз сдали тест на коронавирус

Спорт-Экспресс02:28

Футболисты «Уфы» в пятый раз сдали тесты на коронавирус

РИА Новости03:05

Игроки «Уфы» пятый раз сдали тест на коронавирус

Sport24.ru02:52

«Уфа» прошла очередное тестирование на коронавирус

Матч ТВ03:15
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Автоматически обработано 7227 источников, обновлено в 06:32, Ашберн
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«Скрытые резервуары» коронавирусов нашли на рынках Вьетнама

«Скрытые резервуары» коронавирусов обнаружили на рынках Вьетнама. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 06:23
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«АвтоВАЗ» начал предсерийное производство обновленного Lada Largus

«АвтоВАЗ» приступил к предсерийной сборке обновленного LADA Largus.
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В КНР высоко оценили результаты испытаний танка Т-14 «Армата» в Сирии

В материале правительственного издания "Жэньминь жибао" утверждается, что такие испытания принесли "Армате" мировую известность.
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Аксенов запустил новый водопровод в Симферополе

В Симферополе запустили новый водопровод для снабжения города от местных артезианских скважин.
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Disney обновил график кинопремьер в России на 2020 год

Компания Disney обнародовала даты выхода своих будущих проектов в России. Постакарантинный прокат откроет фильм «Мулан».
Gazeta.SPb вчера в 19:31
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Армия и оружие

Атомную подлодку «Князь Владимир» приняли в состав ВМФ России

Новейший атомный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» принят в боевой состав Военно-морского флота России.
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Новиков получил тренерскую лицензию Pro

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков успешно сдал экзамен на тренерскую лицензию Pro, сообщает «Спорт-Экспресс».
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Российские школьники получат аттестат без экзаменов

Российские школьники получат аттестат без сдачи экзаменов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
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Общество

В Краснодарском крае отменен пропускной режим

Речь идет об отмене пропускного режима на территории края с 12 июня.
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На звезду «Глухаря» Викторию Тарасову напали в супермаркете

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Радары помогли археологам изучить древнеримский город без раскопок

Группа Миллетта благодаря радарам составила подробную карту поселения Фалерии-Нови, основанного в 241 году до Н.Э. С помощью просвечивания почвы, ученые смогли обнаружить множество скрытых зданий, узнать их размеры и назначения.
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Экономика

Госдума обсудит введение рассрочки по долгам для бизнеса и пенсионеров

Москва, 10 июня 2020, 00:01 — REGNUM Сегодня, 10 июня, Госдума обсудит в первом чтении законопроект о рассрочке по долгам бизнеса и пенсионеров, сообщает ИА REGNUM.
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В США Ку-клукс-клан с флагами Трампа прервал акцию против расизма

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Политика

Россия рассказала о согласившихся приехать на парад Победы президентах

Несколько президентов разных стран уже согласились приехать в Москву, цитирует главу российского МИД Сергея Лаврова РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 10:33
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Экономика

«Победа» запустила распродажу билетов на июль

Распродажа «Победы» вынудила снизить минимальную стоимость билетов на некоторых направлениях и другие авиакомпании, включая «Аэрофлот», S7 и «Уральские авиалинии».
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Спорт

USADA: допинг попал в организм Фукс через половую связь, она оправдана

Бронзовый призер чемпионата мира по боксу 2018 года американка Вирджиния Фукс оправдана по делу о допинге после того, как Антидопинговое агентство США (USADA) установило, что запрещенные вещества, обнаруженные в ее пробе, были получены ей во время полового контакта, сообщается на сайте USADA.
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Ефремова допросили в статусе свидетеля по делу о сбыте наркотиков

Газета.Ru вчера в 14:19
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Общество

Роспотребнадзор разработал новые санитарные правила для магазинов

Роспотребнадзор подготовил новые санитарно-эпидемиологические требования к продуктовым магазинам и рынкам.
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В Армавире закрыли на карантин горбольницу

Городская больница закрыта на карантин с 10 июня. В медучреждении изолированы 79 пациентов и 27 сотрудников.
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Хотя производство художественных фильмов и телевизионных программ в настоящий момент приостановлено во всем мире из-за пандемии коронавируса, Россия становится более привлекательной для перспективного партнерства после отмены режима самоизоляции.
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Раскрыта тайна радиосигналов, исходящих из глубин Антарктиды

Команда физиков во главе с американцем Яном Шумейкером предложила новое объяснение аномалиям, зафиксированным в Антарктиде.
Российская газета 10 июня в 09:12
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Политика

В День России Путин поднимет флаг на Поклонной горе

В День России, 12 июня, ровно в 13 часов президент Владимир Путин примет участие в церемонии подъема государственного флага в Парке Победы на Поклонной горе на западе Москвы.
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Sony презентовала PlayStation 5

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Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля

"Суперпозиция шести волн охватывает все очаги эпидемии в штатах и городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе, Пенсильвании и т.д. Таким образом, если не будет еще волн, то эпидемия в США может закончиться к середине – концу июля с численностью инфицированных около 2,32 млн жителей", – говорится в исследовании.
ТАСС Наука вчера в 05:32
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Бекмамбетов снимет пять screenlife-фильмов для Universal

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Вышел тизер фильма «Мы» по роману Евгения Замятина

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Вирусолог назвал сроки второй волны коронавируса

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Установлена наименее уязвимая к коронавирусу группа крови

После поправки на пол, массу тела и возраст исследователи установили, что люди с первой группой крови на 9%–18% реже заболевают COVID-19.
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Пятое агрегатное состояние вещества впервые наблюдали в космосе

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В игре The Last of Us Part II реализуют фоторежим

Появилась информация о новом патче для игры The Last of Us Part II.
Актуальные Новости 09 июня в 11:04
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