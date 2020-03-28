Игроки туринского «Ювентуса» пошли навстречу руководству клуба и согласились с понижением заработной платы. Поскольку мировая экономика переживает кризис из-за пандемии коронавируса, футболисты «Юве» готовы четыре месяца не получать заработную плату.

Здоровье ВОЗ выпустила рекомендации для остающихся дома Всемирная организация здравоохранения выпустила рекомендации для людей, которые вынуждены оставаться дома в связи с распространением коронавируса.

Политика Кучма о «вежливых людях» в Крыму: «их надо было уничтожить» Экс-президент Украины Леонид Кучма считает, что в феврале 2014 года руководство страны должно было принять решение об уничтожении "вежливых людей", которые взяли под контроль административные здания в Симферополе и обеспечили мирное проведение референдума 16 марта.

Гаджеты Анонс NVIDIA Ampere перенесён на сентябрь вслед за Computex 2020 Источник изображения: NVIDIA Организаторы одной из самых важных для отрасли компьютерных выставок на днях были вынуждены заявить, что переносят Computex 2020 с начала июня на конец сентября, а продолжительность мероприятия сокращается с пяти до трёх дней.

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Экономика Торговые сети предупредили Мишустина о возвращении в XIX век Руководители розничной торговли (АКОРТ), Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), организации "Опора России" сообщают, что российская Федерация может упасть на самое дно, по уровню потребительского рынка к показателям рубежа XIX-XX веков.

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Происшествия В Иркутске выявили первый случай заражения коронавирусом Первый официальный случай коронавирусной инфекции подтвержден в Иркутске у 62-летней женщины, которая вернулась в Приангарье из Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает пресс-служба правительства региона.

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Политика В Москву стягивают бронетехнику и военных Жители Москвы и Подмосковья начали публиковать в соцсетях ролики и фотоснимки, на которых демонстрируются колонны бронетехники и автобусы с военными, движущиеся в столицу РФ.

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