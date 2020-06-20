Коронавирус
Реальное времяФутболисты «Урала» сдали тесты на коронавирус перед игрой с «Рубином»
Футболисты "Урала" прошли тестирование на коронавирусную инфекцию в преддверии матча 23-го тура РПЛ против "Рубина". Согласно обновленному регламенту по проведению футбольных встреч обе команды должны сдать тесты на коронавирус за два дня до начала матча.
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«Рубин» вылетел в Екатеринубрг. Тесты игроков показали отрицательный результат
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Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
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