Коронавирус
Реальное времяФутболисты «Урала» сдали тесты на коронавирус перед игрой с «Рубином»
Футболисты "Урала" прошли тестирование на коронавирусную инфекцию в преддверии матча 23-го тура РПЛ против "Рубина". Согласно обновленному регламенту по проведению футбольных встреч обе команды должны сдать тесты на коронавирус за два дня до начала матча.
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Адвокат Ефремова рассказал о желании семьи Захарова «заработать»
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Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
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