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Аргументы и Факты - Ростов-на-ДонуФутболисты «Уфы» заболели коронавирусом после игры с «Ростовом»
По меньшей мере у трех футболистов «Уфы» заподозрили коронавирус после матча 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова». Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в клубе. Каким образом игроки могли подхватить заболевание, и связан ли с этим донской клуб пока не сообщается.
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Перед игрой тесты всех футболистов показали отрицательные результаты, однако через три дня по меньшей мере у трёх игроков подозревают коронавирус, сообщает РБК со ссылкой на источник в клубе.News.ru07:12
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