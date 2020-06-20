Коронавирус
Реальное времяФутболисты «Урала» сдали тесты на коронавирус перед игрой с «Рубином»
Футболисты "Урала" прошли тестирование на коронавирусную инфекцию в преддверии матча 23-го тура РПЛ против "Рубина". Согласно обновленному регламенту по проведению футбольных встреч обе команды должны сдать тесты на коронавирус за два дня до начала матча.
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Общество
На Ямале продлили режим самоизоляции по 30 июня
Режим самоизоляции, введенный на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, продлили до 30 июня включительно, сообщил в субботу региональный оперативный штаб по противодействию новой коронавирусной инфекции.
ТАСС 03:22
Единоборства
UFC может закрыть женский полулегкий дивизион из-за ухода Нуньес
Стоит отметить, что на июньском UFC 250 Нуньес успешно защитила титул в бою с Фелицией Спенсер.
Газета.Ru 00:27
Футбол
Владелец «Сочи» назвал чемпиона мира Рами обманщиком
Владелец футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг рассказал о ситуации с переходом в команду французского защитника Адиля Рами.
RT на русском 04:29
Происшествия
Подозреваемый в убийстве двух коллег полицейских задержан в Коми
Полицейский, подозреваемый в убийстве двух коллег, задержан в Воркуте. Об этом сообщило управление МВД по Республике Коми.
Известия 03:55
Общество
Российские пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа
Несколько категорий российских граждан получат доплату к пенсии.
NewInform вчера в 02:18
Общество
7889 новых случаев коронавируса выявили в России за последние сутки
За последние сутки коронавирус диагностировали у 7889 пациентов в 85 регионах России.
Известия 03:45
Финансы
Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета вчера в 06:35
Политика
США пригласили КНР на переговоры по контролю над вооружениями
Спецпредставитель президента США Маршалл Биллингсли проведет в Австрии переговоры по продлению Договора о сокращении наступательных вооружений с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым 22-23 июня.
Газета.Ru вчера в 20:59
Футбол
Голубев прокомментировал вспышку коронавируса в ФК «Ростов»
Вспышка коронавируса в ФК «Ростов» произошла из-за очевидного несоблюдения всех требований санитарных властей, заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Donnews.ru вчера в 10:26
Общество
МЧС предупредило москвичей о грозе с градом
Сильный дождь с грозой и градом ожидается в Москве 20 июня. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.
РБК 02:29
Недвижимость
Риелторы назвали страны Европы с самыми большими скидками на недвижимость
В Италии не только предоставляются самые высокие скидки, но и находится наибольшее количество дистресс-активов — около 50% всего предложения в Европе.
РБК 04:07
Армия и оружие
Минобороны Японии сообщило об обнаружении неизвестной подводной лодки
Токио, 20 июня 2020, 08:57 — REGNUM Министерство обороны Японии сегодня, 20 июня, сообщило, что возле острова Амамиосима на юге страны 18 июня была обнаружена неизвестная подводная лодка.
REGNUM 01:57
Общество
В Калининграде готовятся отменить обязательную обсервацию для приезжих
В Калининградской готовятся отменить обязательную обсервацию для тех, кто приезжает в регион.
Каскад вчера в 08:51
Общество
С 19 июня в России изменяются правила расчета больничных и пособий
Закон об изменении правил расчета больничных и пособий был подписан президентом России Владимир Путиным 8 июня.
СургутИнтерНовости вчера в 02:17
Политика
В Японии предрекли Путину руководящую роль в мире после коронавируса
Ранее Путин опубликовал собственную статью «Реальные уроки 75-й годовщины Второй мировой войны» в американском журнале The National Interest.
Lenta.ru 04:38
Футбол
«Буффонище!» Телеведущий Соловьев похвалил молодого вратаря «Ростова»
Журналист и телеведущий Владимир Соловьев поддержал «Ростов» и его вратаря Дениса Попова, которые разгромно проиграли «Сочи» в 23-м туре Тинкькофф-чемпионата России (1:10).
Спорт-Экспресс 02:55
Экономика
Налог для богатых может появиться в России
Для россиян, годовой доход которых превышает 3 млн рублей, могут увеличить до 15% ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
FlashNord 18 июня в 01:56
Общество
Эксперты рассказали об ошибках при использовании антисептика
Специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) привели рекомендации, как правильно использовать антисептики, чтобы защитить себя от COVID-19.
Известия вчера в 23:20
Политика
Меркель предупредила Россию о санкциях за дерзкое убийство в Берлине
Немецкий канцлер Ангела Меркель пригрозила России новыми санкциями за устранение в Берлине бывшего чеченского боевика Зелимхана Хангошвили.
Росбалт вчера в 10:03
Происшествия
Полиция завела уголовное дело на фанатов «Спартака»
Полиция Москвы возбудила уголовное дело о хулиганстве после акции футбольных фанатов московского "Спартака" около стадиона "Открытие Арена", сообщает ТАСС.
Газета.Ru 03:59
Кино
Вышел первый трейлер нового сериала Netflix «Проклятая»
Evo-rus.com вчера в 08:13
Происшествия
Число жертв ДТП в Нижегородской области выросло до пяти
По уточненной информации, в результате погибли водитель и пассажир ВАЗ 2115 - мужчина 1995 года рождения и женщина 1999 года рождения, пассажиры ВАЗ 2111 - женщина 1994 года рождения и трехмесячная девочка, которая находилась в детском удерживающем устройстве.
Российская газета 01:47
Единоборства
Волков оказался на 6 кг легче Блэйдса перед боем в Лас-Вегасе
RT на русском вчера в 14:12
Общество
Работающим пенсионерам разрешили продлить электронные больничные
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил продление электронных больничных для работающих пенсионеров, которые соблюдают режим самоизоляции из-за коронавируса.
Газета.Ru 02:57
Происшествия
Адвокат Ефремова пообещал «жестко» поговорить с актером
Известия вчера в 23:33
Кино
В новом сериале от Netflix снимется актриса из «Великолепного века»
Свободная Пресса 01:54
Армия и оружие
Турция в Ираке начала очередную военную операцию против курдов
17 июня Турция начала военную операцию с кодовым названием "Коготь тигра" против курдов в Ираке.
МонаВиста 18 июня в 10:16
Футбол
«Барселона» сыграла вничью с «Севильей»
Матч 30-го тура чемпионата Испании «Севилья» – «Барселона» завершился вничью 0:0.
Советский спорт 01:23
Общество
Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки
Магаданская область 2 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 561091 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Piter.tv 18 июня в 03:35