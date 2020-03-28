Коронавирус
ProstoProSportФутболисты «Ювентуса» согласились четыре месяца не получать зарплату
Игроки туринского «Ювентуса» пошли навстречу руководству клуба и согласились с понижением заработной платы. Поскольку мировая экономика переживает кризис из-за пандемии коронавируса, футболисты «Юве» готовы четыре месяца не получать заработную плату.
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В «Ювентусе» отказались от зарплаты за четыре месяца, клуб сэкономит 90 млн евро
Советский спорт15:21
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 21:05, Ашберн
Здоровье
ВОЗ выпустила рекомендации для остающихся дома
Всемирная организация здравоохранения выпустила рекомендации для людей, которые вынуждены оставаться дома в связи с распространением коронавируса.
Армия и оружие
КНДР провела пуск «неопознанного снаряда» в сторону Японского моря
Северная Корея запустила «неопознанный снаряд» в сторону Японского моря.
Экономика
«Роснефть» сообщила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов
«Роснефть» прекратит свою работу в Венесуэле и продаст активы, связанные с деятельностью в этой стране, говорится в сообщении компании.
Здоровье
Инфекционное отделение в Каменской ЦГБ работает в штатном режиме
Политика
Кучма о «вежливых людях» в Крыму: «их надо было уничтожить»
Экс-президент Украины Леонид Кучма считает, что в феврале 2014 года руководство страны должно было принять решение об уничтожении "вежливых людей", которые взяли под контроль административные здания в Симферополе и обеспечили мирное проведение референдума 16 марта.
Гаджеты
Apple может отложить запуск iPhone 5G из-за пандемии
Компания Apple может отложить запуск новенького iPhone 5G из-за пандемии.
Общество
В Петербурге умер первый пациент с коронавирусом
В субботу, 28 марта, стало известно, что в петербургской Боткинской больнице скончался первый пациент с коронавирусом.
Гаджеты
Анонс NVIDIA Ampere перенесён на сентябрь вслед за Computex 2020
Источник изображения: NVIDIA Организаторы одной из самых важных для отрасли компьютерных выставок на днях были вынуждены заявить, что переносят Computex 2020 с начала июня на конец сентября, а продолжительность мероприятия сокращается с пяти до трёх дней.
Политика
Россия закроет границу с Белоруссией
Ограничение на движение через пограничные пункты пропуска, которое вступит в силу с 30 марта, распространяется и на сухопутный участок границы с Белоруссией.
Общество
ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
Общество
В больницу в Коммунарке попал миллиардер
Здоровье
В Красноярске медсестра заразилась коронавирусом
В Красноярске медсестра заразилась коронавирусом В Красноярске первичный тест на коронавирус оказался положительным у медсестры больницы скорой медицинской помощи (БСМП), которая работала с зараженными коронавирусом, сообщает местный телеканал "Енисей".
Общество
Мурашко заявил об эффективности четырехслойных марлевых масок
Мурашко добавил, эти маски шьют на заводах, после чего они поступают в медорганизации и аптеки.
Авто
Российский завод Hyundai приостановит работу
Компания Hyundai Motor объявляет о том, что, согласно указу Президента Российской Федерации, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением коронавируса, завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» приостанавливает производство на период с 30 марта по 3 апреля.
Экономика
Российские поставщики алкоголя сообщили о росте продаж
У группы компаний Simple в марте – небольшой рост заказов алкоголя со стороны розничных сетей, а продажи через винотеки SimpleWine на 10–20% выше продаж в марте 2019 г., рассказывает президент группы Simple Максим Каширин.
Здоровье
Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в России
Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит через месяц или чуть позже.
Здоровье
Назвали новый признак заражения коронавирусом
Одним из признаков коронавируса у некоторых людей может быть конъюнктивит, заявили врачи из Американской академии офтальмологии со ссылкой на данные, полученными их китайскими коллегами.
Экономика
Торговые сети предупредили Мишустина о возвращении в XIX век
Руководители розничной торговли (АКОРТ), Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), организации "Опора России" сообщают, что российская Федерация может упасть на самое дно, по уровню потребительского рынка к показателям рубежа XIX-XX веков.
Общество
На борту разбившегося Су-27 было оборудование с секретными данными
Разбившийся несколько дней назад в Чёрном море российский истребитель Су-27 имел на борту секретную аппаратуру с находящимися на нём очень важными данными.
Общество
Минтруд дал рекомендации работодателям в связи с нерабочей неделей
Министерство труда России дало рекомендации работодателям и сотрудникам в связи с нерабочей неделей из-за распространения COVID-19.
Авто
В РФ сертифицирован новый минивэн GAC GM8
Компания GAC планирует пополнить свой модельный ряд в России еще одной моделью – новым минивэном GM8, который на данный момент завершает прохождение процедуры сертификации и должен появится у российских дилеров уже этой весной.
Происшествия
В Иркутске выявили первый случай заражения коронавирусом
Первый официальный случай коронавирусной инфекции подтвержден в Иркутске у 62-летней женщины, которая вернулась в Приангарье из Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает пресс-служба правительства региона.
Общество
Почти вся Европа переходит на летнее время
Большинство стран Европы в ночь на воскресенье переводит стрелки часов на час вперед - на летнее время, информирует министерство транспорта и коммуникаций Финляндии.
Политика
В Москву стягивают бронетехнику и военных
Жители Москвы и Подмосковья начали публиковать в соцсетях ролики и фотоснимки, на которых демонстрируются колонны бронетехники и автобусы с военными, движущиеся в столицу РФ.
Общество
В Италии рассказали о нехватке денег на продукты
Как отмечается, многие жители страны столкнулись с финансовыми проблемами из-за карантина, сейчас у многих из них нехватка денег.
Политика
Минздрав Чечни рассказал, как Кадырова защищают от коронавируса
Круг контактов главы Чечни Рамзана Кадырова из-за коронавируса ограничен, врачи проверяют состояние тех, кто к нему приезжает, сообщил министр здравоохранения региона Эльхан Сулейманов.
Здоровье
Выяснилось, как долго коронавирус сохраняется в организме человека
Ученые в медцентре Пекина установили, что у половины переболевших новым коронавирусом вирус сохраняется в организме от одного до восьми дней после выздоровления.
Шоу-бизнес
Гузеева матом обругала россиян за прогулки
Общество
Вирусолог рассказал, как коронавирус будет распространяться по России
Щелканов выразил надежду, что такой массовой эпидемии, как Евросоюзе и Америке в России не будет.