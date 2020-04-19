Коронавирус
Газета.RuФутболисты «Уханя» вернулись в город спустя три месяца
Футболисты команды "Ухань" вернулись в город спустя три месяца, сообщается на странице клуба в Instagram. Игроков на железнодорожной станции встретили болельщики в медицинских масках.
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Политика
Президент Чехии предложил не открывать границы страны еще год
Президент Чехии Милош Земан считает, что границы республики, закрытые в марте из-за эпидемии коронавируса, следует открыть не раньше, чем через год.
ТАСС 17:56
Политика
В Приморье назначен новый министр цифрового развития
В пятницу глава региона уволил заместителя председателя регионального правительства - министра развития и связи Сергея Максимчука, который с 2019 года курировал в правительстве вопросы цифрового развития, включая внедрение системы "Умный город", реализацию национального проекта "Цифровая экономика", а также молодежную политику.
ТАСС 22:25
Происшествия
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,4
Геологическая служба США сообщает, что у берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,4.
RT на русском 17:42
Армия и оружие
Пилот российского МиГ-31 записал на видео встречу с истребителем НАТО
Видео сближения российского истребителя-перехватчика Миг-31 с натовским F16 опубликовал Youtube-канал Fighterbomber 18 апреля.
ИА Красная Весна 10:35
Общество
МЧС советует замачивать овощи и зелень после покупки
В рекомендациях ВНИИ ГОЧС МЧС России говорится, что овощи, фрукты и зелень необходимо тщательно промыть, замочить в воде на 10–15 минут и снова промыть под проточной водой.
Мой Брянск 05:30
Происшествия
Стало известно о смерти устроившего массовую стрельбу в Канаде
Официальные лица сообщили о смерти жителя Канады, устроившего массовую стрельбу в провинции Новая Шотландия.
Lenta.ru 20:16
Общество
Поправки о правах соседей по даче разработали в Госдуме
Госдума разработала пакет поправок, которые будут регулировать споры между дачными соседями.
Газета.Ru 19:11
Происшествия
В Кузбассе подтвердили восемь новых случаев заражения коронавирусом
Кемерово, 18 апреля 2020, 15:31 — REGNUM В Кемеровской области за прошедшие сутки зарегистрированы восемь новых пациентов с коронавирусом.
REGNUM вчера в 08:31
Транспорт
Автолюбителям столицы объяснили алгоритм получения цифрового пропуска
Если при проверке в городе номера машины не окажется в базе, то автомобилисту будет выписан штраф в размере 5 тысяч рублей.
РИАМО 12:31
Политика
Посольство России в Чехии на площади Немцова сменило адрес
Посольство России в Чехии решило сменить юридический адрес, после того как площадь, где оно находится, переименовали в честь политика Бориса Немцова, передает Aktualne.
РБК вчера в 20:32
Общество
Вирусолог назвал срок победы над коронавирусом в России
По состоянию на 19 апреля Россия вошла в десятку стран с наибольшим количеством инфицированных коронавирусом.
Петрозаводск говорит 06:35
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости 17 апреля в 19:28
Здоровье
В Алтайском крае выявлено десять новых случаев заражения коронавирусом
Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Алтайском крае за прошедшие сутки выросло до 63, выявлено десять новых случаев заболевания, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.
ТАСС вчера в 00:34
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
Здоровье
Гинеколог оценила опасность коронавируса для беременных
Что нужно делать будущим мамам, чтобы обезопасить себя и ребенка, рассказала радио Sputnik врач, акушер-гинеколог Любовь Ерофеева.
РИА Новости 20:00
Армия и оружие
Российские военные испытали танк «Армата» в Сирии
Новый российский танк Т-14 "Армата" прошел обкатку в Сирии, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Интерфакс 09:31
Политика
Россия доставила в Молдавию медпомощь из Китая
Минобороны России доставило в Молдавию из Китая медицинскую помощь для борьбы с коронавирусом, сообщили в ведомстве.
Коммерсантъ 21:48
Футбол
Экс-директор «Милана» назвал «зависть богов» причиной поражения клуба в финале ЛЧ-2005
Бывший директор итальянского "Милана" Сильвано Рамачьони поделился воспоминаниями о финале Лиги чемпионов сезона-2004 / 2005, в котором его клуб уступил по пенальти "Ливерпулю" при том, что после первого тайма вёл 3:0.
Чемпионат 21:38
Происшествия
В Республике Алтай семья из четырех человек заразилась коронавирусом
Коронавирус подтвердился у семьи из четырех человек в Горно-Алтайске, сообщает в воскресенье оперштаб региона.
РИА Новости 13:09
Происшествия
Исполняющему обязанности замглавы Хакасии предъявили обвинение
Исполняющему обязанности заместителя главы Республики Хакасия Сергею Новикову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
RT на русском вчера в 10:15
Общество
Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе
Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru 09:05
Общество
В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом
Российская газета 16:37
Общество
Мусульмане России оскорблены сериалом «Зулейха открывает глаза»
Муфтий Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов высказал своё недовольство из-за сериала «Зулейха открывает глаза».
News.ru вчера в 08:22
Общество
Врач рассказал о странностях коронавируса
Врач-инфекционист Владимир Никифоров рассказал о странностях нового типа коронавируса COVID-19. Об этом он заявил в эфире "России 1".
Газета.Ru 21:37
Происшествия
Третий человек скончался от коронавируса в Иркутской области
В Иркутской области скончался третий пациент с коронавирусной инфекцией, сообщили в региональном оперативном штабе утром 20 апреля.
Твой Иркутск 21:24
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» двинулся дальше
Вести.Ru 13:45
Наука
В РАН описали сценарий искусственного происхождения коронавируса
Наиболее реальный сценарий искусственного происхождения коронавируса заключается в попытке адаптировать его к другому биологическому виду, рассказал директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев.
Известия 21:00