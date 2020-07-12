с чего всё началось

По меньшей мере у трех футболистов «Уфы» заподозрили коронавирус после матча 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова». Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в клубе. Каким образом игроки могли подхватить заболевание, и связан ли с этим донской клуб пока не сообщается.

Футболисты «Уфы» заболели коронавирусом после игры с «Ростовом»

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