Футболисты команды "Ухань" вернулись в город спустя три месяца, сообщается на странице клуба в Instagram. Игроков на железнодорожной станции встретили болельщики в медицинских масках.

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Футболисты «Уханя» вернулись в город спустя три месяца

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