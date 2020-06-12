Футболисты "Уфы" в пятый раз сдали тесты на коронавирус и второй раз кровь на наличие антител к инфекции, сообщается на странице команды в Instagram.

Футболисты «Уфы» в пятый раз сдали тесты на коронавирус

Общество Аксенов запустил новый водопровод в Симферополе В Симферополе запустили новый водопровод для снабжения города от местных артезианских скважин.

Футбол Новиков получил тренерскую лицензию Pro Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков успешно сдал экзамен на тренерскую лицензию Pro, сообщает «Спорт-Экспресс».

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Наука Радары помогли археологам изучить древнеримский город без раскопок Группа Миллетта благодаря радарам составила подробную карту поселения Фалерии-Нови, основанного в 241 году до Н.Э. С помощью просвечивания почвы, ученые смогли обнаружить множество скрытых зданий, узнать их размеры и назначения. 12

Экономика «Победа» запустила распродажу билетов на июль Распродажа «Победы» вынудила снизить минимальную стоимость билетов на некоторых направлениях и другие авиакомпании, включая «Аэрофлот», S7 и «Уральские авиалинии».

Спорт USADA: допинг попал в организм Фукс через половую связь, она оправдана Бронзовый призер чемпионата мира по боксу 2018 года американка Вирджиния Фукс оправдана по делу о допинге после того, как Антидопинговое агентство США (USADA) установило, что запрещенные вещества, обнаруженные в ее пробе, были получены ей во время полового контакта, сообщается на сайте USADA.

Общество Роспотребнадзор разработал новые санитарные правила для магазинов Роспотребнадзор подготовил новые санитарно-эпидемиологические требования к продуктовым магазинам и рынкам.

Здоровье В Армавире закрыли на карантин горбольницу Городская больница закрыта на карантин с 10 июня. В медучреждении изолированы 79 пациентов и 27 сотрудников. 6

Культура Variety (США): компании США по производству кино- и телефильмов присматриваются к России (Variety) Хотя производство художественных фильмов и телевизионных программ в настоящий момент приостановлено во всем мире из-за пандемии коронавируса, Россия становится более привлекательной для перспективного партнерства после отмены режима самоизоляции.

Политика В День России Путин поднимет флаг на Поклонной горе В День России, 12 июня, ровно в 13 часов президент Владимир Путин примет участие в церемонии подъема государственного флага в Парке Победы на Поклонной горе на западе Москвы. 2

Игры Sony презентовала PlayStation 5 Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5. 258

Общество Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля "Суперпозиция шести волн охватывает все очаги эпидемии в штатах и городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе, Пенсильвании и т.д. Таким образом, если не будет еще волн, то эпидемия в США может закончиться к середине – концу июля с численностью инфицированных около 2,32 млн жителей", – говорится в исследовании. 119

Общество Вирусолог назвал сроки второй волны коронавируса Вирусолог Андреа Крисанти заявил, что возможная вторая волна пандемии коронавируса может произойти зимой. 8