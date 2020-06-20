Коронавирус
Bash.NewsИгроки ФК «Уфа» сдали тест на коронавирус перед матчем с «Тамбовом»
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с чего всё началось
Тест футболиста "Уфы" на коронавирусную инфекцию дал положительный результат, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Чемпионат России, прерванный в марте из-за пандемии коронавируса, возобновился в пятницу матчами 23-го тура.РИА Новостивчера в 12:30
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Источник: тест футболиста «Уфы» на коронавирус показал положительный результат
Чемпионатвчера в 12:51
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РИА Новости 07:40
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В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru вчера в 10:48
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Путин назвал неизбежным визит президента Украины в Россию
Руководство Украины когда-нибудь приедет с визитом в РФ, это неизбежно, но Россия подождет, заявил российский президент Владимир Путин в интервью в эфире телеканала «Россия 1», отвечая на вопрос, приедет ли когда-нибудь президент Украины, кем бы он ни был, в Кремль.
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Писатель-сатирик Михаил Жванецкий объяснил свой отказ выходить из дома 21 июня в интервью газете «Собеседник».
ИА Красная Весна 06:57
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Главная победа российской сборной. УЕФА вспомнил матч с Голландией
21 июня 2008 года сборная России одержала историческую победу в четвертьфинале чемпионата Европы.
Спорт-Экспресс 02:45
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Фёдор Добронравов решил уволиться из театра Сатиры
RT на русском вчера в 11:15
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Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC
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Вообще, если человек приходит на государственную службу, он приходит для того, чтобы служить государству.
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Мир вступил в новую опасную фазу пандемии коронавируса SARS-CoV-2, объявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.
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Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
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Коммерсантъ 19 июня в 13:41
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Российские подростки избили беременную женщину за пение под гитару
Российские подростки избили беременную женщину и ее мужа за пение под гитару.
Lenta.ru 06:30
Происшествия
Шесть человек стали жертвами страшной аварии в Липецкой области
Шесть человек погибли, и один пострадавший оказался в больнице в результате столкновения двух машин, произошедшего в воскресенье, 21 июня, в Липецкой области.
Вести.Ru 07:31
Общество
Путин наградил медиков за вклад в борьбу с коронавирусом
В день медицинского работника пяти россиянам присвоены звания Героев Труда — соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Вести.Ru 03:39
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Граждане РФ с длительным трудовым стажем смогут уйти на пенсию раньше срока
Москва, 21 июня 2020, 09:32 — REGNUM Право на дополнительную льготу и выход на пенсию раньше установленного срока получат граждане России, которые имеют длительный трудовой стаж.
REGNUM 02:32
Политика
Путин заявил о важности точек опор для политической системы России
Ранее общественная служба новостей писала, что президент подписал указ о награждении врачей, ведущих борьбу с коронавирусом.
Общественная служба новостей 07:28
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Ротенберг объяснил отказ «Сочи» перенести игру с «Ростовом»
Владелец и президент футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг назвал причину, по которой команда не согласилась перенести матч 23-го тура Российской премьер-лиги против «Ростова».
РБК 06:56
Общество
Где в Самарской области выявлен коронавирус на 21 июня
За сутки еще у 75 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщил оперштаб Самарской области в воскресенье, 21 июня.
Kursk.com 06:27
Здоровье
Читинские больницы возвращаются в прежний режим работы
Читинские больницы постепенно возвращаются в обычный режим работы, об этом 21 июня в эфире ГТРК Чита рассказала министр здравоохранения Забайкалья Анна Шангина.
ZAB.RU 07:05
Политика
Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине
На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru вчера в 17:49
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В Германии установили памятник Ленину
Известия вчера в 18:25
Происшествия
Ещё четверо жителей Алтайского края стали жертвами коронавируса
Как уже сообщало ИА REGNUM, значительный рост новых выявленных носителей коронавируса в Алтайском крае дают вспышки SARS-CoV-2, произошедшие в медицинских и социальных учреждениях.
REGNUM 19 июня в 02:25
Происшествия
Неизвестные открыли стрельбу в Миннеаполисе
В результате стрельбы в Миннеаполисе (штат Миннесота) погиб один человек, еще 11 получили ранения, сообщает местная полиция в Twitter.
РБК 06:54
Происшествия
В многоэтажном доме в Дарницком районе Киева произошел взрыв газа
"21 июня в 10:00 в Дарницком районе по улице Григоренко, 41 в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв, по предварительным данным газовоздушной смеси, с последующим обрушением перекрытий 4, 5, 6 и 7 этажей", - говорится в сообщении на сайте спасательного ведомства.
ТАСС 03:59
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В проводивший выставки Pussy Riot музей пришли с обысками
В московской галерее AРT4, которая организовывала выставки Олега Навального, Pussy Riot и арт-группы "Война", проходит обыск, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье владелец галереи Игорь Маркин.
Интерфакс 07:19
Авто
Lexus выпустил седан IS нового поколения
Компания Lexus выпустила седан IS четвертого поколения, причем первым дебютировала версия IS 350 F Sport.
Тольятти-Новости 19 июня в 22:02
Общество
В планетарии рассказали о солнечном затмении 21 июня
Известия вчера в 02:43
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Нелогичный Marvel: как Капитан Америка смог вернуть Камень Души в финале Мстителей, если обмен на Вормире нельзя отменить
История «Мстителей: Финал» закончилась тем, что Кэп отправляется в прошлое, чтобы вернуть каждый камень в то же время и пространство, откуда он был изъят.
SM News 18 июня в 02:49