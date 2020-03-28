Коронавирус

ProstoProSportProstoProSportФутболисты «Ювентуса» согласились четыре месяца не получать зарплату

Игроки туринского «Ювентуса» пошли навстречу руководству клуба и согласились с понижением заработной платы. Поскольку мировая экономика переживает кризис из-за пандемии коронавируса, футболисты «Юве» готовы четыре месяца не получать заработную плату.
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Игроки и главный тренер «Ювентуса» отказались от зарплаты в марте-июне этого года

Спорт-Экспресс15:21

Игроки «Ювентуса» согласились не получать зарплату четыре месяца. Клуб сэкономит € 90 млн

Чемпионат15:26

«Ювентус» договорился с игроками о сокращении зарплат. Клуб может сэкономить около 90 млн евро

Sports.ru15:23

В «Ювентусе» отказались от зарплаты за четыре месяца, клуб сэкономит 90 млн евро

Советский спорт15:21

Роналду и другие футболисты «Ювентуса» отказались от зарплаты на 4 месяца

Sport.ru16:28

Экономия «Ювентуса» от сокращения зарплат футболистов составит €90 млн

РИА Новости15:15

Игроки и тренер «Ювентуса» отказались от зарплаты на 4 месяца. Это сэкономит клубу €90 млн

Sport24.ru15:01
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 21:05, Ашберн
Здоровье

ВОЗ выпустила рекомендации для остающихся дома

Всемирная организация здравоохранения выпустила рекомендации для людей, которые вынуждены оставаться дома в связи с распространением коронавируса.
BFM.ru вчера в 06:29
Армия и оружие

КНДР провела пуск «неопознанного снаряда» в сторону Японского моря

Северная Корея запустила «неопознанный снаряд» в сторону Японского моря.
Известия 18:08
Экономика

«Роснефть» сообщила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов

«Роснефть» прекратит свою работу в Венесуэле и продаст активы, связанные с деятельностью в этой стране, говорится в сообщении компании.
РБК 15:44
Здоровье

Инфекционное отделение в Каменской ЦГБ работает в штатном режиме

Don24 вчера в 09:49
Политика

Кучма о «вежливых людях» в Крыму: «их надо было уничтожить»

Экс-президент Украины Леонид Кучма считает, что в феврале 2014 года руководство страны должно было принять решение об уничтожении "вежливых людей", которые взяли под контроль административные здания в Симферополе и обеспечили мирное проведение референдума 16 марта.
РИА Новости Крым 07:37
Гаджеты

Apple может отложить запуск iPhone 5G из-за пандемии

Компания Apple может отложить запуск новенького iPhone 5G из-за пандемии.
Evo-rus.com 26 марта в 08:44
Общество

В Петербурге умер первый пациент с коронавирусом

В субботу, 28 марта, стало известно, что в петербургской Боткинской больнице скончался первый пациент с коронавирусом.
Форпост Северо-Запад 09:13
Гаджеты

Анонс NVIDIA Ampere перенесён на сентябрь вслед за Computex 2020

Источник изображения: NVIDIA Организаторы одной из самых важных для отрасли компьютерных выставок на днях были вынуждены заявить, что переносят Computex 2020 с начала июня на конец сентября, а продолжительность мероприятия сокращается с пяти до трёх дней.
3DNews 26 марта в 07:43
Политика

Россия закроет границу с Белоруссией

Ограничение на движение через пограничные пункты пропуска, которое вступит в силу с 30 марта, распространяется и на сухопутный участок границы с Белоруссией.
РБК 10:15
Общество

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости вчера в 14:10
Общество

В больницу в Коммунарке попал миллиардер

Lenta.ru 12:06
Здоровье

В Красноярске медсестра заразилась коронавирусом

В Красноярске медсестра заразилась коронавирусом В Красноярске первичный тест на коронавирус оказался положительным у медсестры больницы скорой медицинской помощи (БСМП), которая работала с зараженными коронавирусом, сообщает местный телеканал "Енисей".
Медиазона 09:45
Общество

Мурашко заявил об эффективности четырехслойных марлевых масок

Мурашко добавил, эти маски шьют на заводах, после чего они поступают в медорганизации и аптеки.
ТАСС 07:55
Общество

