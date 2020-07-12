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Аргументы и Факты - Ростов-на-ДонуАргументы и Факты - Ростов-на-ДонуФутболисты «Уфы» заболели коронавирусом после игры с «Ростовом»

По меньшей мере у трех футболистов «Уфы» заподозрили коронавирус после матча 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова». Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в клубе. Каким образом игроки могли подхватить заболевание, и связан ли с этим донской клуб пока не сообщается.
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Перед игрой тесты всех футболистов показали отрицательные результаты, однако через три дня по меньшей мере у трёх игроков подозревают коронавирус, сообщает
 РБК со ссылкой на источник в клубе.
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Источник: Три игрока «Уфы» заразились коронавирусом

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СМИ: У трёх футболистов «Уфы» заподозрили коронавирус после матча с «Ростовом»

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«Зараженных может быть больше». У трех игроков «Уфы» после матча с «Ростовом» заподозрили коронавирус

Бомбардир.ру06:45

РБК: У трех игроков «Уфы» подозрение на коронавирус после матча с «Ростовом»

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