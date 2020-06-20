Футболисты "Урала" прошли тестирование на коронавирусную инфекцию в преддверии матча 23-го тура РПЛ против "Рубина". Согласно обновленному регламенту по проведению футбольных встреч обе команды должны сдать тесты на коронавирус за два дня до начала матча.

Футболисты «Урала» сдали тесты на коронавирус перед игрой с «Рубином»

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