Лукашенко назвал хоккей лучшим лекарством от вируса

РБК 14:25
Авто

Российский завод Hyundai приостановит работу

Компания Hyundai Motor объявляет о том, что, согласно указу Президента Российской Федерации, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением коронавируса, завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» приостанавливает производство на период с 30 марта по 3 апреля.
Тарантас Ньюс 26 марта в 09:36
Экономика

Российские поставщики алкоголя сообщили о росте продаж

У группы компаний Simple в марте – небольшой рост заказов алкоголя со стороны розничных сетей, а продажи через винотеки SimpleWine на 10–20% выше продаж в марте 2019 г., рассказывает президент группы Simple Максим Каширин.
Ведомости 03:26
Здоровье

Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит через месяц или чуть позже.
Lenta.ru 19:33
Здоровье

Назвали новый признак заражения коронавирусом

Одним из признаков коронавируса у некоторых людей может быть конъюнктивит, заявили врачи из Американской академии офтальмологии со ссылкой на данные, полученными их китайскими коллегами.
MOS.news 10:11
Экономика

Торговые сети предупредили Мишустина о возвращении в XIX век

Руководители розничной торговли (АКОРТ), Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), организации "Опора России" сообщают, что российская Федерация может упасть на самое дно, по уровню потребительского рынка к показателям рубежа XIX-XX веков.
Evo-rus.com вчера в 12:10
Общество

На борту разбившегося Су-27 было оборудование с секретными данными

Разбившийся несколько дней назад в Чёрном море российский истребитель Су-27 имел на борту секретную аппаратуру с находящимися на нём очень важными данными.
Avia.pro вчера в 22:32
Общество

Минтруд дал рекомендации работодателям в связи с нерабочей неделей

Министерство труда России дало рекомендации работодателям и сотрудникам в связи с нерабочей неделей из-за распространения COVID-19.
Газета.Ru вчера в 09:34
Авто

В РФ сертифицирован новый минивэн GAC GM8

Компания GAC планирует пополнить свой модельный ряд в России еще одной моделью – новым минивэном GM8, который на данный момент завершает прохождение процедуры сертификации и должен появится у российских дилеров уже этой весной.
32CARS.ru вчера в 04:22
Происшествия

В Иркутске выявили первый случай заражения коронавирусом

Первый официальный случай коронавирусной инфекции подтвержден в Иркутске у 62-летней женщины, которая вернулась в Приангарье из Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 20:01
Общество

Почти вся Европа переходит на летнее время

Большинство стран Европы в ночь на воскресенье переводит стрелки часов на час вперед - на летнее время, информирует министерство транспорта и коммуникаций Финляндии.
РИА Новости 20:48
Политика

В Москву стягивают бронетехнику и военных

Жители Москвы и Подмосковья начали публиковать в соцсетях ролики и фотоснимки, на которых демонстрируются колонны бронетехники и автобусы с военными, движущиеся в столицу РФ.
Discover24 вчера в 05:51
Общество

В Италии рассказали о нехватке денег на продукты

Как отмечается, многие жители страны столкнулись с финансовыми проблемами из-за карантина, сейчас у многих из них нехватка денег.
Lenta.ru 18:39
Политика

Минздрав Чечни рассказал, как Кадырова защищают от коронавируса

Круг контактов главы Чечни Рамзана Кадырова из-за коронавируса ограничен, врачи проверяют состояние тех, кто к нему приезжает, сообщил министр здравоохранения региона Эльхан Сулейманов.
РИА Новости 15:42
Здоровье

Выяснилось, как долго коронавирус сохраняется в организме человека

Ученые в медцентре Пекина установили, что у половины переболевших новым коронавирусом вирус сохраняется в организме от одного до восьми дней после выздоровления.
Взгляд.ру 13:43
Шоу-бизнес

Гузеева матом обругала россиян за прогулки

Lenta.ru 16:47
Общество

Вирусолог рассказал, как коронавирус будет распространяться по России

Щелканов выразил надежду, что такой массовой эпидемии, как Евросоюзе и Америке в России не будет.
Деловое.ТВ 14:12
Как работают Яндекс.Новости?
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