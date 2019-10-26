О вылете команды в Самару рассказали в Twitter петербургского клуба. Матч начнется в 14:00 27 октября. Напомним, из-за дисквалификации матч пропустят главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович и защитник самарской команды Александр Анюков, ранее защищавший цвета «Зенита».

Футболисты «Зенита» вылетели в Самару на матч с «Крыльями Советов»

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