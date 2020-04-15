Как заявили в пресс-службе «Ювентуса», оба игрока прошли двойной тест на коронавирус, все результаты оказались отрицательными. О болезни Ругани было известно еще в начале марта, в середине месяца сообщили о том, что в команде COVID-19 заразился и Блез Матюиди.

Футболисты «Ювентуса» Матюиди и Ругани излечились от коронавируса

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