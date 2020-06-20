Коронавирус

Bash.NewsBash.NewsИгроки ФК «Уфа» сдали тест на коронавирус перед матчем с «Тамбовом»

Игроки ФК «Уфа» сдали тест на коронавирус перед матчем 23 тура чемпионата России.
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с чего всё началось

Источник: футболист «Уфы» сдал положительный тест на коронавирус

Тест футболиста "Уфы" на коронавирусную инфекцию дал положительный результат, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Чемпионат России, прерванный в марте из-за пандемии коронавируса, возобновился в пятницу матчами 23-го тура.
РИА Новостивчера в 12:30

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СМИ: Футболист «Уфы» сдал положительный тест на коронавирус

МК-Спортвчера в 15:32

Источник: футболист «Уфы» сдал положительный тест на коронавирус

РИА Новостивчера в 12:30

В «Уфе» прокомментировали слухи о заражении одного из игроков COVID-19

Матч ТВвчера в 14:14

Источник: тест футболиста «Уфы» на коронавирус показал положительный результат

Чемпионатвчера в 12:51

Игрок «Уфы» сдал положительный тест на коронавирус. Завтра матч с «Тамбовом»

Sports.ruвчера в 12:35

В РПЛ еще одна вспышка COVID-19: теперь на карантине «Динамо». Матч против «Краснодара» перенесен на 19 июля

Sport24.ruвчера в 16:30

Состоится ли матч РПЛ «Уфа» — «Тамбов» на фоне слухов о коронавирусе

Спорт-Экспрессвчера в 13:10
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Происшествия

Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына

Суд санкционировал арест жительницы Астраханской области, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого нашли замурованным в бетон, сообщает СУСК России по региону.
РИА Новости 07:40
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Общество

Гидрометцентр предупредил о заморозках в России

В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru вчера в 10:48
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Политика

Путин назвал неизбежным визит президента Украины в Россию

Руководство Украины когда-нибудь приедет с визитом в РФ, это неизбежно, но Россия подождет, заявил российский президент Владимир Путин в интервью в эфире телеканала «Россия 1», отвечая на вопрос, приедет ли когда-нибудь президент Украины, кем бы он ни был, в Кремль.
Rambler News Service 08:14
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Общество

Жванецкий рассказал о своем плохом самочувствии

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий объяснил свой отказ выходить из дома 21 июня в интервью газете «Собеседник».
ИА Красная Весна 06:57
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Футбол

Главная победа российской сборной. УЕФА вспомнил матч с Голландией

21 июня 2008 года сборная России одержала историческую победу в четвертьфинале чемпионата Европы.
Спорт-Экспресс 02:45
Баскетбол

ЦСКА интересуется защитником «Галатасарая»

Sport.ru 01:14
Культура

Фёдор Добронравов решил уволиться из театра Сатиры

RT на русском вчера в 11:15
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Единоборства

Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC

REGNUM 00:54
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Политика

Путин раскритиковал чиновников за выпячивание благосостояния

Вообще, если человек приходит на государственную службу, он приходит для того, чтобы служить государству.
Российская газета 07:44
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Общество

ВОЗ объявила о новой опасной фазе пандемии коронавируса

Мир вступил в новую опасную фазу пандемии коронавируса SARS-CoV-2, объявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.
Lenta.ru 19 июня в 12:20
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Футбол

«Динамо» поблагодарило «Краснодар» за согласие перенести матч

РИА Новости 07:38
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Религия

Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия

Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ 19 июня в 13:41
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Происшествия

Российские подростки избили беременную женщину за пение под гитару

Российские подростки избили беременную женщину и ее мужа за пение под гитару.
Lenta.ru 06:30
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Происшествия

Шесть человек стали жертвами страшной аварии в Липецкой области

Шесть человек погибли, и один пострадавший оказался в больнице в результате столкновения двух машин, произошедшего в воскресенье, 21 июня, в Липецкой области.
Вести.Ru 07:31
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Общество

Путин наградил медиков за вклад в борьбу с коронавирусом

В день медицинского работника пяти россиянам присвоены звания Героев Труда — соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Вести.Ru 03:39
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Общество

Граждане РФ с длительным трудовым стажем смогут уйти на пенсию раньше срока

Москва, 21 июня 2020, 09:32 — REGNUM Право на дополнительную льготу и выход на пенсию раньше установленного срока получат граждане России, которые имеют длительный трудовой стаж.
REGNUM 02:32
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Политика

Путин заявил о важности точек опор для политической системы России

Ранее общественная служба новостей писала, что президент подписал указ о награждении врачей, ведущих борьбу с коронавирусом.
Общественная служба новостей 07:28
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Футбол

Ротенберг объяснил отказ «Сочи» перенести игру с «Ростовом»

Владелец и президент футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг назвал причину, по которой команда не согласилась перенести матч 23-го тура Российской премьер-лиги против «Ростова».
РБК 06:56
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Общество

Где в Самарской области выявлен коронавирус на 21 июня

За сутки еще у 75 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщил оперштаб Самарской области в воскресенье, 21 июня.
Kursk.com 06:27
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Здоровье

Читинские больницы возвращаются в прежний режим работы

Читинские больницы постепенно возвращаются в обычный режим работы, об этом 21 июня в эфире ГТРК Чита рассказала министр здравоохранения Забайкалья Анна Шангина.
ZAB.RU 07:05
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Политика

Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине

На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru вчера в 17:49
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Общество

В Германии установили памятник Ленину

Известия вчера в 18:25
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Происшествия

Ещё четверо жителей Алтайского края стали жертвами коронавируса

Как уже сообщало ИА REGNUM, значительный рост новых выявленных носителей коронавируса в Алтайском крае дают вспышки SARS-CoV-2, произошедшие в медицинских и социальных учреждениях.
REGNUM 19 июня в 02:25
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Происшествия

Неизвестные открыли стрельбу в Миннеаполисе

В результате стрельбы в Миннеаполисе (штат Миннесота) погиб один человек, еще 11 получили ранения, сообщает местная полиция в Twitter.
РБК 06:54
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Происшествия

В Норильске полиция пресекла массовую драку

BFM.ru 07:15
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Происшествия

В многоэтажном доме в Дарницком районе Киева произошел взрыв газа

"21 июня в 10:00 в Дарницком районе по улице Григоренко, 41 в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв, по предварительным данным газовоздушной смеси, с последующим обрушением перекрытий 4, 5, 6 и 7 этажей", - говорится в сообщении на сайте спасательного ведомства.
ТАСС 03:59
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Общество

В проводивший выставки Pussy Riot музей пришли с обысками

В московской галерее AРT4, которая организовывала выставки Олега Навального, Pussy Riot и арт-группы "Война", проходит обыск, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье владелец галереи Игорь Маркин.
Интерфакс 07:19
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Авто

Lexus выпустил седан IS нового поколения

Компания Lexus выпустила седан IS четвертого поколения, причем первым дебютировала версия IS 350 F Sport.
Тольятти-Новости 19 июня в 22:02
10
Общество

В планетарии рассказали о солнечном затмении 21 июня

Известия вчера в 02:43
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Кино

Нелогичный Marvel: как Капитан Америка смог вернуть Камень Души в финале Мстителей, если обмен на Вормире нельзя отменить

История «Мстителей: Финал» закончилась тем, что Кэп отправляется в прошлое, чтобы вернуть каждый камень в то же время и пространство, откуда он был изъят.
SM News 18 июня в 02:49
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Как работают Яндекс.Новости?
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