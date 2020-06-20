Футболисты "Урала" прошли тестирование на коронавирусную инфекцию в преддверии матча 23-го тура РПЛ против "Рубина". Согласно обновленному регламенту по проведению футбольных встреч обе команды должны сдать тесты на коронавирус за два дня до начала матча.

Футболисты «Урала» сдали тесты на коронавирус перед игрой с «Рубином»

Общество На Ямале продлили режим самоизоляции по 30 июня Режим самоизоляции, введенный на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, продлили до 30 июня включительно, сообщил в субботу региональный оперативный штаб по противодействию новой коронавирусной инфекции.

Единоборства UFC может закрыть женский полулегкий дивизион из-за ухода Нуньес Стоит отметить, что на июньском UFC 250 Нуньес успешно защитила титул в бою с Фелицией Спенсер.

Футбол Владелец «Сочи» назвал чемпиона мира Рами обманщиком Владелец футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг рассказал о ситуации с переходом в команду французского защитника Адиля Рами.

Политика США пригласили КНР на переговоры по контролю над вооружениями Спецпредставитель президента США Маршалл Биллингсли проведет в Австрии переговоры по продлению Договора о сокращении наступательных вооружений с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым 22-23 июня. 384

Футбол Голубев прокомментировал вспышку коронавируса в ФК «Ростов» Вспышка коронавируса в ФК «Ростов» произошла из-за очевидного несоблюдения всех требований санитарных властей, заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Общество МЧС предупредило москвичей о грозе с градом Сильный дождь с грозой и градом ожидается в Москве 20 июня. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС. 59

Недвижимость Риелторы назвали страны Европы с самыми большими скидками на недвижимость В Италии не только предоставляются самые высокие скидки, но и находится наибольшее количество дистресс-активов — около 50% всего предложения в Европе.

Армия и оружие Минобороны Японии сообщило об обнаружении неизвестной подводной лодки Токио, 20 июня 2020, 08:57 — REGNUM Министерство обороны Японии сегодня, 20 июня, сообщило, что возле острова Амамиосима на юге страны 18 июня была обнаружена неизвестная подводная лодка. 70

Политика В Японии предрекли Путину руководящую роль в мире после коронавируса Ранее Путин опубликовал собственную статью «Реальные уроки 75-й годовщины Второй мировой войны» в американском журнале The National Interest.

Футбол «Буффонище!» Телеведущий Соловьев похвалил молодого вратаря «Ростова» Журналист и телеведущий Владимир Соловьев поддержал «Ростов» и его вратаря Дениса Попова, которые разгромно проиграли «Сочи» в 23-м туре Тинкькофф-чемпионата России (1:10).

Экономика Налог для богатых может появиться в России Для россиян, годовой доход которых превышает 3 млн рублей, могут увеличить до 15% ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ). 5,5K

Общество Эксперты рассказали об ошибках при использовании антисептика Специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) привели рекомендации, как правильно использовать антисептики, чтобы защитить себя от COVID-19.

Происшествия Полиция завела уголовное дело на фанатов «Спартака» Полиция Москвы возбудила уголовное дело о хулиганстве после акции футбольных фанатов московского "Спартака" около стадиона "Открытие Арена", сообщает ТАСС. 13

Происшествия Число жертв ДТП в Нижегородской области выросло до пяти По уточненной информации, в результате погибли водитель и пассажир ВАЗ 2115 - мужчина 1995 года рождения и женщина 1999 года рождения, пассажиры ВАЗ 2111 - женщина 1994 года рождения и трехмесячная девочка, которая находилась в детском удерживающем устройстве. 36